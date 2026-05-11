Новини
27-28 травня глави МЗС ЄС обговорять перемовини з Путіним та вимоги до Росії, - Каллас

У ЄС обговорять перемовини з Росією та вимоги до Кремля

На неформальному засіданні глав МЗС ЄС 27-28 травня відбудеться обговорення можливих перемовин Євросоюзу з Росією та вимог, які ЄС має поставити РФ.

Про це заявила висока представниця ЄС Кая Каллас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Подробиці

"З Росією ми маємо обговорити між собою, про що ми хочемо з ними говорити. Саме тому в нас наближається зустріч у Гімніху з міністрами закордонних справ, де ми обговоримо пропозиції, які я поклала на стіл, щоб вирішити питання, які ми маємо", - сказала вона.

Каллас зазначила, що "питання європейської безпеки полягає в тому, що Росія постійно нападає на своїх сусідів, і як ми можемо цьому запобігти. Для цього нам потрібні поступки також з російської сторони".

Також посадовиця заявила, що є ще багато питань, пов'язаних з тим, "якими є наші запити до Росії для того, щоб мати стабільну та мирну Європу".

Що передувало?

  • Нагадаємо, що 9 травня російський диктатор Володимир Путін заявив, що ексканцлер ФРН Герхард Шредер є найкращим варіантом для переговорів між Євросоюзом і Росією.
  • За даними ЗМІ, уряд Німеччини відкинув ідею Путіна щодо Шредера як посередника між РФ та ЄС.

росія (69977) Євросоюз (15053) Каллас Кая (506)
Такі тільки в ЄС наївні. Думають, що з Путіним можливі домовляння. Вже як рої Шахедів над головами європейців загудуть, тоді аж до них дійде. Хвороба Путіна невиліковна, як у скаженої собаки.,,..
11.05.2026 10:09 Відповісти
Они не наивные. Как раз наоборот, очень расчётливый. Договоряться.
11.05.2026 11:26 Відповісти
Хоч хтось вимоги озвучить. Бо від Зелі ніяких вимог. Тільки обговорення лінії пасрєдінє.
11.05.2026 10:32 Відповісти
Дивно що не листопада.
11.05.2026 10:38 Відповісти
Пані Кая Каллас - довіряю цілком і повністю.
11.05.2026 11:06 Відповісти
А раха разве с ЕС воюет?)) Я думал это мы должны какие-то требования выдвигат. Как же кава в Ялте и кардоны 91 года. Или вместо Трампа, который хотел порешать свои вопросы с ******, теперь их порешают озабоченцы. )
11.05.2026 11:24 Відповісти
 
 