Росія не досягає прогресу на полі бою в Україні, - Волкер

Росія не досягає стратегічного прогресу на фронті, попри наступальні дії

Попри масовані атаки, РФ не здатна суттєво просуватися на фронті та зазнає значних втрат у техніці, ресурсах і живій силі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це експредставник США з питань України Курт Волкер заявив в інтерв'ю Укрінформу.

"Росія нібито перебуває в розпалі весняно-літнього наступу, але ми бачимо, що вона не здатна просуватися на полі бою. Ба більше, вона втрачає території майже так само, як і захоплює. Тож цей наступ для Росії не працює.

Росія здатна здійснювати масовані нічні авіаудари - це комбінація сотень дронів і ракет. Вони можуть легко бити по українській цивільній інфраструктурі та, на жаль, вбивати мирних жителів. Але й це не дає стратегічного результату", - сказав Волкер.

Зміни в енергетичній системі України

Окремо він звернув увагу на стан української енергосистеми. За його словами, минула зима була однією з найскладніших через масштабні російські атаки та централізовану структуру енергетичної інфраструктури, значна частина якої була пошкоджена.

"Але тепер, під час відновлення, систему будують більш децентралізовано і з вищою стійкістю до атак. Тож наступної зими ситуація, ймовірно, буде кращою, ніж цього року.

Тому я не думаю, що Росія досягає якихось успіхів. Натомість вона втрачає величезні кошти, багато людей і багато техніки. І питання лише в тому, скільки ще часу вони продовжуватимуть це робити, перш ніж усвідомлять, що просто спалюють власні ресурси", - додав Волкер.

Топ коментарі
+7
Шапкозакидонство, начебто Україна це 100 млн. або принаймі ще 52 млн. ядерна держава. Ні - Україна сьогодні це 27-28 млн з яких половина пенсіонери та інваліди, з триваючою втратою 700 тис. народу в рік і середньою тривалістю чоловіка 54 роки.
02.05.2026 12:18 Відповісти
+4
І "вот ето" ніяк не здолає "вторая армія міра"?
02.05.2026 12:20 Відповісти
+4
Як доречі ви з повагою написали смоленська область з великої літери 🐱. Щтірліц ніколи не був так близько до провалу. Хоч будьоновку Наталія заховайте, а то з під іспанського прапору виглядає.
02.05.2026 13:10 Відповісти
Поле бою,це всі території ворогуючих сторін.
02.05.2026 12:14 Відповісти
Цензор вирішили на цілий день розтягнути Волкера? Там доречі кацапи знову серед білого дня атакують Україну, а в білорусів біля нашого кордону активізувалася геоікоптери.🤬
02.05.2026 12:17 Відповісти
Так ваш кордон із Білоруссю у Смоленьскій області весь час був перевантежений військовими. Ви так туди Шахєди і Іскандери перекидуєте.
02.05.2026 12:40 Відповісти
Бололото, Істоміна 😸.
02.05.2026 13:09 Відповісти
Як доречі ви з повагою написали смоленська область з великої літери 🐱. Щтірліц ніколи не був так близько до провалу. Хоч будьоновку Наталія заховайте, а то з під іспанського прапору виглядає.
02.05.2026 13:10 Відповісти
Від того що С, що с, менше військ ви через ту область до Білорусі не відправляєте. А ти до речі, чому військову тайну гєрасімова вікриваєш ?
02.05.2026 13:27 Відповісти
Ну, так а чому ж ваші орки " втарой арміії", вже п'ятий рік топчуця на місці?
02.05.2026 12:41 Відповісти
А ЇЙ І НЕ ТРЕБА))))

населення за 4-5 років мінус 50% - логічно що вона думає що через 10 років умовно тут буде близько 0
02.05.2026 12:21 Відповісти
Два з половиною місяці тому -45% було, хто ще -5% нарахував?
Де джерело, з якого ви ці цифри берете? Починаючи з 45%.
02.05.2026 12:25 Відповісти
до 2030 ОФІЦІЙНО в Україні кожний пятий буде індус, в РФ - кожний десятий - одинадцятий

Ми воєюм щоб створили 2 індійські провінції західна - Україна і східна РФ і там і там житимуть індуси і молитимуться Крішні
02.05.2026 12:48 Відповісти
Пруф, будь ласка. На офіційне джерело. Де фігурує саме формулювання "кожний п'ятий" або "20%". І саме індусів.
02.05.2026 12:50 Відповісти
Бангладешці це близькі до них АЛЕ вони мусліми. Отож
02.05.2026 13:13 Відповісти
 
 