После более чем четырёх лет полномасштабной войны Украина переходит к новому этапу ведения боевых действий — всё больше задач на фронте выполняют беспилотные наземные системы, которые постепенно заменяют пехоту.

Как сообщает The Independent.

Новый формат войны

По словам военных, дистанционно управляемые наземные роботы уже участвуют в боевых операциях, логистике и удержании позиций.

Президент Владимир Зеленский ранее сообщал, что украинские подразделения смогли отбить позиции без привлечения пехоты – только с помощью дронов и наземных роботизированных систем.

Это стало первым подобным случаем в современной войне.

Командир подразделения БНТЗ Николай Зинкевич отмечает, что главная идея заключается в сохранении жизни военных.

Там, где риск для человека слишком высок, задачи выполняют машины.

Как меняется фронт

Использование наземных роботов уже существенно повлияло на логистику.

Если пехотинец может нести около 20 кг снаряжения, то беспилотные платформы транспортируют от 200 до 600 кг грузов.

Это позволяет эффективнее поставлять боеприпасы и технику без риска для личного состава.

Операторы также могут управлять такими системами на расстоянии десятков километров, что снижает потери.

Результаты применения

За последние месяцы подразделения, использующие наземных роботов, провели более 100 ударных операций.

Были уничтожены вражеские позиции, укрытия, командные пункты и другие цели.

Среди активно используемых систем – украинские роботизированные платформы с вооружением, в частности пулеметами.

Украина – лидер в технологиях

По данным исследований, Украина уже стала мировым лидером в производстве и применении беспилотных систем.

Рынок таких технологий за год вырос почти на 500%.

Важно, что значительная часть этих разработок – собственного производства, что снижает зависимость от импорта.

Стоимость и риски

Средняя стоимость одного наземного робота составляет от 30 до 50 тысяч долларов в зависимости от комплектации.

В то же время примерно 10–15% таких систем теряются во время боевых действий.

Эксперты также обращают внимание на риски – дистанционное применение силы может снижать порог ее использования и создавать дополнительные угрозы для гражданского населения.

Что дальше

Несмотря на это, Украина продолжает активно развивать направление роботизированных систем, адаптируя тактику к условиям современной войны.

Ожидается, что в будущем доля беспилотных наземных платформ на поле боя будет только расти, а пехота будет выполнять более специализированные задачи.

