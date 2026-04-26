Україна перехоплює лідерство у сфері безпеки, - NYT

ЗСУ демонструють унікальну ефективність у сучасній війні

Україна дедалі чіткіше заявляє про себе як про ключового гравця у сфері безпеки та оборони. Її роль у сучасному світі виходить за межі регіонального конфлікту і формує нову геополітичну реальність.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в авторській колонці американського ветерана Девіда Френча для The New York Times.

У публікації автор звертає увагу на те, що Україна змогла не лише вистояти під час повномасштабного вторгнення Росії, а й змінити підхід до ведення війни. За його словами, українські сили зупинили наступ противника та нав’язали йому затяжне протистояння, одночасно впроваджуючи нові технологічні рішення, зокрема у сфері дронів та наземних операцій.

Україна як новий центр безпеки

На думку Френча, Київ уже не можна сприймати як слабку сторону чи "аутсайдера". Попри триваючу війну, держава активно вибудовує міжнародні зв’язки та укладає нові оборонні домовленості, зокрема з країнами, які раніше орієнтувалися на США.

Оглядач підкреслює, що Україна поступово переходить від ролі отримувача допомоги до повноцінного партнера, який сам здатен посилювати безпеку інших. Значну роль у цьому відіграє унікальний бойовий досвід, отриманий у сучасній війні, а також швидка адаптація до нових викликів.

Окремо автор звертає увагу на рівень підготовки української армії. Він вважає, що за ефективністю ведення бойових дій на суходолі та використанням безпілотників Збройні сили України можуть перевершувати навіть провідні армії світу.

Критика політики США та нова роль Європи

У статті також йдеться про зміну ролі Сполучених Штатів на міжнародній арені. Френч вважає, що дії американського керівництва призвели до ослаблення довіри з боку союзників. Це, у свою чергу, змушує європейські країни шукати нові центри сили та орієнтуватися на інших партнерів.

Журналіст наголошує, що нинішня ситуація виходить за межі персоналій і відображає глибші процеси в американському суспільстві. Через це в Європі дедалі частіше сумніваються у відновленні попереднього рівня партнерства зі США.

"Моральне та стратегічне серце захисту ліберальної демократії більше не зосереджене у Вашингтоні. Сьогодні воно б’ється у Києві", — зазначає автор.

На цьому тлі Україна посилює власну суб’єктність і стає важливим елементом нової архітектури безпеки. Українська дипломатія та військовий досвід формують підґрунтя для довгострокових союзів, які можуть змінити баланс сил у світі, - пише The New York Times.

+17
Україна перехоплює лідерство у кацапів у сфері розходування живої сили у м'ясних штурмах
26.04.2026 18:38 Відповісти
+14
Спочатку взнайте, скіки за останній рік в Україні з'явилось нових військових цвинтарів. Додайте скіки кожного дня під ракетами рашистів гинуть цівільних. А вже потім щось аналізуйте. Аналітики херові. Націю знищують з двух сторін. Це геноцід українців. Ініціативу перехопили. От нашо оцей бред писати - ми ж, ще, живемо тут.
26.04.2026 18:52 Відповісти
+12
Френч напевно передивився гівномарафону і зєліних відосіків бо несе цю пропагандистську маячню.
26.04.2026 18:36 Відповісти
Френч напевно передивився гівномарафону і зєліних відосіків бо несе цю пропагандистську маячню.
26.04.2026 18:36 Відповісти
Та якби тільки він.
Показились вони там всі, чи шо?
Треба терміново пояснітєльную брігаду з Цензора, возвращать розових поні в суровую [русскую] рєальность.
26.04.2026 19:17 Відповісти
А ще Україна за ЦАРЮВАННЯ Найвеличнішого впевнено тримає Перше Місце в Світі по експорту "білих" дітей та молоді 18+ до країн Західної Цивілізації і мабуть ніяка "біла" країна Неньці не складе в цьому конкуренції !
26.04.2026 19:54 Відповісти
Сам цю муйню придумав,чи у Шарія надивився?Навіть кацапи такого не пишуть як наші диванні придурки.
26.04.2026 19:56 Відповісти
це тільки у фантазіях таких кацтролів, котрі маскують своє нутро за прізвищем..
26.04.2026 20:17 Відповісти
Це маячня.
26.04.2026 18:40 Відповісти
Але штурмуємо посадки штурмовиками 50+ , як і в 40 роках ,"по старінкє"
26.04.2026 18:46 Відповісти
Так в 40 роках посадки штурмували молоді ,сильні і здорові ,а 50+ були обозниками чи караульними ,а використовувати 50+ в м'ясних штурмах - це чисто український винахід ,у всіх країнах ,включно з рашкою мобілізаційний вік 18- 50 ,це тільки в нашій "демократичній " країні бусифікують дідів 50+.
26.04.2026 18:58 Відповісти
Чотириразовий ухилянт просто не розуміє нічого в армії ото й працює як карта ляже, тобто через дупу
26.04.2026 18:59 Відповісти
Ви з фронту пишете?
26.04.2026 20:31 Відповісти
З гарячого танку, а що?
26.04.2026 20:41 Відповісти
Винахід зекаМанди. Або навіть самого Наполеона Боневтіка.
26.04.2026 19:02 Відповісти
50+ то йще не "дiди", але штурмовати таки люди дiйсно вже можуть тiльки барну стойку. Це вiк командирiв верхньой ланки якщо офiцери, та тилових пiдроздiлов якщо солдати чi сержанти. Я нiкого не жену на фронт в окопи, але маю казати що весь свiт дивується тому, що найбiльш придатнiй до вiйни контiнгент 19-25 не належить мобiлiзацiи в Українi - країна яка бореться за виживанiсть держави.
26.04.2026 21:36 Відповісти
Україна - країна, яка мала розпастися протягом кількох днів після російського вторгнення, - завела Росію в глухий кут, революціонізувавши наземну війну. Вона стала незамінним партнером у сфері безпеки в західному альянсі, зокрема у війні проти Ірану...
Це голвне в цьому обзорі.А щоб не базікати треба перечитати тут.https://www.nytimes.com/2026/04/26/opinion/zelensky-ukraine-trump-nato-leader.html
26.04.2026 18:51 Відповісти
А я на оце звернув увагу:

