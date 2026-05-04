РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12059 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 365 7

Война РФ против Украины вряд ли закончится в 2026 году, – Стубб

Стубб считает, что война в этом году не закончится

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что российская война против Украины продлится в течение 2026 года.

Об этом он заявил на совместном брифинге с президентом Чешской Республики Петером Павелом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Прогнозы Стубба

По словам лидера Финляндии, в настоящее время прорабатываются три базовых сценария: первый сценарий — война продолжается; второй — заключается мирное соглашение; третий сценарий — одна из сторон будет уничтожена.

"Мы считаем, что в этом году первый сценарий является наиболее вероятным, и мы действительно видим гораздо более сильную Украину сейчас", — отметил Стубб.

Также, ссылаясь на разведданные, президент Финляндии сказал, что для России "было бы довольно невыгодно испытывать решимость стран НАТО в отношении применения статьи 5".

"Если я смотрю, например, на позицию Финляндии, которая в конечном итоге была создана для защиты от угрозы безопасности с Востока, меня это совершенно не беспокоит. Я думаю, что планка для этого (для военного нападения со стороны РФ – ред.) просто слишком высока не только в отношении Финляндии, но и для Альянса в целом", – пояснил он.

Однако он предупредил о возможности гибридных атак, которые уже фиксируются: информационная война, нарушение воздушного пространства, повреждение кабелей связи, диверсионные акты и т. д.

Автор: 

война (1526) россия (97374) Стубб Александр (196)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та спи не сци... За свої 40% окупованої території пане Стубб не бажає щось прокоментувати??? 😸😸😸. Ааааа... Тож давно було. І не правда 😸
показать весь комментарий
04.05.2026 14:25 Ответить
Якщо допомога Україні буде виключно вербальна та інколи грошима відкуплятимуться то війна може й 50 років ще тривати. Вже ж підраховували темпи окупації українських земель росією. Потрібно потроїти нам допомогу. Надати зброю не з того що списується як застаріле. А ************ системи без усяких заборон на використання. Це у разі якщо цивілізоване західне суспільство ДІЙСНО хоче зупинити експансійні потуги Кремля на багато десятиріч.
показать весь комментарий
04.05.2026 14:27 Ответить
Дивись якби у вас не почалась....
показать весь комментарий
04.05.2026 14:34 Ответить
"Європа має бути за столом переговорів" > "Зараз не кращий час для укладення мирної угоди" > "Підготували кредит на подальші бойові дії" > "Війна навряд чи закінчиться у цьому році" > "Європа має бути за столом переговорів" > ...
показать весь комментарий
04.05.2026 14:40 Ответить
Заявление стандартное, год менять при наступлении следующего.
показать весь комментарий
04.05.2026 14:47 Ответить
А їм і краще аби вона не закінчувалася, вони під парасолькою НАТО і м'ясним щитом українців, єврокуколди не здатні воювати абсолютно ні з ким
показать весь комментарий
04.05.2026 15:32 Ответить
 
 