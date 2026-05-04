Тесное партнерство с Украиной важно для европейской безопасности, - Павел
Президент Чехии Петр Павел заявил, что тесное сотрудничество с Украиной является важным фактором обеспечения европейской безопасности в будущем.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Что известно?
"Важным фактором влияния на европейскую безопасность является очень тесное партнерство с Украиной. Не только наша постоянная поддержка, но и обмен знаниями", - подчеркнул он во время пресс-конференции с финским коллегой Александром Стуббом.
По словам Павела, украинский опыт ведения боя, использования технологий, прежде всего различных беспилотников, в частности морских, является важным.
Лидер Чехии напомнил о "большей вовлеченности европейских государств, когда речь идет о переговорах с Россией по вопросам европейской безопасности в целом".
В то же время Павел отметил, что Европа все еще зависит от американских стратегических возможностей, таких как стратегические авиаперевозки, разведка, логистика, обнаружение целей.
Поэтому, по его мнению, важно, чтобы Европа в конечном итоге стала равноценным партнером США, чтобы оба крыла НАТО - Европа и США - не были зависимыми друг от друга, но были сильными партнерами, поддерживающими друг друга.
