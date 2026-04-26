Роботи замінюють піхоту: Україна переходить до нового етапу війни, - The Independent

Після понад чотирьох років повномасштабної війни Україна переходить до нового етапу ведення бойових дій – дедалі більше завдань на фронті виконують безпілотні наземні системи, які поступово замінюють піхоту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Independent.

Новий формат війни

За словами військових, дистанційно керовані наземні роботи вже беруть участь у бойових операціях, логістиці та утриманні позицій.

Президент Володимир Зеленський раніше повідомляв, що українські підрозділи змогли відбити позиції без залучення піхоти – лише за допомогою дронів і наземних роботизованих систем.

Це стало першим подібним випадком у сучасній війні.

Командир підрозділу БНТЗ Микола Зінкевич зазначає, що головна ідея полягає у збереженні життя військових.

Там, де ризик для людини надто високий, завдання виконують машини.

Як змінюється фронт

Використання наземних роботів уже суттєво вплинуло на логістику.

Якщо піхотинець може нести близько 20 кг спорядження, то безпілотні платформи транспортують від 200 до 600 кг вантажів.

Це дозволяє ефективніше постачати боєприпаси та техніку без ризику для особового складу.

Оператори також можуть керувати такими системами на відстані десятків кілометрів, що знижує втрати.

Результати застосування

За останні місяці підрозділи, що використовують наземні роботи, провели понад 100 ударних операцій.

Було знищено ворожі позиції, укриття, командні пункти та інші цілі.

Серед активно використовуваних систем – українські роботизовані платформи з озброєнням, зокрема кулеметами.

Україна – лідер у технологіях

За даними досліджень, Україна вже стала світовим лідером у виробництві та застосуванні безпілотних систем.

Ринок таких технологій за рік зріс майже на 500%.

Важливо, що значна частина цих розробок – власного виробництва, що зменшує залежність від імпорту.

Вартість і ризики

Середня вартість одного наземного робота становить від 30 до 50 тисяч доларів залежно від комплектації.

Водночас приблизно 10–15% таких систем втрачаються під час бойових дій.

Експерти також звертають увагу на ризики – дистанційне застосування сили може знижувати поріг її використання та створювати додаткові загрози для цивільного населення.

Що далі

Попри це, Україна продовжує активно розвивати напрям роботизованих систем, адаптуючи тактику до умов сучасної війни.

Очікується, що в майбутньому частка безпілотних наземних платформ на полі бою лише зростатиме, а піхота виконуватиме більш спеціалізовані завдання.

