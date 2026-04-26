Украина перехватывает лидерство в сфере безопасности, - NYT
Украина все более явно заявляет о себе как о ключевом игроке в сфере безопасности и обороны. Ее роль в современном мире выходит за пределы регионального конфликта и формирует новую геополитическую реальность.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в авторской колонке американского ветерана Дэвида Френча для The New York Times.
В публикации автор обращает внимание на то, что Украина смогла не только выстоять во время полномасштабного вторжения России, но и изменить подход к ведению войны. По его словам, украинские силы остановили наступление противника и навязали ему затяжное противостояние, одновременно внедряя новые технологические решения, в частности в сфере дронов и наземных операций.
Украина как новый центр безопасности
По мнению Френча, Киев уже нельзя воспринимать как слабую сторону или "аутсайдера". Несмотря на продолжающуюся войну, государство активно выстраивает международные связи и заключает новые оборонные соглашения, в частности со странами, которые ранее ориентировались на США.
Обозреватель подчеркивает, что Украина постепенно переходит от роли получателя помощи к полноценному партнеру, который сам способен укреплять безопасность других. Значительную роль в этом играет уникальный боевой опыт, полученный в современной войне, а также быстрая адаптация к новым вызовам.
Отдельно автор обращает внимание на уровень подготовки украинской армии. Он считает, что по эффективности ведения боевых действий на суше и использованию беспилотников Вооруженные силы Украины могут превосходить даже ведущие армии мира.
Критика политики США и новая роль Европы
В статье также говорится об изменении роли Соединенных Штатов на международной арене. Френч считает, что действия американского руководства привели к ослаблению доверия со стороны союзников. Это, в свою очередь, заставляет европейские страны искать новые центры силы и ориентироваться на других партнеров.
Журналист подчеркивает, что нынешняя ситуация выходит за рамки личностей и отражает более глубокие процессы в американском обществе. Из-за этого в Европе все чаще сомневаются в восстановлении прежнего уровня партнерства с США.
"Моральное и стратегическое сердце защиты либеральной демократии больше не сосредоточено в Вашингтоне. Сегодня оно бьется в Киеве", - отмечает автор.
На этом фоне Украина укрепляет свою субъектность и становится важным элементом новой архитектуры безопасности. Украинская дипломатия и военный опыт формируют основу для долгосрочных союзов, которые могут изменить баланс сил в мире, - пишет The New York Times.
- Ранее президент Зеленский заявил, чтоУкраина поддерживает трехсторонний формат переговорово завершении войны и готова провести новый раунд при посредничестве партнеров на территории Азербайджана.
Показились вони там всі, чи шо?
Треба терміново пояснітєльную брігаду з Цензора, возвращать розових поні в суровую [русскую] рєальность.
Це голвне в цьому обзорі.А щоб не базікати треба перечитати тут.https://www.nytimes.com/2026/04/26/opinion/zelensky-ukraine-trump-nato-leader.html
"[…] its [Ukraine's] military is the only western force that has fully adapted to modern drone warfare.
Якби ще мармизу зєльонкіна прибрати, то й зовсім гарно було б.
Для Заходу витрати на війну в Україні - це копійки. Захід на власну оборону в мирний час витрачає більше трильйона доларів щороку.
Залишилось тільки в кінці дописати - ви, українці далі воюйте, стримуйте свинособак, виснажуйте гебнявий режим, а ми вас вихвалятимемо
Ето какая-то русафобія.
Україна веде багаторічну війну на виснаження та змушена поширювати свій вплив на інші країни у різних кутках світу щоб мати можливість бахнути там парашкінські танкери й це автоматично робе її впливовим міжнародним гравцем, особливо на фоні дій рудого Тако. Це простий та зрозумілий факт.
На Сході і Півдні відкрити би сферу безпеки,в першу чергу.