Росія не досягає прогресу на полі бою в Україні, - Волкер

Попри масовані атаки, РФ не здатна суттєво просуватися на фронті та зазнає значних втрат у техніці, ресурсах і живій силі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це експредставник США з питань України Курт Волкер заявив в інтерв'ю Укрінформу.

"Росія нібито перебуває в розпалі весняно-літнього наступу, але ми бачимо, що вона не здатна просуватися на полі бою. Ба більше, вона втрачає території майже так само, як і захоплює. Тож цей наступ для Росії не працює.

Росія здатна здійснювати масовані нічні авіаудари - це комбінація сотень дронів і ракет. Вони можуть легко бити по українській цивільній інфраструктурі та, на жаль, вбивати мирних жителів. Але й це не дає стратегічного результату", - сказав Волкер.

Зміни в енергетичній системі України

Окремо він звернув увагу на стан української енергосистеми. За його словами, минула зима була однією з найскладніших через масштабні російські атаки та централізовану структуру енергетичної інфраструктури, значна частина якої була пошкоджена.

"Але тепер, під час відновлення, систему будують більш децентралізовано і з вищою стійкістю до атак. Тож наступної зими ситуація, ймовірно, буде кращою, ніж цього року.

Тому я не думаю, що Росія досягає якихось успіхів. Натомість вона втрачає величезні кошти, багато людей і багато техніки. І питання лише в тому, скільки ще часу вони продовжуватимуть це робити, перш ніж усвідомлять, що просто спалюють власні ресурси", - додав Волкер.