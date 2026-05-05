Европе придется вернуться к диалогу с РФ из-за позиции США, - Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб предположил, что Европе придется возобновить диалог с Россией, если политика США в отношении войны в Украине не будет соответствовать интересам европейских стран.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью газете Helsingin Sanomat.

Президент Финляндии считает, что политика США в отношении РФ сегодня не совпадает с политикой европейских государств в отношении России.

"В Европе Россию рассматривают как самую большую угрозу безопасности, тогда как в Соединенных Штатах это не обязательно воспринимается именно так", - считает Стубб.

Поэтому Стубб признал, что в какой-то момент "в интересах Европы будет восстановить дипломатические каналы с Россией".

И это, вероятно, зависит от того, соответствует ли интересам Европы текущая политика США в отношении России или Украины. Если ответ таков, что, возможно, нет, то мы, вероятно, приближаемся к моменту, когда какому-то европейскому лидеру стоит будет скоординированно взаимодействовать с президентом Путиным. Эта дискуссия ведется среди европейских лидеров на протяжении последних двух лет", - отметил он.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что президент Эстонии Алар Карис заявил, что Европа должна уже сейчас готовиться к возобновлению диалога с Россией после завершения ее войны против Украины.

