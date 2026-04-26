Україна перехоплює лідерство у сфері безпеки, - NYT
Україна дедалі чіткіше заявляє про себе як про ключового гравця у сфері безпеки та оборони. Її роль у сучасному світі виходить за межі регіонального конфлікту і формує нову геополітичну реальність.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в авторській колонці американського ветерана Девіда Френча для The New York Times.
У публікації автор звертає увагу на те, що Україна змогла не лише вистояти під час повномасштабного вторгнення Росії, а й змінити підхід до ведення війни. За його словами, українські сили зупинили наступ противника та нав’язали йому затяжне протистояння, одночасно впроваджуючи нові технологічні рішення, зокрема у сфері дронів та наземних операцій.
Україна як новий центр безпеки
На думку Френча, Київ уже не можна сприймати як слабку сторону чи "аутсайдера". Попри триваючу війну, держава активно вибудовує міжнародні зв’язки та укладає нові оборонні домовленості, зокрема з країнами, які раніше орієнтувалися на США.
Оглядач підкреслює, що Україна поступово переходить від ролі отримувача допомоги до повноцінного партнера, який сам здатен посилювати безпеку інших. Значну роль у цьому відіграє унікальний бойовий досвід, отриманий у сучасній війні, а також швидка адаптація до нових викликів.
Окремо автор звертає увагу на рівень підготовки української армії. Він вважає, що за ефективністю ведення бойових дій на суходолі та використанням безпілотників Збройні сили України можуть перевершувати навіть провідні армії світу.
Критика політики США та нова роль Європи
У статті також йдеться про зміну ролі Сполучених Штатів на міжнародній арені. Френч вважає, що дії американського керівництва призвели до ослаблення довіри з боку союзників. Це, у свою чергу, змушує європейські країни шукати нові центри сили та орієнтуватися на інших партнерів.
Журналіст наголошує, що нинішня ситуація виходить за межі персоналій і відображає глибші процеси в американському суспільстві. Через це в Європі дедалі частіше сумніваються у відновленні попереднього рівня партнерства зі США.
"Моральне та стратегічне серце захисту ліберальної демократії більше не зосереджене у Вашингтоні. Сьогодні воно б’ється у Києві", — зазначає автор.
На цьому тлі Україна посилює власну суб’єктність і стає важливим елементом нової архітектури безпеки. Українська дипломатія та військовий досвід формують підґрунтя для довгострокових союзів, які можуть змінити баланс сил у світі, - пише The New York Times.
- Раніше президент Зеленський заявив, що Україна підтримує тристоронній формат переговорів щодо завершення війни і готова провести новий раунд за посередництва партнерів на території Азербайджану.
Роботи замінюють піхоту: Україна переходить до нового етапу війни, - The Independent
Це голвне в цьому обзорі.А щоб не базікати треба перечитати тут.https://www.nytimes.com/2026/04/26/opinion/zelensky-ukraine-trump-nato-leader.html
"[…] its [Ukraine's] military is the only western force that has fully adapted to modern drone warfare.
Для Заходу витрати на війну в Україні - це копійки. Захід на власну оборону в мирний час витрачає більше трильйона доларів щороку.
Залишилось тільки в кінці дописати - ви, українці далі воюйте, стримуйте свинособак, виснажуйте гебнявий режим, а ми вас вихвалятимемо
Україна веде багаторічну війну на виснаження та змушена поширювати свій вплив на інші країни у різних кутках світу щоб мати можливість бахнути там парашкінські танкери й це автоматично робе її впливовим міжнародним гравцем, особливо на фоні дій рудого Тако. Це простий та зрозумілий факт.
На Сході і Півдні відкрити би сферу безпеки,в першу чергу.