"[…] its [Ukraine's] military is the only western force that has fully adapted to modern drone warfare.

Якби ще мармизу зєльонкіна прибрати, то й зовсім гарно було б.
26.04.2026 19:49 Відповісти
Пишуть, щоб підбадьорити нас хутчіш вступати до війська, щоб скоріше знищити українське населення і замінити його якимось іншим
26.04.2026 18:58 Відповісти
А для чого їм заміщати українське населення кимось іншим?
26.04.2026 19:02 Відповісти
Щоб ослабити рашку і закінчити війну.
26.04.2026 19:03 Відповісти
А навіщо їм закінчувати війну?
26.04.2026 19:05 Відповісти
А навіщо європейцям війна? Що їм приносить війна? Одні збитки. Але вони не хочуть, щоб війна закінчилася зараз. І не хочуть, щоб українці капітулювали. Бо до них хлинуть ще декілька мільйонів українців. А от якщо українці ще повоюють років 2-3-4, то українців стане значно менше, кацапи ослабнуть до анорексії, війна закінчиться. подвійний виграш
26.04.2026 19:10 Відповісти
Вже років 300 європейці зменшують кількість українців...
26.04.2026 19:19 Відповісти
Заходу не вигідне закінчення війни, оскільки тоді рашка зможе напасти на Захід, наприклад, в Естонії. До того ж рашка вже втратила вплив в Вірменії, Сирії, Венесуелі, втрачає Іран.
Для Заходу витрати на війну в Україні - це копійки. Захід на власну оборону в мирний час витрачає більше трильйона доларів щороку.
26.04.2026 23:07 Відповісти
европе война в Украине как глоток свежего воздуха
26.04.2026 23:55 Відповісти
Закінчаться українці => закінчиться війна, при цьому рашка буде значно ослаблена, буде приймати умови європейців. Європейці заселять на українську територію якихось африкосів, чи жебрацьких азіатів і будуть змушувати їх пахати і рубити бабло
26.04.2026 19:06 Відповісти
А як ти бачиш закінчення цієї війни?
26.04.2026 19:11 Відповісти
А ти не розумієш, яке буде закінчення війни, коли закінчаться українські захисники?
26.04.2026 19:18 Відповісти
За твоєю логікою, коли закінчаться українські захисники Україна буде повністю окупована росією, але росія буде тоді значно ослаблена і Захід нарешті зможе диктувати їй свої умови. Так?
26.04.2026 19:26 Відповісти
Звичайно, що буде ослаблена. Бо вони теж втрачають працездатне населення, збільшуючи територію, яку треба буде контролювати і витрачати на неї ресурси
26.04.2026 19:32 Відповісти
То росія значить з нами воює для того, щоб ослабитись...
26.04.2026 19:43 Відповісти
росія з нами воює, бо ********* ************* треба було рейтинг підняти. Просто він не очікував, що все так затягнеться і призведе до такої сраки в економіці. Але відступати вже нікуди. Якби ******** знав, що так все буде, він би не вторгався повномасштабно.
26.04.2026 19:47 Відповісти
А сам де воював?Чи диванний Манштейн?
26.04.2026 20:01 Відповісти
А в кого на росіі тоді рейтинг був вищий за путіна, що путіну треба було свій рейтинг підіймати?
26.04.2026 20:01 Відповісти
В авторитарних країнах вожді уважно стежать за рейтингами довіри до своєї особи шляхом опитування. Якщо рейтинг падає, вони одразу шукають спосіб його підняти. Авторитарні лідери розуміють, що тупо силою, тупо одними репресіями владу неможливо втримати. Так от рейтинг довіри до путіна був на історичних мінімумах за всю його політичну кар'єру саме у 2013 році і у 2021 році. Совпадєніє? Нє думаю
