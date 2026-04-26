На фронті зафіксовано 53 боєзіткнення, найактивнішим залишається Покровський напрямок, - Генштаб

Від початку доби агресор 53 рази атакував позиції Сил оборони.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 26 квітня, передає Цензор.НЕТ.

Удари РФ по Україні

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Бачівськ, Будки, Коренок, Товстодубове, Старикове, Студенок, Іскрисківщина, Нескучне.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог один раз атакував позиції Сил оборони, здійснив 25 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два з яких — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку з початку доби ворог двічі здійснював штурмові дії в напрямках населених пунктів Стариця та Землянки.

На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував позиції Сил оборони в бік населених пунктів Петропавлівка, Глушківка та Кучерівка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": НРК вже зараз беруть ворога у полон та знищують, як штурмовики, - командир розвідбату полку "Айдар" Лінкевич

Бої на сході

На Лиманському напрямку з початку доби відбулися п’ять ворожих штурмів у бік населених пунктів Діброва та Лиман. Одне боєзіткнення досі триває.

За даними Генштабу, на Слов’янському та Краматорському напрямках від початку доби ворог активних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку наші оборонці відбивали шість атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Софіївка та у бік населеного пункту Кучерів Яр. Два боєзіткнення ще тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 19 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Гришине, Котлине, Удачне та Новопідгородне. Одне боєзіткнення досі триває.

На Олександрівському напрямку ворог тричі наступав у бік населених пунктів Олександроград, Хороше та Злагода. Один бій триває.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": РФ штурмує мотоциклами та бронетехнікою на Краматорському напрямку, - 24 ОМБр

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбивали 11 ворожих атак у районах населених пунктів Добропілля, Залізничне, Варварівка, Чарівне. Два боєзіткнення досі тривають. Противник завдав авіаударів у районах населених пунктів Воздвижівка, Лісне, Самійлівка, Новоселівка, Гуляйпільське та Долинка.

На Оріхівському напрямку противник один раз штурмував позиції наших оборонців в районі Степового. Під ворожими авіаударами опинилися Ясна Поляна, Листівка, Зарічне, Юльївка та Комишуваха.

Дві ворожі спроби просунутися вперед зупинили наші захисники на Придніпровському напрямку.

Також читайте: Росія готує активні дії на Покровському напрямку, - 7 корпус ДШВ

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.