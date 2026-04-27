Украинская армия является самой надежной гарантией безопасности в Европе и обладает опытом, которого не хватает странам НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report, об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.

Он отметил, что в настоящее время Украина имеет мощную армию в 800 тысяч военных, обладающих уникальным боевым опытом современной войны.

"Это сильная вооруженная сила и способность вести современную войну, в отличие от любой другой страны-члена НАТО. Ситуация действительно изменилась. Мы, европейцы, должны понять, что Украина нужна нам больше, чем мы ей. Они знают, как это сделать", - добавил Стубб.

Он также раскритиковал позицию Путина относительно мирных переговоров.

"Я просто не вижу, чтобы Путин изменил свое мнение. Я был оптимистичен в течение нескольких месяцев, но это оказалось классической российской тактикой затягивания", - резюмировал свое мнение Стубб.

Что предшествовало?

Правительство Великобритании рассматривает возможность создания так называемого "оборонного банка", который может стать инструментом финансирования перевооружения североевропейских союзников в рамках НАТО. Известно, что в прошлом месяце Великобритания, Финляндия и Нидерланды согласились начать работу над новым механизмом.

