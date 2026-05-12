Чорногорія, Румунія та Сан-Марино долучилися до угоди про Спецтрибунал щодо РФ, - Сибіга

Чорногорія, Румунія та Сан-Марино повідомили Раді Європи про готовність приєднатися до угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

Деталі

"Я вітаю Чорногорію, Румунію та Сан-Марино, які повідомили Раді Європи про їхню готовність приєднатися до Розширеної часткової угоди щодо запуску Спеціального трибуналу. Уже 32 держави долучилися. Імпульс зростає", - зазначив міністр.

Сибіга додав, що, як очікується, Комітет міністрів Ради Європи у п’ятницю в Молдові схвалить цю угоду, і закликав усі країни приєднатися і забезпечити відповідальність за злочин агресії проти України.

"Я вдячний нашим партнерам у Чорногорії, Румунії та Сан-Марино за їхню принципову позицію на підтримку цієї історичної ініціативи. Ми закликаємо всі країни приєднатися до нас і забезпечити відповідальність за злочин агресії проти України", - додав він.

Що передувало?

30 квітня Європейський парламент ухвалив резолюцію "Забезпечення відповідальності та правосуддя у відповідь на триваючі атаки Росії проти цивільного населення в Україні".

У резолюції міститься заклик до ЄС якнайшвидше долучитися та фіналізувати створення трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

