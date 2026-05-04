Немає жодної армії, яка здатна вести сучасну війну так, як Україна, - Стубб
Потрібно говорити не про те, чого від Європи потребує Україна, а й про те, що від України потребує Європа.
Про це заявив президент Фінляндії Александер Стубб на пресконференції після переговорів із чеським колегою Петром Павелом у Празі 4 травня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
Європі потрібен досвід України
"Якби я мав сьогодні лише одне послання, то замість того, щоб говорити про те, що Україні потрібно від Європи, можливо, нам варто почати думати про те, що нам у Європі потрібно від України… Ми в Європі повинні позбутися думки, що тільки ми допомагаємо Україні",- сказав фінський президент.
Стубб зазначив, що він з самого початку був рішучим прихильником членства України в ЄС та в НАТО.
"Немає жодної армії в Європі чи Сполучених Штатах, до речі, яка здатна вести сучасну війну так, як це робить зараз Україна",- сказав президент Фінляндії.
Він вказав, що це і є однією із причин, чому саме Україна зараз допомагає країнам Близького Сходу.
Також Стубб зазначив, що Європа має приблизно 2 млн солдатів, не враховуючи резервістів, Росія - приблизно 1 млн 300 тис., Україна - 800 тис. солдатів.
Прогноз Стубба щодо війни
Нагадаємо, що також Стубб заявив про те, що, на його думку, російська війна проти України триватиме протягом 2026 року.
