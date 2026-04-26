УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5667 відвідувачів онлайн
Новини Безпілотні технології Наземні роботизовані комплекси НРК
3 714 30

Роботи замінюють піхоту: Україна переходить до нового етапу війни, - The Independent

Наземні роботи замінюють піхоту на фронті

Після понад чотирьох років повномасштабної війни Україна переходить до нового етапу ведення бойових дій – дедалі більше завдань на фронті виконують безпілотні наземні системи, які поступово замінюють піхоту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Independent.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Новий формат війни

За словами військових, дистанційно керовані наземні роботи вже беруть участь у бойових операціях, логістиці та утриманні позицій.

Президент Володимир Зеленський раніше повідомляв, що українські підрозділи змогли відбити позиції без залучення піхоти – лише за допомогою дронів і наземних роботизованих систем.

Це стало першим подібним випадком у сучасній війні.

Командир підрозділу БНТЗ Микола Зінкевич зазначає, що головна ідея полягає у збереженні життя військових.

Там, де ризик для людини надто високий, завдання виконують машини.

Як змінюється фронт

Використання наземних роботів уже суттєво вплинуло на логістику.

Якщо піхотинець може нести близько 20 кг спорядження, то безпілотні платформи транспортують від 200 до 600 кг вантажів.

Це дозволяє ефективніше постачати боєприпаси та техніку без ризику для особового складу.

Оператори також можуть керувати такими системами на відстані десятків кілометрів, що знижує втрати.

Результати застосування

За останні місяці підрозділи, що використовують наземні роботи, провели понад 100 ударних операцій.

Було знищено ворожі позиції, укриття, командні пункти та інші цілі.

Серед активно використовуваних систем – українські роботизовані платформи з озброєнням, зокрема кулеметами.

Україна – лідер у технологіях

За даними досліджень, Україна вже стала світовим лідером у виробництві та застосуванні безпілотних систем.

Ринок таких технологій за рік зріс майже на 500%.

Важливо, що значна частина цих розробок – власного виробництва, що зменшує залежність від імпорту.

Вартість і ризики

Середня вартість одного наземного робота становить від 30 до 50 тисяч доларів залежно від комплектації.

Водночас приблизно 10–15% таких систем втрачаються під час бойових дій.

Експерти також звертають увагу на ризики – дистанційне застосування сили може знижувати поріг її використання та створювати додаткові загрози для цивільного населення.

Що далі

Попри це, Україна продовжує активно розвивати напрям роботизованих систем, адаптуючи тактику до умов сучасної війни.

Очікується, що в майбутньому частка безпілотних наземних платформ на полі бою лише зростатиме, а піхота виконуватиме більш спеціалізовані завдання.

