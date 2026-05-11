ЄС цього тижня офіційно приєднається до Спецтрибуналу щодо агресії РФ проти України, - Каллас

Європейський Союз цього тижня офіційно приєднається до Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це на пресконференції після засідання Ради ЄС із закордонних справ заявила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас.

"Не може бути справедливого та тривалого миру без відповідальності Росії. Цього тижня ЄС офіційно приєднається до Спеціального трибуналу щодо злочину агресії, а сьогодні міністри дали зелене світло ЄС, щоб стати учасником Міжнародної комісії з розгляду претензій", – сказала висока представниця ЄС.

Викрадення дітей - один з найважчих злочинів

Вона вважає, що серед жахів, спричинених війною Росії, викрадення українських дітей є одним із найгірших.

"Викрадення дітей – це продумана атака Росії по майбутньому України. У відповідь міністри сьогодні ухвалили 23 нові санкційні списки, націлені проти винних, і після цієї пресконференції я буду серед приймаючих зустріч міжнародної Коаліції за повернення українських дітей, де ми також обговоримо, що ми збираємося робити, і метою має бути повернення кожної дитини, яку викрала Росія", – додала Каллас.

