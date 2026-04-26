РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6845 посетителей онлайн
Новости Беспилотные технологии Наземные роботизированные комплексы НРК
3 719 30

Роботы заменяют пехоту: Украина переходит к новому этапу войны, - The Independent

Наземные роботы заменяют пехоту на фронте

После более чем четырёх лет полномасштабной войны Украина переходит к новому этапу ведения боевых действий — всё больше задач на фронте выполняют беспилотные наземные системы, которые постепенно заменяют пехоту.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Independent.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Новый формат войны

По словам военных, дистанционно управляемые наземные роботы уже участвуют в боевых операциях, логистике и удержании позиций.

Президент Владимир Зеленский ранее сообщал, что украинские подразделения смогли отбить позиции без привлечения пехоты – только с помощью дронов и наземных роботизированных систем.

Это стало первым подобным случаем в современной войне.

Командир подразделения БНТЗ Николай Зинкевич отмечает, что главная идея заключается в сохранении жизни военных.

Там, где риск для человека слишком высок, задачи выполняют машины.

Как меняется фронт

Использование наземных роботов уже существенно повлияло на логистику.

Если пехотинец может нести около 20 кг снаряжения, то беспилотные платформы транспортируют от 200 до 600 кг грузов.

Это позволяет эффективнее поставлять боеприпасы и технику без риска для личного состава.

Операторы также могут управлять такими системами на расстоянии десятков километров, что снижает потери.

Результаты применения

За последние месяцы подразделения, использующие наземных роботов, провели более 100 ударных операций.

Были уничтожены вражеские позиции, укрытия, командные пункты и другие цели.

Среди активно используемых систем – украинские роботизированные платформы с вооружением, в частности пулеметами.

Украина – лидер в технологиях

По данным исследований, Украина уже стала мировым лидером в производстве и применении беспилотных систем.

Рынок таких технологий за год вырос почти на 500%.

Важно, что значительная часть этих разработок – собственного производства, что снижает зависимость от импорта.

Стоимость и риски

Средняя стоимость одного наземного робота составляет от 30 до 50 тысяч долларов в зависимости от комплектации.

В то же время примерно 10–15% таких систем теряются во время боевых действий.

Эксперты также обращают внимание на риски – дистанционное применение силы может снижать порог ее использования и создавать дополнительные угрозы для гражданского населения.

Что дальше

Несмотря на это, Украина продолжает активно развивать направление роботизированных систем, адаптируя тактику к условиям современной войны.

Ожидается, что в будущем доля беспилотных наземных платформ на поле боя будет только расти, а пехота будет выполнять более специализированные задачи.

Автор: 

