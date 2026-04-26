Україна перехоплює лідерство у сфері безпеки, - NYT

Україна дедалі чіткіше заявляє про себе як про ключового гравця у сфері безпеки та оборони. Її роль у сучасному світі виходить за межі регіонального конфлікту і формує нову геополітичну реальність.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в авторській колонці американського ветерана Девіда Френча для The New York Times.

У публікації автор звертає увагу на те, що Україна змогла не лише вистояти під час повномасштабного вторгнення Росії, а й змінити підхід до ведення війни. За його словами, українські сили зупинили наступ противника та нав’язали йому затяжне протистояння, одночасно впроваджуючи нові технологічні рішення, зокрема у сфері дронів та наземних операцій.

Також читайте: На фронті зафіксовано 53 боєзіткнення, найактивнішим залишається Покровський напрямок, - Генштаб

Україна як новий центр безпеки

На думку Френча, Київ уже не можна сприймати як слабку сторону чи "аутсайдера". Попри триваючу війну, держава активно вибудовує міжнародні зв’язки та укладає нові оборонні домовленості, зокрема з країнами, які раніше орієнтувалися на США.

Оглядач підкреслює, що Україна поступово переходить від ролі отримувача допомоги до повноцінного партнера, який сам здатен посилювати безпеку інших. Значну роль у цьому відіграє унікальний бойовий досвід, отриманий у сучасній війні, а також швидка адаптація до нових викликів.

Окремо автор звертає увагу на рівень підготовки української армії. Він вважає, що за ефективністю ведення бойових дій на суходолі та використанням безпілотників Збройні сили України можуть перевершувати навіть провідні армії світу.

Також читайте: Європа готується до затяжної війни в Україні, - NYT

Критика політики США та нова роль Європи

У статті також йдеться про зміну ролі Сполучених Штатів на міжнародній арені. Френч вважає, що дії американського керівництва призвели до ослаблення довіри з боку союзників. Це, у свою чергу, змушує європейські країни шукати нові центри сили та орієнтуватися на інших партнерів.

Журналіст наголошує, що нинішня ситуація виходить за межі персоналій і відображає глибші процеси в американському суспільстві. Через це в Європі дедалі частіше сумніваються у відновленні попереднього рівня партнерства зі США.

"Моральне та стратегічне серце захисту ліберальної демократії більше не зосереджене у Вашингтоні. Сьогодні воно б’ється у Києві", — зазначає автор.

На цьому тлі Україна посилює власну суб’єктність і стає важливим елементом нової архітектури безпеки. Українська дипломатія та військовий досвід формують підґрунтя для довгострокових союзів, які можуть змінити баланс сил у світі, - пише The New York Times.

Раніше президент Зеленський заявив, що Україна підтримує тристоронній формат переговорів щодо завершення війни і готова провести новий раунд за посередництва партнерів на території Азербайджану.

Також читайте: Роботи замінюють піхоту: Україна переходить до нового етапу війни, - The Independent