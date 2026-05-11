27-28 травня глави МЗС ЄС обговорять перемовини з Путіним та вимоги до Росії, - Каллас

На неформальному засіданні глав МЗС ЄС 27-28 травня відбудеться обговорення можливих перемовин Євросоюзу з Росією та вимог, які ЄС має поставити РФ.

Про це заявила висока представниця ЄС Кая Каллас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"З Росією ми маємо обговорити між собою, про що ми хочемо з ними говорити. Саме тому в нас наближається зустріч у Гімніху з міністрами закордонних справ, де ми обговоримо пропозиції, які я поклала на стіл, щоб вирішити питання, які ми маємо", - сказала вона.

Каллас зазначила, що "питання європейської безпеки полягає в тому, що Росія постійно нападає на своїх сусідів, і як ми можемо цьому запобігти. Для цього нам потрібні поступки також з російської сторони".

Також посадовиця заявила, що є ще багато питань, пов'язаних з тим, "якими є наші запити до Росії для того, щоб мати стабільну та мирну Європу".

Також читайте: Шредер - це російський лобіст, він не може бути посередником між РФ та ЄС, - Каллас

Що передувало?

Нагадаємо, що 9 травня російський диктатор Володимир Путін заявив, що ексканцлер ФРН Герхард Шредер є найкращим варіантом для переговорів між Євросоюзом і Росією.

За даними ЗМІ, уряд Німеччини відкинув ідею Путіна щодо Шредера як посередника між РФ та ЄС.

Читайте: Сибіга вирушає до Брюсселя на зустрічі ЄС і НАТО