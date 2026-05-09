Путин заявил, что из всех европейских политиков отдал бы предпочтение общению со Шредером
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер является лучшим кандидатом для ведения переговоров между Евросоюзом и Россией.
Об этом он сказал во время пресс-конференции после военного парада в Москве, передают российские государственные пропагандистские агентства, информирует Цензор.НЕТ.
Путин хочет, чтобы переговоры от ЕС вел Шредер
Глава Кремля сказал, что среди европейских политиков выбрал бы для общения Шредера.
В то же время он заявил, что готов вести переговоры с любым европейским политиком, за исключением тех, кто "успел наговорить какой-то гадости" в адрес РФ.
ЕС готовится к потенциальным переговорам с Путиным
Накануне издание Financial Times сообщило, что европейские лидеры начинают готовиться к потенциальным переговорам с российским диктатором Путиным на фоне растущего разочарования мирными инициативами президента США Дональда Трампа в отношении войны РФ против Украины.
Шредер — друг Путина
- Напомним, что Шредер занимал пост канцлера Германии с 1998 по 2005 годы.
- После отставки он неоднократно участвовал в проектах, связанных с Россией.
- В частности, Шредер возглавлял совет директоров компании-оператора проекта "Северный поток", а также совет директоров "Роснефти".
- Немецкие СМИ называют Шредера близким другом российского диктатора Владимира Путина.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
оно скільки 3,14д АДиків наплодив серед оссі.
.
- і що вони йому можуть запропонувати ?
багато зброї !
.
Країни Європи із 2022 року переказали РФ більше коштів, ніж Україні, - заступник держсекретаря США Ландау
рашці плата за сировину, а
Україні допомога
.
нагадайте, цей вкритий мохом шрьодер "чьіх будєт" ?
із пєчєнєгов, чи з половців ?
.
Через його відмову дистанціюватися від російського керівництва після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, у 2022 році Бундестаг позбавив його частини привілеїв екс-канцлера.
Після відходу у відставку у 2005 році він отримав посаду голови наглядової ради компанії Nord Stream, а через рік очолив комітет акціонерів.
.
У листі Sparkasse повідомила Шредеру, що санкції США можуть вдарити по банку, якщо він і надалі зараховуватиме гроші на його рахунок, стверджує Bild. Водночас сам ексканцлер не перебуває в жодному списку санкцій, вказує видання.
.
так що нехай ***** заткнеться
Так що про жодну мирну угоду в його заявах не йдеться.
Бо Шредер зараз такий же політик.