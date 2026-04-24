Россия готовит активные действия на Покровском направлении, - 7 корпус ДШВ

Враг выдвигает пехоту и концентрирует силы в районе Покровска для возможного усиления наступательных действий

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Espreso и Slawa.TV рассказал начальник отдела коммуникаций 7-го корпуса ДШВ ВСУ, полковник Владимир Полевой.

"Если говорить о 700 вражеских атаках, которые произошли с начала апреля на Покровском направлении, то это количество атак приходится не только на зону ответственности 7-го корпуса ДШВ, но и на соседний корпус — 1-й корпус "Азов". Нельзя сказать, что интенсивность атак увеличилась, потому что сейчас период тактической паузы — когда зелени еще недостаточно, чтобы прикрыть движение пехоты, уже нет плохих погодных условий (туман, слякоть, короткий световой день). Но мы наблюдаем, что враг накапливает силы, готовится к активным действиям", — отметил Полевой.

По его словам, противник заводит свою пехоту в Покровск для дальнейшего продолжения движения.

"Вражеская тактика не меняется — минимум техники, максимальное движение небольшими пехотными группами с использованием всех доступных укрытий. Именно поэтому российские оккупанты движутся по долине реки Гришинка, где находится населенный пункт Гришино, который и дает укрытие — какие-то стены, подвалы, погреба. Кроме того, долина реки изрезана оврагами, зеленью, соответственно, там также можно укрыться", — прокомментировал начальник коммуникаций 7-го корпуса ДШВ ВСУ.

Что предшествовало?

На Покровском направлении ситуация остается сложной. Захватчики пытаются усилить наступление в Покровской агломерации, нарастить количество штурмовой пехоты, применение дальнобойной артиллерии и дроновых подразделений.