технологии (727) робот (79) ВСУ (7556) война в Украине (8117)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Роботів ловить ТЦК, прямо бачив як одного термінатора тянуть прямо з даху у бусік.
показать весь комментарий
26.04.2026 13:29
+12
Так замінюють, що зі всіх дир тільки чути, як треба посилювати мобілізацію
показать весь комментарий
26.04.2026 13:10
+12
Вже ракет понаробляли,перийшли на роботів.
показать весь комментарий
26.04.2026 13:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Роботи роботами а 50 + річні і нижче штурмовики нікуди не ділися, справжні універсальні солдати! Все вміють! Навіщо оті роботи?
показать весь комментарий
26.04.2026 13:10
плюс пенсійний фонд розгружають, для прибарахляння його співробітників для онуків. а що ті роботи, який з них толк для тцк, пенсфонду, командирів,.... це нежива копійка по полю котиться!
показать весь комментарий
26.04.2026 13:32
Васю! А хіба погано, коли перед штурмовою групою "справжніх універсальних солдатів", та позад неї, будуть іти НРК? Попереду підуть НРК, з кулеметами, чи АГС - "проламувать шлях", придушуючи "ждунів" літаючих, та заганяючи у бліндажі, "орків". А позаду ітиме НРК, з додатковим БК, водою та харчами. А, можливо, і з ФПВшками, на борту - для посилення захопленої позиції... А назад, той НРК, повезе тих, кому "не повезло", і вони отримали поранення, чи загинули... А над головами - дрон-розвідник...
Якщо вже "пишеш про війну" - так і ДУМАЙ, ЯК "ЛЮДИНА ВІЙНИ"...
показать весь комментарий
26.04.2026 13:39
Навіщо витрачати дорогу залізяку якщо в нас м'ясних універсальних дешевих солдатів багато? Багато , так?
показать весь комментарий
26.04.2026 16:00
Васю... Одягни штани, і виключи вентилятор... Бо заболить зад, поламаєш лопату, або згорить вентилятор, на який ти "лайно накидаєш"...
показать весь комментарий
26.04.2026 17:48
Так замінюють, що зі всіх дир тільки чути, як треба посилювати мобілізацію
показать весь комментарий
26.04.2026 13:10 Ответить
А ви знаєте, скільки треба людей (військових) для розробки, виготовлення, тестування, обслуговування, керування таким роботом? Це ж не як з людьми - спіймав і відправив, тут купа "особового складу" задіяно)))
показать весь комментарий
26.04.2026 13:58
Війна роботів? - їх потрібно десятки тисяч - це ше не скоро
показать весь комментарий
26.04.2026 13:14
Та мабуть в Україні з'явилась своя "Єлабуґа".
показать весь комментарий
26.04.2026 13:19
Ніякої війни роботів не буде.
показать весь комментарий
26.04.2026 13:20
З рідкого металу треба штампували штурмовиків
показать весь комментарий
26.04.2026 13:14
З "жидкозємєльних мєталав".
показать весь комментарий
26.04.2026 13:17
То кацапською, а українською так і буде "рідкоземельних". Нарешті мені стало зрозуміло, що воно значить!)))
показать весь комментарий
26.04.2026 14:03
Взагалі-то, якщо точно, то повинно писаться "рідкісноземельних", українською. Але й форма "рідкоземельні", не виключається... Бо і там, і там ведеться мова про метали, які присутні у земній корі, відносно рідко, в незначних кількостях...
показать весь комментарий
26.04.2026 14:10
рідкий - який перебуває в стані рідини; і рідкісний - нечисленний, поодинокий, якщо мовиться про кількість.
Як то кажуть, "відчуйте різницю".
Але "з легкої руки гуманітаріїв" різниця почала спиратися.
показать весь комментарий
26.04.2026 16:15
РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНИЙ, а, е, спец. https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%AF%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Який https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8F міститься в https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9 земній https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%96 корі у https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D1%83%D0%B6%D0%B5 дуже https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9 малій https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C кількості й https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9 якого https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE надзвичайно https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%BE важко https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8 виділити у https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9 чистому https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4 вигляді (https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%BE про https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9 деякі https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8 елементи - https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8 метали). https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B9 Останнім https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BC часом https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B9 важливого https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F значення https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8 набули https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%82%D0%B0%D0%BA так https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9 звані https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9 рідкісноземельні https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8 елементи (https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0 Наука.., 2, 1959, 26); https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B0 Сполуки https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9 рідкісноземельних https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB металів.. з https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0 сіркою https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C мають https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B9 високі https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8 температури https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F плавлення (Допов. АН, 2, 1961, 209).
Рідкий.
Фізичний стан: Який має властивість текти; текучий. Рідкий азот, рідке паливо.
Негустий: Позбавлений густоти, водний. Рідка каша, рідка сметана.
Розріджений: Розташований на великій відстані один від одного. Рідкі дерева, рідкі вії.
Часовий проміжок: Який повторюється з великими паузами. Рідкі вибухи, рідкі схлипування.
А я про що пишу? Я написав, що "допускається " вживання обох форм...
показать весь комментарий
26.04.2026 17:45
Ти вже, бачу, "штампуєш"... З лайна... Поки що - тільки на "Цензорі"...
показать весь комментарий
26.04.2026 14:06
Та в нас достатньо в Україні з рідкого зроблених. Не металу звичайно. Цих рідкозроблених кожен день ТЦК попід лавками вишкрябує.
показать весь комментарий
26.04.2026 20:19
Ні,не замінюють.Позавчора бачив,яких в навчальні центри відправляють.Може вони і є якраз роботами,бо рухались подібно.
показать весь комментарий
26.04.2026 13:19
Вчора колега -тунізець мені :" А ти бачив ,що ваші роботами воюють з руцкімі?")
показать весь комментарий
26.04.2026 13:20
Вже ракет понаробляли,перийшли на роботів.
показать весь комментарий
26.04.2026 13:24 Ответить
Так в нас же ж вже роботи "універсальні солдати" які вміють все і майже безкоштовні!
показать весь комментарий
26.04.2026 13:28
Роботів ловить ТЦК, прямо бачив як одного термінатора тянуть прямо з даху у бусік.
показать весь комментарий
26.04.2026 13:29 Ответить
Нужно тем индепендент показывать видосики оповіщення, шоб меньше дури вливали в головы европейцам, а показывали как оно будет в реальности
показать весь комментарий
26.04.2026 16:24
Везде роботы... Они даже большинство комментариев пишут.
показать весь комментарий
26.04.2026 13:36
Шо, опять?
показать весь комментарий
26.04.2026 13:38
На днях було фото тих роботів.Худі втомлені голодні.
показать весь комментарий
26.04.2026 13:55
растут жири в маслє (мантра для лохів)
показать весь комментарий
26.04.2026 14:25
 
 