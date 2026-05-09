РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4953 посетителя онлайн
Новости Мирные переговоры Восстановление диалога ЕС с РФ
1 749 36

Путин заявил, что из всех европейских политиков отдал бы предпочтение общению со Шредером

Путин хочет видеть переговорщиком от ЕС Шредера

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер является лучшим кандидатом для ведения переговоров между Евросоюзом и Россией.

Об этом он сказал во время пресс-конференции после военного парада в Москве, передают российские государственные пропагандистские агентства, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Путин хочет, чтобы переговоры от ЕС вел Шредер

Глава Кремля сказал, что среди европейских политиков выбрал бы для общения Шредера.

В то же время он заявил, что готов вести переговоры с любым европейским политиком, за исключением тех, кто "успел наговорить какой-то гадости" в адрес РФ.

Читайте также: Экс-канцлер Германии Шредер призвал покупать энергоресурсы у России: в МИД Украины ответили

ЕС готовится к потенциальным переговорам с Путиным

Накануне издание Financial Times сообщило, что европейские лидеры начинают готовиться к потенциальным переговорам с российским диктатором Путиным на фоне растущего разочарования мирными инициативами президента США Дональда Трампа в отношении войны РФ против Украины.

Шредер — друг Путина

  • Напомним, что Шредер занимал пост канцлера Германии с 1998 по 2005 годы.
  • После отставки он неоднократно участвовал в проектах, связанных с Россией.
  • В частности, Шредер возглавлял совет директоров компании-оператора проекта "Северный поток", а также совет директоров "Роснефти".
  • Немецкие СМИ называют Шредера близким другом российского диктатора Владимира Путина.

Читайте также: Европе придется вернуться к диалогу с РФ из-за позиции США, - Стубб

Автор: 

переговоры (5761) путин владимир (32450) россия (97465) Шредер Герхард (73) Евросоюз (18042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Яке ж воно кончене...
показать весь комментарий
09.05.2026 22:42 Ответить
+8
не забіваешь своиго друга-штаззи???
показать весь комментарий
09.05.2026 22:42 Ответить
+6
Шредер (82 poku) неодноразово закликав до дипломатичного врегулювання війни Росії проти України та відновлення енергетичної співпраці з РФ.
Через його відмову дистанціюватися від російського керівництва після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, у 2022 році Бундестаг позбавив його частини привілеїв екс-канцлера.
показать весь комментарий
09.05.2026 22:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не забіваешь своиго друга-штаззи???
показать весь комментарий
09.05.2026 22:42 Ответить
не здивуюсь, якщо він в бункері розповідає які були гарні нємки в ГДР...

.
показать весь комментарий
09.05.2026 22:48 Ответить
та какие немки??? педофил оно....
показать весь комментарий
09.05.2026 22:55 Ответить
...а, ну да !
оно скільки 3,14д АДиків наплодив серед оссі.

.
показать весь комментарий
09.05.2026 23:03 Ответить
Яке ж воно кончене...
показать весь комментарий
09.05.2026 22:42 Ответить
європейські лідери починають готуватися до потенційних переговорів із російським диктатором Джерело: https://censor.net/ua/n4002361
- і що вони йому можуть запропонувати ?
показать весь комментарий
09.05.2026 22:43 Ответить
зброю в Україну !
багато зброї !

.
показать весь комментарий
09.05.2026 22:52 Ответить
які "перекази" ?
рашці плата за сировину, а
Україні допомога

.
показать весь комментарий
09.05.2026 23:18 Ответить
в кремлівського сідєльца мізки таки реально запліснявили !

нагадайте, цей вкритий мохом шрьодер "чьіх будєт" ?
із пєчєнєгов, чи з половців ?

.
показать весь комментарий
09.05.2026 22:45 Ответить
Шредер (82 poku) неодноразово закликав до дипломатичного врегулювання війни Росії проти України та відновлення енергетичної співпраці з РФ.
Через його відмову дистанціюватися від російського керівництва після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, у 2022 році Бундестаг позбавив його частини привілеїв екс-канцлера.
показать весь комментарий
09.05.2026 22:47 Ответить
82-річний Шредер з 2016 року очолює наглядову раду компанії Nord Stream 2. Одноіменний газопровід «Північний потік-2» з Росії до Німеччини будувався по дну Балтійського моря вздовж першого подібного проєкту «Північний потік», який підтримував Шредер, коли був канцлером.
Після відходу у відставку у 2005 році він отримав посаду голови наглядової ради компанії Nord Stream, а через рік очолив комітет акціонерів.
показать весь комментарий
09.05.2026 22:51 Ответить
шрьодер це давним давно прострочене "рєзінотєхнічєскоє іздєліє N3" з музею пізнього совка

