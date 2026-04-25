Враг совершил 32 атаки на Покровском направлении, всего на фронте - 125 боевых столкновений, - Генштаб

Всего с начала суток на фронте произошло 125 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 25 апреля, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Противник нанес два ракетных удара, применив 48 ракет, осуществил 44 авиационных удара, сбросил 132 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал 5863 дрона-камикадзе и осуществил 2246 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг трижды атаковал позиции Сил обороны, осуществил 66 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых – с применением реактивных систем залпового огня, кроме того, нанес пять авиационных ударов, применив 12 управляемых бомб.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Ветеринарное, Прилипка и Зыбино.

На Купянском направлении наши защитники отразили три вражеских штурма в районах населенных пунктов Петропавловка, Радьковка, Купянск и Кучеровка. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины остановили семь попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Диброва, Лиман, Новый Мир, Ставки и Среднее. Сейчас продолжается одно боевое столкновение с противником.

На Славянском направлении украинские воины отразили две штурмовые атаки оккупантов в районах Озерного и Ямполя.

По данным Генштаба, на Краматорском направлении с начала суток враг активных действий не проводил.

Силы обороны отразили 11 вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи Плещеевки, Константиновки, Иванополья и Ильиновки.

На Покровском направлении враг совершил 32 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Новопавловка, Затишок, Родинское, Новоалександровка, Покровск, Гришино, Котлино, Белицкое, Удачное, Муравка, Молодецкое, Новоподогородное.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 49 оккупантов и 32 – ранены; уничтожено четыре единицы автомобильной и четыре единицы специальной техники, повреждено 11 орудий, девять единиц автомобильной и одна единица специальной техники. Уничтожено или подавлено 230 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении враг четыре раза наступал в районах населенных пунктов Александроград, Сичневое и Злагода. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Розовка.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 15 атак оккупантов в районах населенных пунктов Староукраинка, Гуляйполе, Зеленое, Святопетровка, Гуляйпольское и Чаривное, а также в направлении населенных пунктов Копани и Новоселовка. Противник нанес авиаудары в районах населенных пунктов Копани, Широкое, Горькое, Самийловка, Чаривное, Гуляйпольское, Новоселовка.

На Ореховском направлении авиаударам подверглись окрестности населенных пунктов Заречное и Запорожец.

На Приднепровском направлении враг провел четыре безуспешных штурмовых операции в сторону Антоновского моста и острова Белогрудый.