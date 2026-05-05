Новости Восстановление диалога ЕС с РФ
2 536 15

Европе придется вернуться к диалогу с РФ из-за позиции США, - Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб предположил, что Европе придется возобновить диалог с Россией, если политика США в отношении войны в Украине не будет соответствовать интересам европейских стран.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью газете Helsingin Sanomat.

Президент Финляндии считает, что политика США в отношении РФ сегодня не совпадает с политикой европейских государств в отношении России.

"В Европе Россию рассматривают как самую большую угрозу безопасности, тогда как в Соединенных Штатах это не обязательно воспринимается именно так", - считает Стубб.

Поэтому Стубб признал, что в какой-то момент "в интересах Европы будет восстановить дипломатические каналы с Россией".

И это, вероятно, зависит от того, соответствует ли интересам Европы текущая политика США в отношении России или Украины. Если ответ таков, что, возможно, нет, то мы, вероятно, приближаемся к моменту, когда какому-то европейскому лидеру стоит будет скоординированно взаимодействовать с президентом Путиным. Эта дискуссия ведется среди европейских лидеров на протяжении последних двух лет", - отметил он.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что президент Эстонии Алар Карис заявил, что Европа должна уже сейчас готовиться к возобновлению диалога с Россией после завершения ее войны против Украины.

Автор: 

Стубб Александр (197)
Топ комментарии
+14
Цей Стубб - друган Трампа і таємний симпатік Путіна. він постійно топить за діалог з Рашкою. Якщо Європа не позбудеться цих засланих казачків, то діалог з росіянами буде вести вже їх населення на допитах в ФСБ, коли рашен зольдатен будуть штурмувати Європу. Коли
05.05.2026 10:28 Ответить
+9
Це буде монолог: русня каже - інші слухають і виконують. Інакше - "Украіна".
05.05.2026 10:19 Ответить
+6
Діалог буде з одної сторони, з другої буде пі.дьож і гнилі обіцянки які ніколи не виконувались.
05.05.2026 10:18 Ответить
Зачекайте на позицію США після виборів восени.
05.05.2026 10:23 Ответить
Стуб успагося,трохи більше ракет і дронів і вже глубірарії починають інтересуватися політікой,і кличуть владіміра владіміровіча в свої підвали.І це тільки місяць Україна наростила удари.Шо ви як пісюни газіровані ради з блідною моллю дати не можете!
05.05.2026 10:29 Ответить
А могло все закінчитися ще у 2023-2024 році, поки до проведення спецоперацій ЗСУ не влізли два ухилянта єлдак і Гундосік.
05.05.2026 10:33 Ответить
Перестань кукурікати,Стубб.
05.05.2026 10:43 Ответить
Що цей баран несе? Ніхто в європі з рашкою дипломатичних каналів не розривав щоб їх відновлювати.
05.05.2026 10:46 Ответить
Європі доведеться повернутися до діалогу з РФ .А ХІБА ЄВРОПА НЕ ВЕДЕ ДІАЛОГ З РАШИСТОМ.ДО СЬОГОДНІШНЬОГО ДНЯ ТОРГУЮЧИ З НИМ НА ДЕСЯТКИ ЛЯРДІВ ЄВРО????
05.05.2026 10:58 Ответить
латентний москвофіл
05.05.2026 11:08 Ответить
Ти сабе чуєш? - Стубб - кацапи найбільша загроза для Європи - тому з ними потрібно відновлювати дипломатію
05.05.2026 11:50 Ответить
На дешевую воскресную водяру в ***** потянело?
05.05.2026 11:52 Ответить
ПОТЯНУЛО - пардоню.)))
05.05.2026 14:00 Ответить
Позицію США, вам США ясно сказали, подорослвшайте, почніть самі хоь щось робити для своєї безпеки, перестаньте у Москви купувати нафту і газ....

Евродебіли.
05.05.2026 12:12 Ответить
Здається кацапи хочуть дружити тільки з Америкою. Європейці будуть виглядати ідіотами нав'язуючись до них.
05.05.2026 12:16 Ответить
 
 