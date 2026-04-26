На фронте зафиксировано 53 боестолкновения, самым активным остается Покровское направление, - Генштаб

С начала суток агрессор 53 раза атаковал позиции сил обороны.

Об этом говорится в в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 26 апреля, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Удары РФ по Украине

Продолжаются артиллерийские обстрелы пограничных районов. Сегодня на Сумщине пострадали населенные пункты Бачевск, Будки, Коренок, Товстодубово, Стариково, Студенок, Искрисковщина, Нескучное.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг один раз атаковал позиции Сил обороны, совершил 25 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых - с применением реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении с начала суток враг дважды совершал штурмовые действия по направлениям населенных пунктов Старица и Землянки.

На Купянском направлении враг трижды атаковал позиции Сил обороны в сторону населенных пунктов Петропавловка, Глушковка и Кучеровка.

Бои на востоке

На Лиманском направлении с начала суток произошло пять вражеских штурмов в сторону населенных пунктов Диброва и Лиман. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

По данным Генштаба, на Славянском и Краматорском направлениях с начала суток враг активных действий не проводил.

На Константиновском направлении наши защитники отражали шесть атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещиевка, Софиевка и в сторону населенного пункта Кучеров Яр. Два боестолкновения еще продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 19 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Родинское, Мирноград, Новоалександровка, Гришино, Котлино, Удачное и Новоподгородное. Одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Александровском направлении враг трижды наступал в сторону населенных пунктов Александроград, Хорошее и Злагода. Один бой продолжается.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отражали 11 вражеских атак в районах населенных пунктов Доброполье, Зализнычное, Варваровка, Чаривное. Два боестолкновения до сих пор продолжаются. Противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Воздвижевка, Лесное, Самойловка, Новоселовка, Гуляйпольское и Долинка.

На Ореховском направлении противник штурмовал позиции наших защитников в районе Степного. Под вражескими авиаударами оказались Ясная Поляна, Листовка, Заречное, Юльевка и Камышеваха.

Две вражеские попытки продвинуться вперед остановили наши защитники на Приднепровском направлении.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не зафиксированы.