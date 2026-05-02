Росія не досягає прогресу на полі бою в Україні, - Волкер
Попри масовані атаки, РФ не здатна суттєво просуватися на фронті та зазнає значних втрат у техніці, ресурсах і живій силі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це експредставник США з питань України Курт Волкер заявив в інтерв'ю Укрінформу.
"Росія нібито перебуває в розпалі весняно-літнього наступу, але ми бачимо, що вона не здатна просуватися на полі бою. Ба більше, вона втрачає території майже так само, як і захоплює. Тож цей наступ для Росії не працює.
Росія здатна здійснювати масовані нічні авіаудари - це комбінація сотень дронів і ракет. Вони можуть легко бити по українській цивільній інфраструктурі та, на жаль, вбивати мирних жителів. Але й це не дає стратегічного результату", - сказав Волкер.
Зміни в енергетичній системі України
Окремо він звернув увагу на стан української енергосистеми. За його словами, минула зима була однією з найскладніших через масштабні російські атаки та централізовану структуру енергетичної інфраструктури, значна частина якої була пошкоджена.
"Але тепер, під час відновлення, систему будують більш децентралізовано і з вищою стійкістю до атак. Тож наступної зими ситуація, ймовірно, буде кращою, ніж цього року.
Тому я не думаю, що Росія досягає якихось успіхів. Натомість вона втрачає величезні кошти, багато людей і багато техніки. І питання лише в тому, скільки ще часу вони продовжуватимуть це робити, перш ніж усвідомлять, що просто спалюють власні ресурси", - додав Волкер.
населення за 4-5 років мінус 50% - логічно що вона думає що через 10 років умовно тут буде близько 0
Де джерело, з якого ви ці цифри берете? Починаючи з 45%.
