Россия не добивается прогресса на поле боя в Украине, - Волкер

Несмотря на массированные атаки, РФ не способна существенно продвигаться на фронте и несет значительные потери в технике, ресурсах и живой силе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом бывший представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил в интервью Укринформу.

"Россия якобы находится в разгаре весенне-летнего наступления, но мы видим, что она не способна продвигаться на поле боя. Более того, она теряет территории почти так же, как и захватывает. Поэтому это наступление для России не работает.

Россия способна наносить массированные ночные авиаудары — это комбинация сотен дронов и ракет. Они могут легко поражать украинскую гражданскую инфраструктуру и, к сожалению, убивать мирных жителей. Но и это не дает стратегического результата", — сказал Волкер.

Изменения в энергетической системе Украины

Отдельно он обратил внимание на состояние украинской энергосистемы. По его словам, прошедшая зима была одной из самых сложных из-за масштабных российских атак и централизованной структуры энергетической инфраструктуры, значительная часть которой была повреждена.

"Но теперь, во время восстановления, систему строят более децентрализованно и с более высокой устойчивостью к атакам. Поэтому следующей зимой ситуация, вероятно, будет лучше, чем в этом году.

Поэтому я не думаю, что Россия достигает каких-то успехов. Зато она теряет огромные средства, много людей и много техники. И вопрос лишь в том, сколько еще времени они будут продолжать это делать, прежде чем осознают, что просто сжигают собственные ресурсы", — добавил Волкер.