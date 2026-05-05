Європі доведеться повернутися до діалогу з РФ через позицію США, - Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб припустив, що Європі доведеться повернутися до діалогу з Росією, якщо політика США щодо війни в Україні не відповідатиме інтересам європейських країн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у інтерв’ю газеті Helsingin Sanomat.

Президент Фінляндії, що політика США щодо РФ сьогодні не збігається з політикою європейських держав щодо Росії.

"У Європі Росію розглядають як найбільшу загрозу безпеці, тоді як у Сполучених Штатах це не обов’язково сприймається саме так", – вважає Стубб.

Тож Стубб визнав, що в якоїсь миті "в інтересах Європи буде відновити дипломатичні канали з Росією".

Також читайте: Немає жодної армії, яка здатна вести сучасну війну так, як Україна, - Стубб

І це, ймовірно, залежить від того, чи відповідає інтересам Європи поточна політика США щодо Росії чи України. Якщо відповідь така, що, можливо, ні, то ми, ймовірно, наближаємося до моменту, коли деякому європейському лідеру варто буде скоординовано взаємодіяти з президентом Путіним. Ця дискусія ведеться серед європейських лідерів протягом останніх двох років", – зауважив він.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що президент Естонії Алар Каріс заявив, що Європа повинна вже зараз готуватися до відновлення діалогу з Росією після завершення її війни проти України.

Читайте також: Де Вевер уточнив позицію щодо "нормалізації" відносин з РФ

Автор: 

Стубб Александр (199)
Топ коментарі
+14
Цей Стубб - друган Трампа і таємний симпатік Путіна. він постійно топить за діалог з Рашкою. Якщо Європа не позбудеться цих засланих казачків, то діалог з росіянами буде вести вже їх населення на допитах в ФСБ, коли рашен зольдатен будуть штурмувати Європу. Коли
05.05.2026 10:28 Відповісти
+9
Це буде монолог: русня каже - інші слухають і виконують. Інакше - "Украіна".
05.05.2026 10:19 Відповісти
+6
Діалог буде з одної сторони, з другої буде пі.дьож і гнилі обіцянки які ніколи не виконувались.
05.05.2026 10:18 Відповісти
Зачекайте на позицію США після виборів восени.
05.05.2026 10:23 Відповісти
Стуб успагося,трохи більше ракет і дронів і вже глубірарії починають інтересуватися політікой,і кличуть владіміра владіміровіча в свої підвали.І це тільки місяць Україна наростила удари.Шо ви як пісюни газіровані ради з блідною моллю дати не можете!
05.05.2026 10:29 Відповісти
А могло все закінчитися ще у 2023-2024 році, поки до проведення спецоперацій ЗСУ не влізли два ухилянта єлдак і Гундосік.
05.05.2026 10:33 Відповісти
Перестань кукурікати,Стубб.
05.05.2026 10:43 Відповісти
Що цей баран несе? Ніхто в європі з рашкою дипломатичних каналів не розривав щоб їх відновлювати.
05.05.2026 10:46 Відповісти
Європі доведеться повернутися до діалогу з РФ .А ХІБА ЄВРОПА НЕ ВЕДЕ ДІАЛОГ З РАШИСТОМ.ДО СЬОГОДНІШНЬОГО ДНЯ ТОРГУЮЧИ З НИМ НА ДЕСЯТКИ ЛЯРДІВ ЄВРО????
05.05.2026 10:58 Відповісти
латентний москвофіл
05.05.2026 11:08 Відповісти
Ти сабе чуєш? - Стубб - кацапи найбільша загроза для Європи - тому з ними потрібно відновлювати дипломатію
05.05.2026 11:50 Відповісти
На дешевую воскресную водяру в ***** потянело?
05.05.2026 11:52 Відповісти
ПОТЯНУЛО - пардоню.)))
05.05.2026 14:00 Відповісти
Позицію США, вам США ясно сказали, подорослвшайте, почніть самі хоь щось робити для своєї безпеки, перестаньте у Москви купувати нафту і газ....

Евродебіли.
05.05.2026 12:12 Відповісти
Здається кацапи хочуть дружити тільки з Америкою. Європейці будуть виглядати ідіотами нав'язуючись до них.
05.05.2026 12:16 Відповісти
 
 