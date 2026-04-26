Украина перехватывает лидерство в сфере безопасности, - NYT

ВСУ демонстрируют уникальную эффективность в современной войне

Украина все более явно заявляет о себе как о ключевом игроке в сфере безопасности и обороны. Ее роль в современном мире выходит за пределы регионального конфликта и формирует новую геополитическую реальность.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в авторской колонке американского ветерана Дэвида Френча для The New York Times.

В публикации автор обращает внимание на то, что Украина смогла не только выстоять во время полномасштабного вторжения России, но и изменить подход к ведению войны. По его словам, украинские силы остановили наступление противника и навязали ему затяжное противостояние, одновременно внедряя новые технологические решения, в частности в сфере дронов и наземных операций.

Украина как новый центр безопасности

По мнению Френча, Киев уже нельзя воспринимать как слабую сторону или "аутсайдера". Несмотря на продолжающуюся войну, государство активно выстраивает международные связи и заключает новые оборонные соглашения, в частности со странами, которые ранее ориентировались на США.

Обозреватель подчеркивает, что Украина постепенно переходит от роли получателя помощи к полноценному партнеру, который сам способен укреплять безопасность других. Значительную роль в этом играет уникальный боевой опыт, полученный в современной войне, а также быстрая адаптация к новым вызовам.

Отдельно автор обращает внимание на уровень подготовки украинской армии. Он считает, что по эффективности ведения боевых действий на суше и использованию беспилотников Вооруженные силы Украины могут превосходить даже ведущие армии мира.

Критика политики США и новая роль Европы

В статье также говорится об изменении роли Соединенных Штатов на международной арене. Френч считает, что действия американского руководства привели к ослаблению доверия со стороны союзников. Это, в свою очередь, заставляет европейские страны искать новые центры силы и ориентироваться на других партнеров.

Журналист подчеркивает, что нынешняя ситуация выходит за рамки личностей и отражает более глубокие процессы в американском обществе. Из-за этого в Европе все чаще сомневаются в восстановлении прежнего уровня партнерства с США.

"Моральное и стратегическое сердце защиты либеральной демократии больше не сосредоточено в Вашингтоне. Сегодня оно бьется в Киеве", - отмечает автор.

На этом фоне Украина укрепляет свою субъектность и становится важным элементом новой архитектуры безопасности. Украинская дипломатия и военный опыт формируют основу для долгосрочных союзов, которые могут изменить баланс сил в мире, - пишет The New York Times.

Топ комментарии
Україна перехоплює лідерство у кацапів у сфері розходування живої сили у м'ясних штурмах
26.04.2026 18:38 Ответить
Спочатку взнайте, скіки за останній рік в Україні з'явилось нових військових цвинтарів. Додайте скіки кожного дня під ракетами рашистів гинуть цівільних. А вже потім щось аналізуйте. Аналітики херові. Націю знищують з двух сторін. Це геноцід українців. Ініціативу перехопили. От нашо оцей бред писати - ми ж, ще, живемо тут.
26.04.2026 18:52 Ответить
Френч напевно передивився гівномарафону і зєліних відосіків бо несе цю пропагандистську маячню.
26.04.2026 18:36 Ответить
Та якби тільки він.
Роботи замінюють піхоту: Україна переходить до нового етапу війни, - The Independent
Показились вони там всі, чи шо?
Треба терміново пояснітєльную брігаду з Цензора, возвращать розових поні в суровую [русскую] рєальность.
26.04.2026 19:17 Ответить
А ще Україна за ЦАРЮВАННЯ Найвеличнішого впевнено тримає Перше Місце в Світі по експорту "білих" дітей та молоді 18+ до країн Західної Цивілізації і мабуть ніяка "біла" країна Неньці не складе в цьому конкуренції !
26.04.2026 19:54 Ответить
Сам цю муйню придумав,чи у Шарія надивився?Навіть кацапи такого не пишуть як наші диванні придурки.
26.04.2026 19:56 Ответить
це тільки у фантазіях таких кацтролів, котрі маскують своє нутро за прізвищем..
26.04.2026 20:17 Ответить
Це маячня.
26.04.2026 18:40 Ответить
Але штурмуємо посадки штурмовиками 50+ , як і в 40 роках ,"по старінкє"
26.04.2026 18:46 Ответить
Так в 40 роках посадки штурмували молоді ,сильні і здорові ,а 50+ були обозниками чи караульними ,а використовувати 50+ в м'ясних штурмах - це чисто український винахід ,у всіх країнах ,включно з рашкою мобілізаційний вік 18- 50 ,це тільки в нашій "демократичній " країні бусифікують дідів 50+.
26.04.2026 18:58 Ответить
Чотириразовий ухилянт просто не розуміє нічого в армії ото й працює як карта ляже, тобто через дупу
26.04.2026 18:59 Ответить
Ви з фронту пишете?
26.04.2026 20:31 Ответить
З гарячого танку, а що?
26.04.2026 20:41 Ответить
Винахід зекаМанди. Або навіть самого Наполеона Боневтіка.
26.04.2026 19:02 Ответить
50+ то йще не "дiди", але штурмовати таки люди дiйсно вже можуть тiльки барну стойку. Це вiк командирiв верхньой ланки якщо офiцери, та тилових пiдроздiлов якщо солдати чi сержанти. Я нiкого не жену на фронт в окопи, але маю казати що весь свiт дивується тому, що найбiльш придатнiй до вiйни контiнгент 19-25 не належить мобiлiзацiи в Українi - країна яка бореться за виживанiсть держави.
26.04.2026 21:36 Ответить
Україна - країна, яка мала розпастися протягом кількох днів після російського вторгнення, - завела Росію в глухий кут, революціонізувавши наземну війну. Вона стала незамінним партнером у сфері безпеки в західному альянсі, зокрема у війні проти Ірану...
Це голвне в цьому обзорі.А щоб не базікати треба перечитати тут.https://www.nytimes.com/2026/04/26/opinion/zelensky-ukraine-trump-nato-leader.html
26.04.2026 18:51 Ответить
А я на оце звернув увагу:

