Путін заявив, що з-поміж усіх європейських політиків надав би перевагу спілкуванню зі Шредером

Путін хоче бачити переговорником від ЄС Шредера

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що ексканцлер ФРН Герхард Шредер є найкращим варіантом для переговорів між Євросоюзом і Росією.

Про це він сказав під час пресконференції після військового параду в Москві, передають російські державні пропагандистські агентства, інформує Цензор.НЕТ.

Путін хоче, щоб переговори від ЄС вів Шредер

Очільник Кремля сказав, що серед європейських політиків обрав би для спілкування Шредера.

Водночас він заявив, що готовий вести переговори з будь-яким європейським політиком, за винятком тих, хто "встиг наговорити якоїсь гидоти" на адресу РФ.

ЄС готується до потенційних переговорів з Путіним

Напередодні видання Financial Times повідомило, що європейські лідери починають готуватися до потенційних переговорів із російським диктатором Путіним на тлі дедалі більшого розчарування мирними ініціативами президента США Дональда Трампа щодо війни РФ проти України.

Шредер - друг Путіна

  • Нагадаємо, що Шредер обіймав посаду канцлера Німеччини з 1998 по 2005 роки.
  • Після відставки він неодноразово брав участь у проєктах, пов'язаних із Росією.
  • Зокрема, Шредер очолював раду директорів компанії-оператора проєкту "Північний потік", а також раду директорів "Роснефти".
  • Німецькі ЗМІ називають Шредера близьким другом російського диктатора Володимира Путіна.

Яке ж воно кончене...
09.05.2026 22:42 Відповісти
не забіваешь своиго друга-штаззи???
Шредер (82 poku) неодноразово закликав до дипломатичного врегулювання війни Росії проти України та відновлення енергетичної співпраці з РФ.
Через його відмову дистанціюватися від російського керівництва після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, у 2022 році Бундестаг позбавив його частини привілеїв екс-канцлера.
09.05.2026 22:47 Відповісти
не здивуюсь, якщо він в бункері розповідає які були гарні нємки в ГДР...

та какие немки??? педофил оно....
Німки дійсно гарні, але вони і розумні. І з такими як пуйло вони нічого не мали.
європейські лідери починають готуватися до потенційних переговорів із російським диктатором Джерело: https://censor.net/ua/n4002361
- і що вони йому можуть запропонувати ?
зброю в Україну !
багато зброї !

які "перекази" ?
рашці плата за сировину, а
Україні допомога

.
в кремлівського сідєльца мізки таки реально запліснявили !

нагадайте, цей вкритий мохом шрьодер "чьіх будєт" ?
із пєчєнєгов, чи з половців ?

82-річний Шредер з 2016 року очолює наглядову раду компанії Nord Stream 2. Одноіменний газопровід «Північний потік-2» з Росії до Німеччини будувався по дну Балтійського моря вздовж першого подібного проєкту «Північний потік», який підтримував Шредер, коли був канцлером.
Після відходу у відставку у 2005 році він отримав посаду голови наглядової ради компанії Nord Stream, а через рік очолив комітет акціонерів.
шрьодер це давним давно прострочене "рєзінотєхнічєскоє іздєліє N3" з музею пізнього совка

ШРЕДЕРА з Меркель треба судити за развал армііі та енергетики Німеччини
За даними Bild, на рахунок Шредера в Sparkasse Ганноверу щопівроку надходили близько 200 тисяч євро від Nord Stream 2. Виплати зазвичай надходили з Люксембургу від Gazprombank. Однак з середини 2024 року банк Sparkasse перестав приймати ці перекази і відправляє їх назад відправникові.

У листі Sparkasse повідомила Шредеру, що санкції США можуть вдарити по банку, якщо він і надалі зараховуватиме гроші на його рахунок, стверджує Bild. Водночас сам ексканцлер не перебуває в жодному списку санкцій, вказує видання.
Шредер давно вже не є політиком, тим більше європейским. У фуйла вже зовсім криша поіхала в 90ті роки.
немки тогда были молодые, небо голубым и светили звьоздочки старлея на должности зав. клуба в совецком гарнизоне

Мені цікаво, яка нємка могла давать такому миршавому старшому лейтенанту завклубу?
Краще б ти і твоє кодло спілкувалися з чортами в пеклі!
Два ватних під@ра хочуть влаштувати свою собачу злучку коштом ЄС і України.
Настаяшчая мушская дружба )
шрёдер та ***** ! )) ще ті, обидва двоє!!! ))) "євро пейсьських політіхеров" )) де обидва двоє, а де европейська політика, в загальнолюдському значенні ))
А може з Чаушеско?
Куплений з потрохами Шредер саме воно.
Шредер не політик, а твоя пілстилка,*****. Ідіот вже навіть не соромиться.
ха-ха
довоювався пуйло, на дєнь побєди німця в переговорники кличе!😀
Не ***** має обирати переговорників , а Україна - ЯК ЖЕРТВА АГРЕССІІІ.
так що нехай ***** заткнеться
Я б віддавав перевагу його спілкуванню з Берлусконі.
Це він так хоче принизити Німеччину....Мерц - кістка в горлі для пині.
Десь в Угрощині заплакав оркбан...
Старе опудало не доганяє що європейці це не Трамп і ніякого Вітька чи зятька на посиденьки з печенігами до нього посилати не будуть. Або говориш з ким прислали або продовжуєш свій цирк старого клоуна і сам пояснюєш своїм бунтівним холопам чому Мала Токмачка не береться а пояси все одно треба затягувати.
До відома: для ***** існує тільки один вид угоди з Україною - наша (скоріше так: Зеліна) повна капітуляція у відповідності з ультиматумом ***** ще з 17 грудня 2021го року і в подальших його модифікаціях.

Так що про жодну мирну угоду в його заявах не йдеться.
Або з Гітлером.
Бо Шредер зараз такий же політик.
Тю, а чому не Берлусконі? А Кобзон би співав.
Ясен хер, бо він на кремлівській зарплаті
Давно не цілувався х..йло зі своїм Шрьодєром...Весна.. навіяла старому пдр пітерському спомини.. Як у пісні - на весні зустрівся путін з Шрьодєром, х...йло довго цілував..
Треба вже поспілкуватися з хусейном,мілошевічем, чаушеску.
Пуйло не просто так це сказав. Він хоче використати пряник для Європи, щоб перетягнути її на свій бік, відірвавши від України. Якщо європейці це розуміють - то добре. А якщо підуть на контакт з росією, то це буде погано для них і в першу чергу для нас. Пуйло не змінився, в його планах так і залишилося знищити Україну і захопити країни Балтії та Польщу. Він не може зараз це зробити, бо вся Європа допомагає нам. США від вже відірвав, залишилася Європа.Залишаєтбся тільки дурити, брехати, прикидатися добрим для досягнення своєї мети.
У кгб ещё и бабка есть в запасе немецкая тоже. Бабло грязьпрома таки сработало.
Біля дверей у крематорій ?
Хорошая идея - пропустить Пыньку через шредер! 👌
