Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ має бути створений негайно, - Цахкна

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна наголосив на необхідності якнайшвидшого створення трибуналу для розслідування злочину агресії Росії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ERR.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Цахкна заявив, що Рада Європи відіграє ключову роль у забезпеченні притягнення Росії до відповідальності за численні порушення міжнародного права в Україні.

Безкарність не повинна укорінитися

"Створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії без зволікання має надзвичайно важливе значення. Не тільки заради справедливості, але й для того, щоб не допустити укорінення безкарності", – зазначив глава МЗС Естонії.

Він також повідомив, що Естонія вже ратифікувала свої зобов’язання щодо підтримки роботи майбутнього трибуналу та закликав інші країни приєднатися до цього процесу.

"Наша колективна безпека залежить від того, чи матимуть міжнародні злочини реальні наслідки", – підсумував Цахкна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чорногорія, Румунія та Сан-Марино долучилися до угоди про Спецтрибунал щодо РФ, - Сибіга

Що передувало?

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга напередодні повідомив, що Європейський Союз офіційно повідомив Раду Європи про свій намір приєднатися до Розширеної часткової угоди про Управлінський комітет Спеціального трибуналу з питань злочину агресії проти України.

Спецтрибунал проти РФ

Процес створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України був офіційно ініційований Комітетом міністрів Ради Європи у травні 2025 року. Цьому передувало відповідне звернення президента України Володимира Зеленського.

Згідно з визначенням Організації Об'єднаних Націй, злочином агресії вважається застосування державою збройної сили проти суверенітету, територіальної цілісності або політичної незалежності іншої держави.

Очікується, що спецтрибунал зосередиться на розслідуванні відповідальності вищих посадових осіб Російської Федерації за розв'язання війни проти України

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кіпр приєднається до створення Спецтрибуналу для РФ: уже 29 держав у коаліції, - Сибіга