"[…] its [Ukraine's] military is the only western force that has fully adapted to modern drone warfare.

Якби ще мармизу зєльонкіна прибрати, то й зовсім гарно було б.
26.04.2026 19:49 Ответить
Пишуть, щоб підбадьорити нас хутчіш вступати до війська, щоб скоріше знищити українське населення і замінити його якимось іншим
26.04.2026 18:58 Ответить
А для чого їм заміщати українське населення кимось іншим?
26.04.2026 19:02 Ответить
Щоб ослабити рашку і закінчити війну.
26.04.2026 19:03 Ответить
А навіщо їм закінчувати війну?
26.04.2026 19:05 Ответить
А навіщо європейцям війна? Що їм приносить війна? Одні збитки. Але вони не хочуть, щоб війна закінчилася зараз. І не хочуть, щоб українці капітулювали. Бо до них хлинуть ще декілька мільйонів українців. А от якщо українці ще повоюють років 2-3-4, то українців стане значно менше, кацапи ослабнуть до анорексії, війна закінчиться. подвійний виграш
26.04.2026 19:10 Ответить
Вже років 300 європейці зменшують кількість українців...
26.04.2026 19:19 Ответить
Заходу не вигідне закінчення війни, оскільки тоді рашка зможе напасти на Захід, наприклад, в Естонії. До того ж рашка вже втратила вплив в Вірменії, Сирії, Венесуелі, втрачає Іран.
Для Заходу витрати на війну в Україні - це копійки. Захід на власну оборону в мирний час витрачає більше трильйона доларів щороку.
26.04.2026 23:07 Ответить
европе война в Украине как глоток свежего воздуха
26.04.2026 23:55 Ответить
Закінчаться українці => закінчиться війна, при цьому рашка буде значно ослаблена, буде приймати умови європейців. Європейці заселять на українську територію якихось африкосів, чи жебрацьких азіатів і будуть змушувати їх пахати і рубити бабло
26.04.2026 19:06 Ответить
А як ти бачиш закінчення цієї війни?
26.04.2026 19:11 Ответить
А ти не розумієш, яке буде закінчення війни, коли закінчаться українські захисники?
26.04.2026 19:18 Ответить
За твоєю логікою, коли закінчаться українські захисники Україна буде повністю окупована росією, але росія буде тоді значно ослаблена і Захід нарешті зможе диктувати їй свої умови. Так?
26.04.2026 19:26 Ответить
Звичайно, що буде ослаблена. Бо вони теж втрачають працездатне населення, збільшуючи територію, яку треба буде контролювати і витрачати на неї ресурси
26.04.2026 19:32 Ответить
То росія значить з нами воює для того, щоб ослабитись...
26.04.2026 19:43 Ответить
росія з нами воює, бо ********* ************* треба було рейтинг підняти. Просто він не очікував, що все так затягнеться і призведе до такої сраки в економіці. Але відступати вже нікуди. Якби ******** знав, що так все буде, він би не вторгався повномасштабно.
26.04.2026 19:47 Ответить
А сам де воював?Чи диванний Манштейн?
26.04.2026 20:01 Ответить
А в кого на росіі тоді рейтинг був вищий за путіна, що путіну треба було свій рейтинг підіймати?
26.04.2026 20:01 Ответить
В авторитарних країнах вожді уважно стежать за рейтингами довіри до своєї особи шляхом опитування. Якщо рейтинг падає, вони одразу шукають спосіб його підняти. Авторитарні лідери розуміють, що тупо силою, тупо одними репресіями владу неможливо втримати. Так от рейтинг довіри до путіна був на історичних мінімумах за всю його політичну кар'єру саме у 2013 році і у 2021 році. Совпадєніє? Нє думаю
