На фронте зафиксировано 53 боестолкновения, самым активным остается Покровское направление, - Генштаб
С начала суток агрессор 53 раза атаковал позиции сил обороны.
Об этом говорится в в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 26 апреля, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Продолжаются артиллерийские обстрелы пограничных районов. Сегодня на Сумщине пострадали населенные пункты Бачевск, Будки, Коренок, Товстодубово, Стариково, Студенок, Искрисковщина, Нескучное.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг один раз атаковал позиции Сил обороны, совершил 25 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых - с применением реактивных систем залпового огня.
Ситуация на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении с начала суток враг дважды совершал штурмовые действия по направлениям населенных пунктов Старица и Землянки.
На Купянском направлении враг трижды атаковал позиции Сил обороны в сторону населенных пунктов Петропавловка, Глушковка и Кучеровка.
Бои на востоке
На Лиманском направлении с начала суток произошло пять вражеских штурмов в сторону населенных пунктов Диброва и Лиман. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.
По данным Генштаба, на Славянском и Краматорском направлениях с начала суток враг активных действий не проводил.
На Константиновском направлении наши защитники отражали шесть атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещиевка, Софиевка и в сторону населенного пункта Кучеров Яр. Два боестолкновения еще продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 19 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Мирноград, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Удачное и Новоподгородное. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.
На Александровском направлении враг трижды наступал в сторону населенных пунктов Александроград, Хорошее и Злагода. Один бой продолжается.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отражали 11 вражеских атак в районах населенных пунктов Доброполье, Зализнычное, Варваровка, Чаривное. Два боестолкновения до сих пор продолжаются. Противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Воздвижевка, Лесное, Самойловка, Новоселовка, Гуляйпольское и Долинка.
На Ореховском направлении противник штурмовал позиции наших защитников в районе Степного. Под вражескими авиаударами оказались Ясная Поляна, Листовка, Заречное, Юльевка и Камышеваха.
Две вражеские попытки продвинуться вперед остановили наши защитники на Приднепровском направлении.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не зафиксированы.
