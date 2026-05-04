Війна РФ проти України навряд чи закінчиться у 2026 році, - Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що російська війна проти України триватиме протягом 2026 року.

Про це він заявив на спільному брифінгу з президентом Чеської Республіки Петером Павелом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Прогнози Стубба

За словами лідера Фінляндії, наразі відпрацьовуються три базові сценарії: перший сценарій - війна продовжується; другий - укладається мирна угода; третій сценарій - одна чи інша сторона буде знищена.

"Ми вважаємо, що цього року перший сценарій є найімовірнішим, і ми насправді бачимо набагато сильнішу Україну зараз", - зазначив Стубб.

Також, посилаючись на розвіддані, президент Фінляндії сказав, що для Росії "було б досить невигідно випробовувати рішучість країн НАТО щодо застосування Статті 5".

"Якщо я дивлюся, наприклад, на позицію Фінляндії, яка зрештою була створена для захисту від загрози безпеці зі Сходу, мене це зовсім не хвилює. Я думаю, що планка для цього (для військової атаки з боку РФ – ред.) просто занадто висока не лише щодо Фінляндії, а й для Альянсу загалом", - пояснив він.

Проте він попередив про можливість гібридних атак, які вже фіксуються інформаційна війна, порушення повітряного простору, пошкодження кабелів зв’язку, диверсійні акти тощо.

