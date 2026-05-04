Немає жодної армії, яка здатна вести сучасну війну так, як Україна, - Стубб

Стубб заявив, що Україна не має рівних у веденні сучасної війни

Потрібно говорити не про те, чого від Європи потребує Україна, а й про те, що від України потребує Європа.

Про це заявив президент Фінляндії Александер Стубб на пресконференції після переговорів із чеським колегою Петром Павелом у Празі 4 травня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

Європі потрібен досвід України

"Якби я мав сьогодні лише одне послання, то замість того, щоб говорити про те, що Україні потрібно від Європи, можливо, нам варто почати думати про те, що нам у Європі потрібно від України… Ми в Європі повинні позбутися думки, що тільки ми допомагаємо Україні",- сказав фінський президент.

Стубб зазначив, що він з самого початку був рішучим прихильником членства України в ЄС та в НАТО.

"Немає жодної армії в Європі чи Сполучених Штатах, до речі, яка здатна вести сучасну війну так, як це робить зараз Україна",- сказав президент Фінляндії.

Він вказав, що це і є однією із причин, чому саме Україна зараз допомагає країнам Близького Сходу.

Також Стубб зазначив, що Європа має приблизно 2 млн солдатів, не враховуючи резервістів, Росія - приблизно 1 млн 300 тис.,  Україна - 800 тис. солдатів.

Прогноз Стубба щодо війни 

Нагадаємо, що також Стубб заявив про те, що, на його думку, російська війна проти України триватиме протягом 2026 року.

а як би могла вести війну Україна бех ********* Zельоних Гнид ... війни і не було б - пуйло не напав би..
04.05.2026 17:12
04.05.2026 17:12 Відповісти
Чого потребує Європа? - шоб Україна билась до кінця
04.05.2026 17:16
04.05.2026 17:16 Відповісти
таким зебілам як ти потрібно задавати питання чого хочуть zельоні гниди - а це питання риторичне
04.05.2026 17:25
04.05.2026 17:25 Відповісти
В пусті голови лохторату ЗЕ любе лайно зайде в любій кількості.Достатньо,щоб хтось ляпнув і все стадо за ним
04.05.2026 17:27
04.05.2026 17:27 Відповісти
Чого тобі? - риторик ****
04.05.2026 17:29 Відповісти
від Вас прям тхне ригоАнальною освітою ))
04.05.2026 17:32
04.05.2026 17:32 Відповісти
Нах ти мені здався - за таких їбланів мене вже 9 р банили - ти ж обізвав мене зеленою гнидою
04.05.2026 17:37
04.05.2026 17:37 Відповісти
бо саме zельоні гниди спихують все на Європу .. ніби вона розміновувала Чонгар, поховала ракетну програму, відвела війська, знімала клістрони та влаштовувала диверсії бракованими мінами
04.05.2026 17:40

а тепер макетами фламінгів )

і зауважте ..не просто зельоною гнидою..а Zельоною гнидою )
04.05.2026 17:40 Відповісти
***** пишеш - в нас одні злодії - так шо посипати голову попелом і здатися
04.05.2026 17:46
04.05.2026 17:46 Відповісти
Так хрена вы выеживаетесь и нас в НАТО не берёте? Или боитесь что путин нападёт?
04.05.2026 17:34
04.05.2026 17:34 Відповісти
Їх й так все влаштовує
04.05.2026 17:59 Відповісти
А зачем?
04.05.2026 18:47 Відповісти
Мало у Европы солдат, надо поделится проверенным способом, как это исправить. Все збс.
04.05.2026 17:48
04.05.2026 17:48 Відповісти
Тому українці будуть вічним захисним м"ясом еуропи
04.05.2026 17:58
04.05.2026 17:58 Відповісти
Стубб вій відкрийте мені очі. Зараз привідкриваються.
04.05.2026 18:08
04.05.2026 18:08 Відповісти
 
 