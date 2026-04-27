Україна потрібна Європі більше, ніж ми потрібні Україні, - Стубб

Стубб закликає до посилення санкцій проти РФ

Українська армія є найсильнішою гарантією безпеки в Європі та має досвід, якого бракує країнам НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report, про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб.

Він зазначив,  що наразі Україна має потужну армію у 800 тисяч військових, які мають унікальний бойовий досвід сучасної війни.

"Це сильна озброєна сила та здатність вести сучасну війну, на відміну від будь-якої іншої країни-члена НАТО. Приплив справді змінився. Ми, європейці, маємо зрозуміти, що нам Україна потрібна більше, ніж ми їй. Вони знають, як це зробити", – додав Стубб.

Він також розкритикував позицію Путіна щодо мирних переговорів.

"Я просто не бачу, щоб Путін змінив свою думку. Я був оптимістичним протягом кількох місяців, але це виявилося класичною російською тактикою затягування", – резюмував свою думку Стубб.

Що передувало?

Уряд Великої Британії розглядає можливість створення так званого "оборонного банку", який може стати інструментом фінансування переозброєння північноєвропейських союзників у межах НАТО. Відомо, що минулого місяця Велика Британія, Фінляндія та Нідерланди погодилися запустити роботу над новим механізмом.

Топ коментарі
+8
тепер вже й європа каже про щит. щось не хочеться бути щитом.
27.04.2026 07:32 Відповісти
+8
Александр Стубб має здоровий глузд-респект...
27.04.2026 07:39 Відповісти
+6
Перекладаю: Українці, ви неймовірні. Нащо вам ця Європа та НАТО, ви самодостатні. Єдине що - повоюйте років 5-10, ми тут в Європі не встигаєм
27.04.2026 08:08 Відповісти
А ким тобі хочеця бути? " Служіть сцарю і атєчєству"?
27.04.2026 12:14 Відповісти
"Я був оптимістичним протягом кількох місяців, але це виявилося класичною російською тактикою затягування Джерело: https://censor.net/ua/n4000088" Романтик. Здоровий глузд це - безкомпромісний і безальтернативний розвал імперії зла!!! Все інше, то не здоровий глузд стосовно даного питання.
27.04.2026 09:39 Відповісти
Прокинувся? Добрий ранок.
27.04.2026 07:40 Відповісти
Без допомоги Європи Україна б довго вистоїла - ось зараз підійде допомога в 90 млд - міндічі ж не все зжеруть - ми потрібні один одному
27.04.2026 07:47 Відповісти
Стубб толковий і адекватний.Їздив до рудої обізяна грать у гольф,пояснював,переконував,а потім махнув рукою на дебіла.Більше не їздить.Зробив висновок що без України ЄС ніхто не захистить.
27.04.2026 08:05 Відповісти
Що з українцями зробили фіни наприклад?Крім надання військової і гуманітарної допомоги.Аби шо ляпнуть.
27.04.2026 08:24 Відповісти
А він мав сказать-українці здавайтесь?Це в нас війна,а не в ЄС.То хто має воювать?
27.04.2026 08:35 Відповісти
рашка хоче повернути НАТО на кордони 1997 року.
27.04.2026 09:58 Відповісти
І тому напала на Україну яка не в НАТО.Л-логіка.
27.04.2026 10:30 Відповісти
Україна - це майбутній член НАТО. Це записано в українській Конституції.
27.04.2026 11:22 Відповісти
О'К.Тільки є один нюанс.Нас в НАТО не запрошують.Навіть після війни під великим питанням.Це як різниця між бажанням купить будинок і можливістю купить козу.
27.04.2026 11:47 Відповісти
для рашки достатньо.
27.04.2026 11:52 Відповісти
Ти реально віриш що вони напали бо Україна збиралась в НАТО? Це пропаганда кацапів.Вони напали тому що вважали нас слабкими,і що за нас ніхто не заступиться і не допоможе.Тому що пукін вважає себе хєр знає яким вялікім собіратєлєм нової імперії.А тут найшла коса на камінь.
27.04.2026 12:16 Відповісти
Тик а " Містєр Бін" думаєш хто?
27.04.2026 12:19 Відповісти
Англійський комік.
27.04.2026 12:22 Відповісти
НАТО слабке, Трамп не воюватиме за НАТО, оскільки в договорі про НАТО нічого не говориться про обов'язок про війну. ст 5 договору говорить, що напад на країну НАТО означає напад на усі країни НАТО, але жодна країна не зобов'язана відбиватися.
27.04.2026 12:19 Відповісти
А як там у вас у договорі ОДКБ на цей рахунок прописано?
27.04.2026 12:24 Відповісти
А як там у вас у договорі ОДКБ на цей рахунок прописано?
27.04.2026 12:26 Відповісти
Це бажання України. А більшість країн НАТО проти вступу України і твій карло- пу добре протце знав, коли почав широкомаштабну війну
27.04.2026 12:17 Відповісти
Це зараз більшість, а до цього Україну НАТО саме запрошувало до співпраці та більшість країн НАТО підтримувало Україну в НАТО.
27.04.2026 12:21 Відповісти
Я також підтриую,ющоб твого карло- пу винесли впепед ногами, далі що?
Ти вже побіг виносити?
27.04.2026 12:23 Відповісти
ХАЙ ЖИВЕ БАВОВНА!

"Приплив справді змінився".

В ориґіналі: "I think the tide has actually turned" (тобто "Вітер розвернувся в інший бік").
27.04.2026 08:26 Відповісти
ой ва
27.04.2026 09:04 Відповісти
добре, тільки відпустять з армії тих, хто не хоче там знаходитися. Якщо ЄС і олігархам потрібен "щит", то хай набирають контракту армію з добровольців і платять за це, як належить, а не розраховують на армію рабів
27.04.2026 10:15 Відповісти
Пока воюет, то да.
27.04.2026 10:28 Відповісти
 
 