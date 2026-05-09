Путин заявил, что из всех европейских политиков отдал бы предпочтение общению со Шредером

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер является лучшим кандидатом для ведения переговоров между Евросоюзом и Россией.

Об этом он сказал во время пресс-конференции после военного парада в Москве, передают российские государственные пропагандистские агентства, информирует Цензор.НЕТ.

Глава Кремля сказал, что среди европейских политиков выбрал бы для общения Шредера.

В то же время он заявил, что готов вести переговоры с любым европейским политиком, за исключением тех, кто "успел наговорить какой-то гадости" в адрес РФ.

ЕС готовится к потенциальным переговорам с Путиным

Накануне издание Financial Times сообщило, что европейские лидеры начинают готовиться к потенциальным переговорам с российским диктатором Путиным на фоне растущего разочарования мирными инициативами президента США Дональда Трампа в отношении войны РФ против Украины.

Шредер — друг Путина

Напомним, что Шредер занимал пост канцлера Германии с 1998 по 2005 годы.

После отставки он неоднократно участвовал в проектах, связанных с Россией.

В частности, Шредер возглавлял совет директоров компании-оператора проекта "Северный поток", а также совет директоров "Роснефти".

Немецкие СМИ называют Шредера близким другом российского диктатора Владимира Путина.

