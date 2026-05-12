Чорногорія, Румунія та Сан-Марино долучилися до угоди про Спецтрибунал щодо РФ, - Сибіга

Чорногорія, Румунія та Сан-Марино повідомили Раді Європи про готовність приєднатися до угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

Деталі

"Я вітаю Чорногорію, Румунію та Сан-Марино, які повідомили Раді Європи про їхню готовність приєднатися до Розширеної часткової угоди щодо запуску Спеціального трибуналу. Уже 32 держави долучилися. Імпульс зростає", - зазначив міністр.

Сибіга додав, що, як очікується, Комітет міністрів Ради Європи у п’ятницю в Молдові схвалить цю угоду, і закликав усі країни приєднатися і забезпечити відповідальність за злочин агресії проти України.

"Я вдячний нашим партнерам у Чорногорії, Румунії та Сан-Марино за їхню принципову позицію на підтримку цієї історичної ініціативи. Ми закликаємо всі країни приєднатися до нас і забезпечити відповідальність за злочин агресії проти України", - додав він.

Що передувало?

  • 30 квітня Європейський парламент ухвалив резолюцію "Забезпечення відповідальності та правосуддя у відповідь на триваючі атаки Росії проти цивільного населення в Україні".
  • У резолюції міститься заклик до ЄС якнайшвидше долучитися та фіналізувати створення трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Спецтрибунал щодо злочинів Росії

  • 21 березня 2025 року на заключному засіданні у Страсбурзі завершили роботу над ключовими правовими документами для створення Спеціального трибуналу щодо воєнних злочинів Росії.
  • У квітні висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що у Європейському Союзі завершили технічні переговори щодо створення спеціального трибуналу над Росією з покарання злочину агресії проти України.
  • Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра у травні зазначила, що Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України може розпочати роботу вже наступного року.
  • Комітет міністрів Ради Європи на засіданні у червні ухвалив ключові документи, необхідні для створення Спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії проти України.
  • 25 червня 2025 року президент України Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.
  • Російське МЗС заявило, що не визнаватиме Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України й застерегло треті країни від приєднання до нього.
  • 1 липня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.
  • Верховна Рада 15 липня 2025 року ратифікувала Угоду з Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

Сан Марино это верный и самый мощный союзник Украины. Респект господам Санмаринцам.
12.05.2026 20:26
 
 