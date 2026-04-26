Уражено НПЗ у Ярославлі та ворожі ешелони на окупованій Донеччині, - Генштаб

Упродовж 25 квітня та в ніч на 26 квітня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали низки уражень по противнику на території РФ та ТОТ України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удар по Ярославському НПЗ

Зокрема, уражено нафтопереробний завод "Ярославський" у місті Ярославль (РФ), де зафіксовано пожежу на території підприємства.

НПЗ "Ярославський" - стратегічно важливе підприємство та один із ключових об’єктів російської нафтопереробної галузі. Потужність переробки - близько 15 млн тонн нафти на рік. Продукція заводу включає бензин, дизель, реактивне пальне та є критично важливою для логістики ворожої армії.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Інші ураження

Також уражено військові ешелони противника у районах населених пунктів Менчугове та Келерівка на тимчасово окупованій українській Донеччині.

За результатами попередніх уражень (24 квітня 2026 року) підтверджено влучання по радіолокаційній станції "Каста-2Е1" у Мелітополі Запорізької області та зенітному ракетно-гарматному комплексу "Панцир-С1" у Маріуполі на Донеччині.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

"Сили оборони України продовжать вживати заходів для припинення збройної агресії рф проти України", - наголошують у Генштабі.