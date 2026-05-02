Россия не добивается прогресса на поле боя в Украине, - Волкер

Россия не достигает стратегического прогресса на фронте, несмотря на наступательные действия

Несмотря на массированные атаки, РФ не способна существенно продвигаться на фронте и несет значительные потери в технике, ресурсах и живой силе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом бывший представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил в интервью Укринформу.

"Россия якобы находится в разгаре весенне-летнего наступления, но мы видим, что она не способна продвигаться на поле боя. Более того, она теряет территории почти так же, как и захватывает. Поэтому это наступление для России не работает.

Россия способна наносить массированные ночные авиаудары — это комбинация сотен дронов и ракет. Они могут легко поражать украинскую гражданскую инфраструктуру и, к сожалению, убивать мирных жителей. Но и это не дает стратегического результата", — сказал Волкер.

Изменения в энергетической системе Украины

Отдельно он обратил внимание на состояние украинской энергосистемы. По его словам, прошедшая зима была одной из самых сложных из-за масштабных российских атак и централизованной структуры энергетической инфраструктуры, значительная часть которой была повреждена.

"Но теперь, во время восстановления, систему строят более децентрализованно и с более высокой устойчивостью к атакам. Поэтому следующей зимой ситуация, вероятно, будет лучше, чем в этом году.

Поэтому я не думаю, что Россия достигает каких-то успехов. Зато она теряет огромные средства, много людей и много техники. И вопрос лишь в том, сколько еще времени они будут продолжать это делать, прежде чем осознают, что просто сжигают собственные ресурсы", — добавил Волкер.

+7
Шапкозакидонство, начебто Україна це 100 млн. або принаймі ще 52 млн. ядерна держава. Ні - Україна сьогодні це 27-28 млн з яких половина пенсіонери та інваліди, з триваючою втратою 700 тис. народу в рік і середньою тривалістю чоловіка 54 роки.
показать весь комментарий
02.05.2026 12:18 Ответить
+4
І "вот ето" ніяк не здолає "вторая армія міра"?
показать весь комментарий
02.05.2026 12:20 Ответить
+4
Як доречі ви з повагою написали смоленська область з великої літери 🐱. Щтірліц ніколи не був так близько до провалу. Хоч будьоновку Наталія заховайте, а то з під іспанського прапору виглядає.
показать весь комментарий
02.05.2026 13:10 Ответить
Поле бою,це всі території ворогуючих сторін.
показать весь комментарий
02.05.2026 12:14 Ответить
Цензор вирішили на цілий день розтягнути Волкера? Там доречі кацапи знову серед білого дня атакують Україну, а в білорусів біля нашого кордону активізувалася геоікоптери.🤬
показать весь комментарий
02.05.2026 12:17 Ответить
Так ваш кордон із Білоруссю у Смоленьскій області весь час був перевантежений військовими. Ви так туди Шахєди і Іскандери перекидуєте.
показать весь комментарий
02.05.2026 12:40 Ответить
Бололото, Істоміна 😸.
показать весь комментарий
02.05.2026 13:09 Ответить
Як доречі ви з повагою написали смоленська область з великої літери 🐱. Щтірліц ніколи не був так близько до провалу. Хоч будьоновку Наталія заховайте, а то з під іспанського прапору виглядає.
показать весь комментарий
02.05.2026 13:10 Ответить
Від того що С, що с, менше військ ви через ту область до Білорусі не відправляєте. А ти до речі, чому військову тайну гєрасімова вікриваєш ?
показать весь комментарий
02.05.2026 13:27 Ответить
Ну, так а чому ж ваші орки " втарой арміії", вже п'ятий рік топчуця на місці?
показать весь комментарий
02.05.2026 12:41 Ответить
А ЇЙ І НЕ ТРЕБА))))

населення за 4-5 років мінус 50% - логічно що вона думає що через 10 років умовно тут буде близько 0
показать весь комментарий
02.05.2026 12:21 Ответить
Два з половиною місяці тому -45% було, хто ще -5% нарахував?
Де джерело, з якого ви ці цифри берете? Починаючи з 45%.
показать весь комментарий
02.05.2026 12:25 Ответить
до 2030 ОФІЦІЙНО в Україні кожний пятий буде індус, в РФ - кожний десятий - одинадцятий

Ми воєюм щоб створили 2 індійські провінції західна - Україна і східна РФ і там і там житимуть індуси і молитимуться Крішні
показать весь комментарий
02.05.2026 12:48 Ответить
Пруф, будь ласка. На офіційне джерело. Де фігурує саме формулювання "кожний п'ятий" або "20%". І саме індусів.
показать весь комментарий
02.05.2026 12:50 Ответить
Бангладешці це близькі до них АЛЕ вони мусліми. Отож
показать весь комментарий
02.05.2026 13:13 Ответить
 
 