26.04.2026 20:29 Ответить
Якщо закінчаться українські військові, то ЄС просто найме найманців в Україну.
26.04.2026 23:03 Ответить
А що робити, якщо: Згідно з даними аналітичного ресурсу Global Firepower (GFP) на 2026 рік, російська армія посідає 2-ге місце у світі за сукупністю військової потужності.
26.04.2026 18:59 Ответить
Тоб то нічого, майже не змінилось у цих аналітичних данних за попередні роки. 4 роки війни і всеодне 2 місце.
26.04.2026 19:05 Ответить
Зеленський серце захисту ліберальної демократії. Ясно.
26.04.2026 18:55 Ответить
Це вже грамотна пропаганда.
Залишилось тільки в кінці дописати - ви, українці далі воюйте, стримуйте свинособак, виснажуйте гебнявий режим, а ми вас вихвалятимемо
26.04.2026 18:55 Ответить
Коли Запад ніхера не допомагає, з'являють такі ура-статті. Ви молодці, всі дела, давайте ви якось самі.... Ми у вас віримо!!!
26.04.2026 18:58 Ответить
Думаєш, Зеленському треба відмовитися від цієї подачки 90000000000?
26.04.2026 19:04 Ответить
Угу, ще 2-3 тижні і перемога. А в реальності обороняємо чергову 'фортецю' після відходу з попередньої.
26.04.2026 19:03 Ответить
І чому статті подібного вмісту не пишуть про вторую армію міра?
Ето какая-то русафобія.
26.04.2026 19:14 Ответить
Цікаво а вимоги для вступу в ЄС викрадання людей на вулицях це один із пунктів?
26.04.2026 19:25 Ответить
Якийсь перепис меншовартості у коментах
Україна веде багаторічну війну на виснаження та змушена поширювати свій вплив на інші країни у різних кутках світу щоб мати можливість бахнути там парашкінські танкери й це автоматично робе її впливовим міжнародним гравцем, особливо на фоні дій рудого Тако. Це простий та зрозумілий факт.
26.04.2026 19:43 Ответить
То не меншовартості перепис.
26.04.2026 20:07 Ответить
Щось цього оптимістичного дядька Френча не туди понесло. Коментаторам Цензора це не до вподоби. "Ми всі в дупі. Україні хана"...О. Оце діло.
26.04.2026 19:44 Ответить
В глухій обороні війну не виграти. Наступальної зброї нам не постачають, а зелений зрадник робить все можливе і неможливе через своїх "призначенців" щоб виробництво наступальної збррої в Україні не відбувалось. Всю цю зелену мразоту потрібно відсторонити, судити і конфіскувати у них все накрадене.
26.04.2026 19:59 Ответить
Якраз то,ага.
На Сході і Півдні відкрити би сферу безпеки,в першу чергу.
26.04.2026 20:11 Ответить
Набігло у коменти диванних балаболів,тилових лохів,і мамкиних сопливих експертів.Бекають,мекають,квакають,таку хєрню тулять,що кацапи не змогли б додуматись.Наче не український сайт,а якась донецька помийка.Тьфу.Сьогодні дивися аналіз з порівнянням оборонних операцій WWI,WWIi,і нашої війни.Великі міста і фортеці тримались по тижню,максимум пару місяців,а у нас звичайні райцентри місяцями і роками.Те що зробили українці не має прецедентів в військовій історії.Зате як почитать сцикунів,то гірше ніж ЗСУ армії немає.
26.04.2026 20:21 Ответить
 
 