технології робот ЗСУ війна в Україні
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Роботів ловить ТЦК, прямо бачив як одного термінатора тянуть прямо з даху у бусік.
показати весь коментар
26.04.2026 13:29 Відповісти
+12
Так замінюють, що зі всіх дир тільки чути, як треба посилювати мобілізацію
показати весь коментар
26.04.2026 13:10 Відповісти
+12
Вже ракет понаробляли,перийшли на роботів.
показати весь коментар
26.04.2026 13:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Роботи роботами а 50 + річні і нижче штурмовики нікуди не ділися, справжні універсальні солдати! Все вміють! Навіщо оті роботи?
показати весь коментар
26.04.2026 13:10 Відповісти
плюс пенсійний фонд розгружають, для прибарахляння його співробітників для онуків. а що ті роботи, який з них толк для тцк, пенсфонду, командирів,.... це нежива копійка по полю котиться!
показати весь коментар
26.04.2026 13:32 Відповісти
Васю! А хіба погано, коли перед штурмовою групою "справжніх універсальних солдатів", та позад неї, будуть іти НРК? Попереду підуть НРК, з кулеметами, чи АГС - "проламувать шлях", придушуючи "ждунів" літаючих, та заганяючи у бліндажі, "орків". А позаду ітиме НРК, з додатковим БК, водою та харчами. А, можливо, і з ФПВшками, на борту - для посилення захопленої позиції... А назад, той НРК, повезе тих, кому "не повезло", і вони отримали поранення, чи загинули... А над головами - дрон-розвідник...
Якщо вже "пишеш про війну" - так і ДУМАЙ, ЯК "ЛЮДИНА ВІЙНИ"...
показати весь коментар
26.04.2026 13:39 Відповісти
Навіщо витрачати дорогу залізяку якщо в нас м'ясних універсальних дешевих солдатів багато? Багато , так?
показати весь коментар
26.04.2026 16:00 Відповісти
Васю... Одягни штани, і виключи вентилятор... Бо заболить зад, поламаєш лопату, або згорить вентилятор, на який ти "лайно накидаєш"...
показати весь коментар
26.04.2026 17:48 Відповісти
показати весь коментар
А ви знаєте, скільки треба людей (військових) для розробки, виготовлення, тестування, обслуговування, керування таким роботом? Це ж не як з людьми - спіймав і відправив, тут купа "особового складу" задіяно)))
показати весь коментар
26.04.2026 13:58 Відповісти
Війна роботів? - їх потрібно десятки тисяч - це ше не скоро
показати весь коментар
26.04.2026 13:14 Відповісти
Та мабуть в Україні з'явилась своя "Єлабуґа".
показати весь коментар
26.04.2026 13:19 Відповісти
Ніякої війни роботів не буде.
показати весь коментар
26.04.2026 13:20 Відповісти
З рідкого металу треба штампували штурмовиків
показати весь коментар
26.04.2026 13:14 Відповісти
З "жидкозємєльних мєталав".
показати весь коментар
26.04.2026 13:17 Відповісти
То кацапською, а українською так і буде "рідкоземельних". Нарешті мені стало зрозуміло, що воно значить!)))
показати весь коментар
26.04.2026 14:03 Відповісти
Взагалі-то, якщо точно, то повинно писаться "рідкісноземельних", українською. Але й форма "рідкоземельні", не виключається... Бо і там, і там ведеться мова про метали, які присутні у земній корі, відносно рідко, в незначних кількостях...
показати весь коментар
26.04.2026 14:10 Відповісти
рідкий - який перебуває в стані рідини; і рідкісний - нечисленний, поодинокий, якщо мовиться про кількість.
Як то кажуть, "відчуйте різницю".
Але "з легкої руки гуманітаріїв" різниця почала спиратися.
показати весь коментар
26.04.2026 16:15 Відповісти
Рідкий.
Фізичний стан: Який має властивість текти; текучий. Рідкий азот, рідке паливо.
Негустий: Позбавлений густоти, водний. Рідка каша, рідка сметана.
Розріджений: Розташований на великій відстані один від одного. Рідкі дерева, рідкі вії.
Часовий проміжок: Який повторюється з великими паузами. Рідкі вибухи, рідкі схлипування.
А я про що пишу? Я написав, що "допускається " вживання обох форм...
показати весь коментар
26.04.2026 17:45 Відповісти
Ти вже, бачу, "штампуєш"... З лайна... Поки що - тільки на "Цензорі"...
показати весь коментар
26.04.2026 14:06 Відповісти
Та в нас достатньо в Україні з рідкого зроблених. Не металу звичайно. Цих рідкозроблених кожен день ТЦК попід лавками вишкрябує.
показати весь коментар
26.04.2026 20:19 Відповісти
Ні,не замінюють.Позавчора бачив,яких в навчальні центри відправляють.Може вони і є якраз роботами,бо рухались подібно.
показати весь коментар
26.04.2026 13:19 Відповісти
Вчора колега -тунізець мені :" А ти бачив ,що ваші роботами воюють з руцкімі?")
показати весь коментар
26.04.2026 13:20 Відповісти
показати весь коментар
Так в нас же ж вже роботи "універсальні солдати" які вміють все і майже безкоштовні!
показати весь коментар
26.04.2026 13:28 Відповісти
показати весь коментар
Нужно тем индепендент показывать видосики оповіщення, шоб меньше дури вливали в головы европейцам, а показывали как оно будет в реальности
показати весь коментар
26.04.2026 16:24 Відповісти
Везде роботы... Они даже большинство комментариев пишут.
показати весь коментар
26.04.2026 13:36 Відповісти
Шо, опять?
показати весь коментар
26.04.2026 13:38 Відповісти
На днях було фото тих роботів.Худі втомлені голодні.
показати весь коментар
26.04.2026 13:55 Відповісти
растут жири в маслє (мантра для лохів)
показати весь коментар
26.04.2026 14:25 Відповісти
 
 