.
показать весь комментарий
09.05.2026 22:55 Ответить
ШРЕДЕРА з Меркель треба судити за развал армііі та енергетики Німеччини
показать весь комментарий
09.05.2026 23:34 Ответить
За даними Bild, на рахунок Шредера в Sparkasse Ганноверу щопівроку надходили близько 200 тисяч євро від Nord Stream 2. Виплати зазвичай надходили з Люксембургу від Gazprombank. Однак з середини 2024 року банк Sparkasse перестав приймати ці перекази і відправляє їх назад відправникові.

У листі Sparkasse повідомила Шредеру, що санкції США можуть вдарити по банку, якщо він і надалі зараховуватиме гроші на його рахунок, стверджує Bild. Водночас сам ексканцлер не перебуває в жодному списку санкцій, вказує видання.
показать весь комментарий
09.05.2026 23:50 Ответить
Звісно, бо вони один- одного в о*ко ********.
показать весь комментарий
09.05.2026 22:47 Ответить
Шредер давно вже не є політиком, тим більше європейским. У фуйла вже зовсім криша поіхала в 90ті роки.
показать весь комментарий
09.05.2026 22:47 Ответить
немки тогда были молодые, небо голубым и светили звьоздочки старлея на должности зав. клуба в совецком гарнизоне

.
показать весь комментарий
09.05.2026 22:58 Ответить
Краще б ти і твоє кодло спілкувалися з чортами в пеклі!
показать весь комментарий
09.05.2026 22:51 Ответить
Два ватних під@ра хочуть влаштувати свою собачу злучку коштом ЄС і України.
показать весь комментарий
09.05.2026 22:52 Ответить
Настаяшчая мушская дружба )
показать весь комментарий
09.05.2026 22:58 Ответить
шрёдер та ***** ! )) ще ті, обидва двоє!!! ))) "євро пейсьських політіхеров" )) де обидва двоє, а де европейська політика, в загальнолюдському значенні ))
показать весь комментарий
09.05.2026 23:03 Ответить
А може з Чаушеско?
показать весь комментарий
09.05.2026 23:06 Ответить
Куплений з потрохами Шредер саме воно.
показать весь комментарий
09.05.2026 23:08 Ответить
Шредер не політик, а твоя пілстилка,*****. Ідіот вже навіть не соромиться.
показать весь комментарий
09.05.2026 23:09 Ответить
ха-ха
показать весь комментарий
09.05.2026 23:10 Ответить
довоювався пуйло, на дєнь побєди німця в переговорники кличе!😀
показать весь комментарий
09.05.2026 23:28 Ответить
показать весь комментарий
09.05.2026 23:31 Ответить
Не ***** має обирати переговорників , а Україна - ЯК ЖЕРТВА АГРЕССІІІ.
так що нехай ***** заткнеться
показать весь комментарий
09.05.2026 23:32 Ответить
Я б віддавав перевагу його спілкуванню з Берлусконі.
показать весь комментарий
09.05.2026 23:33 Ответить
Це він так хоче принизити Німеччину....Мерц - кістка в горлі для пині.
показать весь комментарий
09.05.2026 23:39 Ответить
Десь в Угрощині заплакав оркбан...
показать весь комментарий
09.05.2026 23:44 Ответить
показать весь комментарий
10.05.2026 00:13 Ответить
Старе опудало не доганяє що європейці це не Трамп і ніякого Вітька чи зятька на посиденьки з печенігами до нього посилати не будуть. Або говориш з ким прислали або продовжуєш свій цирк старого клоуна і сам пояснюєш своїм бунтівним холопам чому Мала Токмачка не береться а пояси все одно треба затягувати.
показать весь комментарий
10.05.2026 01:40 Ответить
До відома: для ***** існує тільки один вид угоди з Україною - наша (скоріше так: Зеліна) повна капітуляція у відповідності з ультиматумом ***** ще з 17 грудня 2021го року і в подальших його модифікаціях.

Так що про жодну мирну угоду в його заявах не йдеться.
показать весь комментарий
10.05.2026 01:57 Ответить
Або з Гітлером.
Бо Шредер зараз такий же політик.
показать весь комментарий
10.05.2026 01:59 Ответить
 
 