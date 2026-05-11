27-28 травня глави МЗС ЄС обговорять перемовини з Путіним та вимоги до Росії, - Каллас
На неформальному засіданні глав МЗС ЄС 27-28 травня відбудеться обговорення можливих перемовин Євросоюзу з Росією та вимог, які ЄС має поставити РФ.
Про це заявила висока представниця ЄС Кая Каллас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Подробиці
"З Росією ми маємо обговорити між собою, про що ми хочемо з ними говорити. Саме тому в нас наближається зустріч у Гімніху з міністрами закордонних справ, де ми обговоримо пропозиції, які я поклала на стіл, щоб вирішити питання, які ми маємо", - сказала вона.
Каллас зазначила, що "питання європейської безпеки полягає в тому, що Росія постійно нападає на своїх сусідів, і як ми можемо цьому запобігти. Для цього нам потрібні поступки також з російської сторони".
Також посадовиця заявила, що є ще багато питань, пов'язаних з тим, "якими є наші запити до Росії для того, щоб мати стабільну та мирну Європу".
Що передувало?
- Нагадаємо, що 9 травня російський диктатор Володимир Путін заявив, що ексканцлер ФРН Герхард Шредер є найкращим варіантом для переговорів між Євросоюзом і Росією.
- За даними ЗМІ, уряд Німеччини відкинув ідею Путіна щодо Шредера як посередника між РФ та ЄС.
