Путін заявив, що з-поміж усіх європейських політиків надав би перевагу спілкуванню зі Шредером

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що ексканцлер ФРН Герхард Шредер є найкращим варіантом для переговорів між Євросоюзом і Росією.

Про це він сказав під час пресконференції після військового параду в Москві, передають російські державні пропагандистські агентства, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Путін хоче, щоб переговори від ЄС вів Шредер

Очільник Кремля сказав, що серед європейських політиків обрав би для спілкування Шредера.

Водночас він заявив, що готовий вести переговори з будь-яким європейським політиком, за винятком тих, хто "встиг наговорити якоїсь гидоти" на адресу РФ.

Читайте також: Ексканцлер Німеччини Шредер закликав купувати енергоресурси у Росії: у МЗС України відповіли

ЄС готується до потенційних переговорів з Путіним

Напередодні видання Financial Times повідомило, що європейські лідери починають готуватися до потенційних переговорів із російським диктатором Путіним на тлі дедалі більшого розчарування мирними ініціативами президента США Дональда Трампа щодо війни РФ проти України.

Шредер - друг Путіна

Нагадаємо, що Шредер обіймав посаду канцлера Німеччини з 1998 по 2005 роки.

Після відставки він неодноразово брав участь у проєктах, пов'язаних із Росією.

Зокрема, Шредер очолював раду директорів компанії-оператора проєкту "Північний потік", а також раду директорів "Роснефти".

Німецькі ЗМІ називають Шредера близьким другом російського диктатора Володимира Путіна.

Читайте також: Європі доведеться повернутися до діалогу з РФ через позицію США, - Стубб