Война РФ против Украины вряд ли закончится в 2026 году, – Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что российская война против Украины продлится в течение 2026 года.

Об этом он заявил на совместном брифинге с президентом Чешской Республики Петером Павелом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Прогнозы Стубба

По словам лидера Финляндии, в настоящее время прорабатываются три базовых сценария: первый сценарий — война продолжается; второй — заключается мирное соглашение; третий сценарий — одна из сторон будет уничтожена.

"Мы считаем, что в этом году первый сценарий является наиболее вероятным, и мы действительно видим гораздо более сильную Украину сейчас", — отметил Стубб.

Также, ссылаясь на разведданные, президент Финляндии сказал, что для России "было бы довольно невыгодно испытывать решимость стран НАТО в отношении применения статьи 5".

"Если я смотрю, например, на позицию Финляндии, которая в конечном итоге была создана для защиты от угрозы безопасности с Востока, меня это совершенно не беспокоит. Я думаю, что планка для этого (для военного нападения со стороны РФ – ред.) просто слишком высока не только в отношении Финляндии, но и для Альянса в целом", – пояснил он.

Однако он предупредил о возможности гибридных атак, которые уже фиксируются: информационная война, нарушение воздушного пространства, повреждение кабелей связи, диверсионные акты и т. д.