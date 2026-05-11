УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13323 відвідувача онлайн
Новини Спецтрибунал щодо злочинів РФ Викрадення дітей Росією
686 6

ЄС цього тижня офіційно приєднається до Спецтрибуналу щодо агресії РФ проти України, - Каллас

каллас

Європейський Союз цього тижня офіційно приєднається до Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. 

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це на пресконференції після засідання Ради ЄС із закордонних справ заявила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Не може бути справедливого та тривалого миру без відповідальності Росії. Цього тижня ЄС офіційно приєднається до Спеціального трибуналу щодо злочину агресії, а сьогодні міністри дали зелене світло ЄС, щоб стати учасником Міжнародної комісії з розгляду претензій", – сказала висока представниця ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС запровадив нові санкції проти РФ за викрадення українських дітей

Викрадення дітей - один з найважчих злочинів

Вона вважає, що серед жахів, спричинених війною Росії, викрадення українських дітей є одним із найгірших.

"Викрадення дітей – це продумана атака Росії по майбутньому України. У відповідь міністри сьогодні ухвалили 23 нові санкційні списки, націлені проти винних, і після цієї пресконференції я буду серед приймаючих зустріч міжнародної Коаліції за повернення українських дітей, де ми також обговоримо, що ми збираємося робити, і метою має бути повернення кожної дитини, яку викрала Росія", – додала Каллас.

Також читайте: 27-28 травня глави МЗС ЄС обговорять перемовини з Путіним та вимоги до Росії, - Каллас

Що передувало?

  • 30 квітня Європейський парламент ухвалив резолюцію "Забезпечення відповідальності та правосуддя у відповідь на триваючі атаки Росії проти цивільного населення в Україні".
  • У резолюції міститься заклик до ЄС якнайшвидше долучитися та фіналізувати створення трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Автор: 

Євросоюз (15053) воєнні злочини (1994) Каллас Кая (506)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо керівникам ЄС за їх виважену, дієву та послідовну практику з підтримки України, упродовж 11 років московської війни ****** «за трі дня на Кієф» проти України!
показати весь коментар
11.05.2026 18:18 Відповісти
В останній момент знайдуть причину затягнути приєднання.
показати весь коментар
11.05.2026 19:11 Відповісти
Вже був трибунал по збитому рашистами літаку Boeing MH-17. Закінчився потужним нічим. Путлєра Міжнародний кримінальний суд оголосив в розшук за справою "порушення прав дітей", а Трампакс приймав його на Алясці з почестями. До оного місця ці ваші імпотентні засідателі, які бояться власної тіні
показати весь коментар
11.05.2026 20:02 Відповісти
 
 