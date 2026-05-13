ЄС офіційно приєднається до угоди про Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ, – Сибіга

Європейський Союз щойно офіційно повідомив Раду Європи про свій намір приєднатися до Розширеної часткової угоди про Управлінський комітет Спеціального трибуналу з питань злочину агресії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в соцмережі Х.

"Я дякую ЄС, моїм колегам Каї Каллас (віцепрезидентка Європейської комісії, – ред.) та Майклу Макграту (європейський комісар з питань юстиції, – ред.) за їхні принципи, силу та лідерство. Необхідно притягнути до повної відповідальності керівництво держави-агресора, а також усіх винних, та притягнути їх до правосуддя", – написав Сибіга.

Раніше повідомлялося, що до угоди приєдналося вже 32 держави.

14-15 травня в Кишиневі Рада Європи має зробити наступний крок до запуску Спецтрибуналу й укласти угоду про його керівний комітет.

Що передувало?

30 квітня Європейський парламент ухвалив резолюцію "Забезпечення відповідальності та правосуддя у відповідь на триваючі атаки Росії проти цивільного населення в Україні".

У резолюції міститься заклик до ЄС якнайшвидше долучитися та фіналізувати створення трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

