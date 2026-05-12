Черногория, Румыния и Сан-Марино присоединились к соглашению о Спецтрибунале в отношении РФ, — Сибига

Черногория, Румыния и Сан-Марино сообщили Совету Европы о готовности присоединиться к соглашению о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

"Я приветствую Черногорию, Румынию и Сан-Марино, которые сообщили Совету Европы о своей готовности присоединиться к Расширенному частичному соглашению о создании Специального трибунала. Уже 32 государства присоединились. Импульс растет", — отметил министр.

Сибига добавил, что, как ожидается, Комитет министров Совета Европы в пятницу в Молдове одобрит это соглашение, и призвал все страны присоединиться и обеспечить ответственность за преступление агрессии против Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кипр присоединится к созданию Спецтрибунала для РФ: уже 29 государств в коалиции, - Сибига

"Я благодарен нашим партнерам в Черногории, Румынии и Сан-Марино за их принципиальную позицию в поддержку этой исторической инициативы. Мы призываем все страны присоединиться к нам и обеспечить ответственность за преступление агрессии против Украины", - добавил он.

Читайте: США не препятствуют созданию трибунала по агрессии России, — заместитель главы ОП Мудра

Что предшествовало?

30 апреля Европейский парламент принял резолюцию "Обеспечение ответственности и правосудия в ответ на продолжающиеся атаки России против гражданского населения в Украине".

В резолюции содержится призыв к ЕС как можно скорее присоединиться и завершить создание трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ирландия присоединится к соглашению о Спецтрибунале по РФ, - Сибига

Спецтрибунал по преступлениям России