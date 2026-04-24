Росія готує активні дії на Покровському напрямку, - 7 корпус ДШВ

Ворог заводить піхоту та накопичує сили біля Покровська для можливого посилення наступальних дій

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Еспресо та Slawa.TV розповів начальник комунікацій 7-го корпусу ДШВ ЗСУ, полковник Володимир Полевий.

"Якщо говорити про 700 ворожих атак, які відбулися з початку квітня на Покровському напрямку, то ця кількість атак припадає не тільки на смугу відповідальності 7-го корпусу ДШВ, а й на сусідній корпус - 1-й корпус "Азов". Не можна сказати, що інтенсивність атак збільшилася, тому що зараз період тактичної паузи - коли зеленки ще недостатньо, щоб прикрити рух піхоти, вже немає поганих погодних умов (туман, сльота, короткий світловий день). Але ми спостерігаємо, що ворог накопичує сили, готується до активних дій", - зауважив Полевий.

За його словами, противник заводить свою піхоту в Покровськ для подальшого продовження руху.

"Ворожа тактика не змінюється - мінімум техніки, максимальний рух невеличкими піхотними групами з використанням всіх доступних схованок або укриттів. Саме тому російські окупанти рухаються долиною річки Гришинка, де є населений пункт Гришине, який і дає укриття - якісь стіни, підвали, погреби. Крім того, долина річки зрізана ярами, зеленкою, відповідно, там також можна укритися", - прокоментував начальник комунікацій 7-го корпусу ДШВ ЗСУ.

Що передувало?

На Покровському напрямку ситуація залишається складною. Загарбники намагаються посилити наступ у Покровській агломерації, наростити кількість штурмової піхоти, застосування далекобійної артилерії та дронових підрозділів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Боєць ЗСУ із позивним Флорист впритул ліквідував двох дезорієнтованих окупантів на мотоциклах. ВIДЕО