Україна потрібна Європі більше, ніж ми потрібні Україні, - Стубб
Українська армія є найсильнішою гарантією безпеки в Європі та має досвід, якого бракує країнам НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report, про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб.
Він зазначив, що наразі Україна має потужну армію у 800 тисяч військових, які мають унікальний бойовий досвід сучасної війни.
"Це сильна озброєна сила та здатність вести сучасну війну, на відміну від будь-якої іншої країни-члена НАТО. Приплив справді змінився. Ми, європейці, маємо зрозуміти, що нам Україна потрібна більше, ніж ми їй. Вони знають, як це зробити", – додав Стубб.
Він також розкритикував позицію Путіна щодо мирних переговорів.
"Я просто не бачу, щоб Путін змінив свою думку. Я був оптимістичним протягом кількох місяців, але це виявилося класичною російською тактикою затягування", – резюмував свою думку Стубб.
Що передувало?
Уряд Великої Британії розглядає можливість створення так званого "оборонного банку", який може стати інструментом фінансування переозброєння північноєвропейських союзників у межах НАТО. Відомо, що минулого місяця Велика Британія, Фінляндія та Нідерланди погодилися запустити роботу над новим механізмом.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В ориґіналі: "I think the tide has actually turned" (тобто "Вітер розвернувся в інший бік").