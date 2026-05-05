Європі доведеться повернутися до діалогу з РФ через позицію США, - Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб припустив, що Європі доведеться повернутися до діалогу з Росією, якщо політика США щодо війни в Україні не відповідатиме інтересам європейських країн.

Він сказав у інтерв'ю газеті Helsingin Sanomat.

Президент Фінляндії, що політика США щодо РФ сьогодні не збігається з політикою європейських держав щодо Росії.

"У Європі Росію розглядають як найбільшу загрозу безпеці, тоді як у Сполучених Штатах це не обов’язково сприймається саме так", – вважає Стубб.

Тож Стубб визнав, що в якоїсь миті "в інтересах Європи буде відновити дипломатичні канали з Росією".

І це, ймовірно, залежить від того, чи відповідає інтересам Європи поточна політика США щодо Росії чи України. Якщо відповідь така, що, можливо, ні, то ми, ймовірно, наближаємося до моменту, коли деякому європейському лідеру варто буде скоординовано взаємодіяти з президентом Путіним. Ця дискусія ведеться серед європейських лідерів протягом останніх двох років", – зауважив він.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що президент Естонії Алар Каріс заявив, що Європа повинна вже зараз готуватися до відновлення діалогу з Росією після завершення її війни проти України.

