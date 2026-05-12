РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6709 посетителей онлайн
Новости Спецтрибунал по преступлениям РФ
254 2

Черногория, Румыния и Сан-Марино присоединились к соглашению о Спецтрибунале в отношении РФ, — Сибига

Сибига о Спецтрибунале в отношении РФ

Черногория, Румыния и Сан-Марино сообщили Совету Европы о готовности присоединиться к соглашению о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

"Я приветствую Черногорию, Румынию и Сан-Марино, которые сообщили Совету Европы о своей готовности присоединиться к Расширенному частичному соглашению о создании Специального трибунала. Уже 32 государства присоединились. Импульс растет", — отметил министр.

Сибига добавил, что, как ожидается, Комитет министров Совета Европы в пятницу в Молдове одобрит это соглашение, и призвал все страны присоединиться и обеспечить ответственность за преступление агрессии против Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кипр присоединится к созданию Спецтрибунала для РФ: уже 29 государств в коалиции, - Сибига

"Я благодарен нашим партнерам в Черногории, Румынии и Сан-Марино за их принципиальную позицию в поддержку этой исторической инициативы. Мы призываем все страны присоединиться к нам и обеспечить ответственность за преступление агрессии против Украины", - добавил он.

Читайте: США не препятствуют созданию трибунала по агрессии России, — заместитель главы ОП Мудра

Что предшествовало?

  • 30 апреля Европейский парламент принял резолюцию "Обеспечение ответственности и правосудия в ответ на продолжающиеся атаки России против гражданского населения в Украине".
  • В резолюции содержится призыв к ЕС как можно скорее присоединиться и завершить создание трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ирландия присоединится к соглашению о Спецтрибунале по РФ, - Сибига

Спецтрибунал по преступлениям России

  • 21 марта 2025 года на заключительном заседании в Страсбурге завершили работу над ключевыми правовыми документами для создания Специального трибунала по военным преступлениям России.
  • В апреле верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что в Европейском Союзе завершили технические переговоры по созданию специального трибунала над Россией для наказания за преступление агрессии против Украины.
  • Заместитель главы Офиса Президента Ирина Мудрая в мае отметила, что Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины может начать работу уже в следующем году.
  • Комитет министров Совета Европы на заседании в июне принял ключевые документы, необходимые для создания Специального трибунала по расследованию преступлений агрессии против Украины.
  • 25 июня 2025 года президент Украины Владимир Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.
  • Российский МИД заявил, что не будет признавать Специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины, и предостерег третьи страны от присоединения к нему.
  • 1 июля 2025 года президент Владимир Зеленский подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
  • Верховная Рада 15 июля 2025 года ратифицировала Соглашение с Советом Европы о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

Автор: 

Румыния (1262) Черногория (196) трибунал (324) Сибига Андрей (921)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сан Марино это верный и самый мощный союзник Украины. Респект господам Санмаринцам.
показать весь комментарий
12.05.2026 20:26 Ответить
 
 