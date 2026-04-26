Новини
1 841 5

Уражено НПЗ у Ярославлі та ворожі ешелони на окупованій Донеччині, - Генштаб

атака на Ярославський нпз

Упродовж 25 квітня та в ніч на 26 квітня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали низки уражень по противнику на території РФ та ТОТ України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удар по Ярославському НПЗ

Зокрема, уражено нафтопереробний завод "Ярославський" у місті Ярославль (РФ), де зафіксовано пожежу на території підприємства.

НПЗ "Ярославський" - стратегічно важливе підприємство та один із ключових об’єктів російської нафтопереробної галузі. Потужність переробки - близько 15 млн тонн нафти на рік. Продукція заводу включає бензин, дизель, реактивне пальне та є критично важливою для логістики ворожої армії.

Також читайте: Дрони атакували Ярославський НПЗ, - ЗМІ. ВIДЕО

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Інші ураження

Також уражено військові ешелони противника у районах населених пунктів Менчугове та Келерівка на тимчасово окупованій українській Донеччині.

За результатами попередніх уражень (24 квітня 2026 року) підтверджено влучання по радіолокаційній станції "Каста-2Е1" у Мелітополі Запорізької області та зенітному ракетно-гарматному комплексу "Панцир-С1" у Маріуполі на Донеччині.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Читайте: Пожежу, яка п’ять днів тривала на нафтобазі в Туапсе, загасили

"Сили оборони України продовжать вживати заходів для припинення збройної агресії рф проти України", - наголошують у Генштабі.

Генштаб ЗС НПЗ Ярославська область РФ
О-о-о... От і до ешелонів добралися... "А то все "НПЗ", та НПЗ"..."
26.04.2026 12:47 Відповісти
А де про електричку від Севастополя до Інкермана? 🤔
26.04.2026 12:50 Відповісти
любопитной варваре на базаре носа оторвали
26.04.2026 12:59 Відповісти
Тобто повідомлкння про електри, еку - то базарні новини? 😲
26.04.2026 13:58 Відповісти
https://youtu.be/IjPMPhw3zhY?t=209 у кацапв ще не випрацювались причинно-наслідкові ланцюжки. Треба хєрачити більше і далі.
26.04.2026 19:31 Відповісти
 
 