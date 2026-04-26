Поражен НПЗ в Ярославле и вражеские эшелоны на оккупированной территории Донецкой области, - Генштаб

В течение 25 апреля и в ночь на 26 апреля 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли ряд ударов по противнику на территории РФ и на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удар по Ярославскому НПЗ

В частности, поражен нефтеперерабатывающий завод "Ярославский" в городе Ярославль (РФ), где зафиксирован пожар на территории предприятия.

НПЗ "Ярославский" — стратегически важное предприятие и один из ключевых объектов российской нефтеперерабатывающей отрасли. Мощность переработки — около 15 млн тонн нефти в год. Продукция завода включает бензин, дизель, реактивное топливо и является критически важной для логистики вражеской армии.

Степень нанесенного ущерба уточняется.

Другие поражения

Также поражены военные эшелоны противника в районах населенных пунктов Менчугово и Келеровка на временно оккупированной украинской Донецкой области.

По результатам предыдущих ударов (24 апреля 2026 года) подтверждено попадание по радиолокационной станции "Каста-2Е1" в Мелитополе Запорожской области и зенитному ракетно-пушечному комплексу "Панцирь-С1" в Мариуполе в Донецкой области.

Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

"Силы обороны Украины продолжат принимать меры для прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины", — отмечают в Генштабе.