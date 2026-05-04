Тісне партнерство з Україною є важливим для європейської безпеки, - Павел

Президент Чехії Петр Павел заявив, що тісна співпраця з Україною є важливим фактором забезпечення європейської безпеки в майбутньому.

Що відомо?

"Важливим фактором впливу на європейську безпеку є дуже тісне партнерство з Україною. Не лише наша постійна підтримка, але й обмін знаннями", - наголосив він під час пресконференції з фінським колегою Александером Стуббом.

За словами Павела, український досвід ведення бою, використання технологій, насамперед різноманітних безпілотників, зокрема морських є важливим.

Лідер Чехії нагадав про "більшу залученість європейських держав, коли йдеться про переговори з Росією щодо європейської безпеки в цілому".

Водночас Павел зауважив, що Європа все ще залежить від американських стратегічних можливостей, таких як стратегічні авіаперевезення, розвідка, логістика, виявлення цілей.

Тому, на його думку, важливо, щоб Європа зрештою стала рівноцінним партнером США, щоби обидва крила НАТО – Європа та США – не були залежними одне від одного, але були сильними партнерами, які підтримуються одне одного.