26.04.2026 20:29 Відповісти
Якщо закінчаться українські військові, то ЄС просто найме найманців в Україну.
26.04.2026 23:03 Відповісти
А що робити, якщо: Згідно з даними аналітичного ресурсу Global Firepower (GFP) на 2026 рік, російська армія посідає 2-ге місце у світі за сукупністю військової потужності.
26.04.2026 18:59 Відповісти
Тоб то нічого, майже не змінилось у цих аналітичних данних за попередні роки. 4 роки війни і всеодне 2 місце.
26.04.2026 19:05 Відповісти
Зеленський серце захисту ліберальної демократії. Ясно.
26.04.2026 18:55 Відповісти
Це вже грамотна пропаганда.
Залишилось тільки в кінці дописати - ви, українці далі воюйте, стримуйте свинособак, виснажуйте гебнявий режим, а ми вас вихвалятимемо
26.04.2026 18:55 Відповісти
Коли Запад ніхера не допомагає, з'являють такі ура-статті. Ви молодці, всі дела, давайте ви якось самі.... Ми у вас віримо!!!
26.04.2026 18:58 Відповісти
Думаєш, Зеленському треба відмовитися від цієї подачки 90000000000?
26.04.2026 19:04 Відповісти
Угу, ще 2-3 тижні і перемога. А в реальності обороняємо чергову 'фортецю' після відходу з попередньої.
26.04.2026 19:03 Відповісти
І чому статті подібного вмісту не пишуть про вторую армію міра?
Ето какая-то русафобія.
26.04.2026 19:14 Відповісти
Цікаво а вимоги для вступу в ЄС викрадання людей на вулицях це один із пунктів?
26.04.2026 19:25 Відповісти
Якийсь перепис меншовартості у коментах
Україна веде багаторічну війну на виснаження та змушена поширювати свій вплив на інші країни у різних кутках світу щоб мати можливість бахнути там парашкінські танкери й це автоматично робе її впливовим міжнародним гравцем, особливо на фоні дій рудого Тако. Це простий та зрозумілий факт.
26.04.2026 19:43 Відповісти
То не меншовартості перепис.
26.04.2026 20:07 Відповісти
Щось цього оптимістичного дядька Френча не туди понесло. Коментаторам Цензора це не до вподоби. "Ми всі в дупі. Україні хана"...О. Оце діло.
26.04.2026 19:44 Відповісти
В глухій обороні війну не виграти. Наступальної зброї нам не постачають, а зелений зрадник робить все можливе і неможливе через своїх "призначенців" щоб виробництво наступальної збррої в Україні не відбувалось. Всю цю зелену мразоту потрібно відсторонити, судити і конфіскувати у них все накрадене.
26.04.2026 19:59 Відповісти
Якраз то,ага.
На Сході і Півдні відкрити би сферу безпеки,в першу чергу.
26.04.2026 20:11 Відповісти
Набігло у коменти диванних балаболів,тилових лохів,і мамкиних сопливих експертів.Бекають,мекають,квакають,таку хєрню тулять,що кацапи не змогли б додуматись.Наче не український сайт,а якась донецька помийка.Тьфу.Сьогодні дивися аналіз з порівнянням оборонних операцій WWI,WWIi,і нашої війни.Великі міста і фортеці тримались по тижню,максимум пару місяців,а у нас звичайні райцентри місяцями і роками.Те що зробили українці не має прецедентів в військовій історії.Зате як почитать сцикунів,то гірше ніж ЗСУ армії немає.
26.04.2026 20:21 Відповісти
 
 