Украина перехватывает лидерство в сфере безопасности, - NYT

Украина все более явно заявляет о себе как о ключевом игроке в сфере безопасности и обороны. Ее роль в современном мире выходит за пределы регионального конфликта и формирует новую геополитическую реальность.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в авторской колонке американского ветерана Дэвида Френча для The New York Times.

В публикации автор обращает внимание на то, что Украина смогла не только выстоять во время полномасштабного вторжения России, но и изменить подход к ведению войны. По его словам, украинские силы остановили наступление противника и навязали ему затяжное противостояние, одновременно внедряя новые технологические решения, в частности в сфере дронов и наземных операций.

Читайте также: На фронте зафиксировано 53 боестолкновения, наиболее активным остается Покровское направление, - Генштаб

Украина как новый центр безопасности

По мнению Френча, Киев уже нельзя воспринимать как слабую сторону или "аутсайдера". Несмотря на продолжающуюся войну, государство активно выстраивает международные связи и заключает новые оборонные соглашения, в частности со странами, которые ранее ориентировались на США.

Обозреватель подчеркивает, что Украина постепенно переходит от роли получателя помощи к полноценному партнеру, который сам способен укреплять безопасность других. Значительную роль в этом играет уникальный боевой опыт, полученный в современной войне, а также быстрая адаптация к новым вызовам.

Отдельно автор обращает внимание на уровень подготовки украинской армии. Он считает, что по эффективности ведения боевых действий на суше и использованию беспилотников Вооруженные силы Украины могут превосходить даже ведущие армии мира.

Читайте также: Европа готовится к затяжной войне в Украине, - NYT

Критика политики США и новая роль Европы

В статье также говорится об изменении роли Соединенных Штатов на международной арене. Френч считает, что действия американского руководства привели к ослаблению доверия со стороны союзников. Это, в свою очередь, заставляет европейские страны искать новые центры силы и ориентироваться на других партнеров.

Журналист подчеркивает, что нынешняя ситуация выходит за рамки личностей и отражает более глубокие процессы в американском обществе. Из-за этого в Европе все чаще сомневаются в восстановлении прежнего уровня партнерства с США.

"Моральное и стратегическое сердце защиты либеральной демократии больше не сосредоточено в Вашингтоне. Сегодня оно бьется в Киеве", - отмечает автор.

На этом фоне Украина укрепляет свою субъектность и становится важным элементом новой архитектуры безопасности. Украинская дипломатия и военный опыт формируют основу для долгосрочных союзов, которые могут изменить баланс сил в мире, - пишет The New York Times.

Ранее президент Зеленский заявил, чтоУкраина поддерживает трехсторонний формат переговорово завершении войны и готова провести новый раунд при посредничестве партнеров на территории Азербайджана.

Читайте также: Роботы заменяют пехоту: Украина переходит к новому этапу войны, - The Independent