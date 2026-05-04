1 375 7

Війна РФ проти України навряд чи закінчиться у 2026 році, - Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що російська війна проти України триватиме протягом 2026 року.

Про це він заявив на спільному брифінгу з президентом Чеської Республіки Петером Павелом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Прогнози Стубба

За словами лідера Фінляндії, наразі відпрацьовуються три базові сценарії: перший сценарій - війна продовжується; другий - укладається мирна угода; третій сценарій - одна чи інша сторона буде знищена.

"Ми вважаємо, що цього року перший сценарій є найімовірнішим, і ми насправді бачимо набагато сильнішу Україну зараз", - зазначив Стубб.

Також, посилаючись на розвіддані, президент Фінляндії сказав, що для Росії "було б досить невигідно випробовувати рішучість країн НАТО щодо застосування Статті 5".

"Якщо я дивлюся, наприклад, на позицію Фінляндії, яка зрештою була створена для захисту від загрози безпеці зі Сходу, мене це зовсім не хвилює. Я думаю, що планка для цього (для військової атаки з боку РФ – ред.) просто занадто висока не лише щодо Фінляндії, а й для Альянсу загалом", - пояснив він.

Проте він попередив про можливість гібридних атак, які вже фіксуються інформаційна війна, порушення повітряного простору, пошкодження кабелів зв’язку, диверсійні акти тощо.

війна росія Стубб Александр
Та спи не сци... За свої 40% окупованої території пане Стубб не бажає щось прокоментувати??? 😸😸😸. Ааааа... Тож давно було. І не правда 😸
04.05.2026 14:25 Відповісти
Якщо допомога Україні буде виключно вербальна та інколи грошима відкуплятимуться то війна може й 50 років ще тривати. Вже ж підраховували темпи окупації українських земель росією. Потрібно потроїти нам допомогу. Надати зброю не з того що списується як застаріле. А ************ системи без усяких заборон на використання. Це у разі якщо цивілізоване західне суспільство ДІЙСНО хоче зупинити експансійні потуги Кремля на багато десятиріч.
04.05.2026 14:27 Відповісти
Дивись якби у вас не почалась....
04.05.2026 14:34 Відповісти
"Європа має бути за столом переговорів" > "Зараз не кращий час для укладення мирної угоди" > "Підготували кредит на подальші бойові дії" > "Війна навряд чи закінчиться у цьому році" > "Європа має бути за столом переговорів" > ...
04.05.2026 14:40 Відповісти
Заявление стандартное, год менять при наступлении следующего.
04.05.2026 14:47 Відповісти
А їм і краще аби вона не закінчувалася, вони під парасолькою НАТО і м'ясним щитом українців, єврокуколди не здатні воювати абсолютно ні з ким
04.05.2026 15:32 Відповісти
 
 