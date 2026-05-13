ЄС офіційно приєднається до угоди про Спецтрибунал щодо злочину агресії РФ, – Сибіга

Європейський Союз щойно офіційно повідомив Раду Європи про свій намір приєднатися до Розширеної часткової угоди про Управлінський комітет Спеціального трибуналу з питань злочину агресії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в соцмережі Х.

"Я дякую ЄС, моїм колегам Каї Каллас (віцепрезидентка Європейської комісії, – ред.) та Майклу Макграту (європейський комісар з питань юстиції, – ред.) за їхні принципи, силу та лідерство. Необхідно притягнути до повної відповідальності керівництво держави-агресора, а також усіх винних, та притягнути їх до правосуддя", – написав Сибіга.

Раніше повідомлялося, що до угоди приєдналося вже 32 держави.

14-15 травня в Кишиневі Рада Європи має зробити наступний крок до запуску Спецтрибуналу й укласти угоду про його керівний комітет.

Що передувало?

  • 30 квітня Європейський парламент ухвалив резолюцію "Забезпечення відповідальності та правосуддя у відповідь на триваючі атаки Росії проти цивільного населення в Україні".
  • У резолюції міститься заклик до ЄС якнайшвидше долучитися та фіналізувати створення трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Спецтрибунал щодо злочинів Росії

  • 21 березня 2025 року на заключному засіданні у Страсбурзі завершили роботу над ключовими правовими документами для створення Спеціального трибуналу щодо воєнних злочинів Росії.
  • У квітні висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас заявила, що у Європейському Союзі завершили технічні переговори щодо створення спеціального трибуналу над Росією з покарання злочину агресії проти України.
  • Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра у травні зазначила, що Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України може розпочати роботу вже наступного року.
  • Комітет міністрів Ради Європи на засіданні у червні ухвалив ключові документи, необхідні для створення Спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії проти України.
  • 25 червня 2025 року президент України Володимир Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.
  • Російське МЗС заявило, що не визнаватиме Спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України й застерегло треті країни від приєднання до нього.
  • 1 липня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.
  • Верховна Рада 15 липня 2025 року ратифікувала Угоду з Радою Європи про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

Все це добре ,але допоки не ліквідують найкривавішого світового терориста путіна ,який причетний до загибелі сотен тисяч українців ,істота яка існує в вигаданому світі печерного шовінізму і огидному "русскому мире" ,варвар і надалі буде творити злочини проти людяності.
13.05.2026 16:42
 
 