ЄС офіційно приєднається до угоди про Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ, – Сибіга
Європейський Союз щойно офіційно повідомив Раду Європи про свій намір приєднатися до Розширеної часткової угоди про Управлінський комітет Спеціального трибуналу з питань злочину агресії проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в соцмережі Х.
"Я дякую ЄС, моїм колегам Каї Каллас (віцепрезидентка Європейської комісії, – ред.) та Майклу Макграту (європейський комісар з питань юстиції, – ред.) за їхні принципи, силу та лідерство. Необхідно притягнути до повної відповідальності керівництво держави-агресора, а також усіх винних, та притягнути їх до правосуддя", – написав Сибіга.
Раніше повідомлялося, що до угоди приєдналося вже 32 держави.
14-15 травня в Кишиневі Рада Європи має зробити наступний крок до запуску Спецтрибуналу й укласти угоду про його керівний комітет.
Що передувало?
- 30 квітня Європейський парламент ухвалив резолюцію "Забезпечення відповідальності та правосуддя у відповідь на триваючі атаки Росії проти цивільного населення в Україні".
- У резолюції міститься заклик до ЄС якнайшвидше долучитися та фіналізувати створення трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.
Спецтрибунал щодо злочинів Росії
- 21 березня 2025 року на заключному засіданні у Страсбурзі завершили роботу над ключовими правовими документами для створення Спеціального трибуналу щодо воєнних злочинів Росії.
- У квітні висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що у Європейському Союзі завершили технічні переговори щодо створення спеціального трибуналу над Росією з покарання злочину агресії проти України.
- Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра у травні зазначила, що Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України може розпочати роботу вже наступного року.
- Комітет міністрів Ради Європи на засіданні у червні ухвалив ключові документи, необхідні для створення Спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії проти України.
- 25 червня 2025 року президент України Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.
- Російське МЗС заявило, що не визнаватиме Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України й застерегло треті країни від приєднання до нього.
- 1 липня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.
- Верховна Рада 15 липня 2025 року ратифікувала Угоду з Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.
