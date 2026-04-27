Украина нужна Европе больше, чем мы нужны Украине, - Стубб

Стубб призывает к ужесточению санкций против РФ

Украинская армия является самой надежной гарантией безопасности в Европе и обладает опытом, которого не хватает странам НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report, об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.

Он отметил, что в настоящее время Украина имеет мощную армию в 800 тысяч военных, обладающих уникальным боевым опытом современной войны.

"Это сильная вооруженная сила и способность вести современную войну, в отличие от любой другой страны-члена НАТО. Ситуация действительно изменилась. Мы, европейцы, должны понять, что Украина нужна нам больше, чем мы ей. Они знают, как это сделать", - добавил Стубб.

Он также раскритиковал позицию Путина относительно мирных переговоров.

"Я просто не вижу, чтобы Путин изменил свое мнение. Я был оптимистичен в течение нескольких месяцев, но это оказалось классической российской тактикой затягивания", - резюмировал свое мнение Стубб.

Что предшествовало?

Правительство Великобритании рассматривает возможность создания так называемого "оборонного банка", который может стать инструментом финансирования перевооружения североевропейских союзников в рамках НАТО. Известно, что в прошлом месяце Великобритания, Финляндия и Нидерланды согласились начать работу над новым механизмом.

тепер вже й європа каже про щит. щось не хочеться бути щитом.
27.04.2026 07:32 Ответить
А ким тобі хочеця бути? " Служіть сцарю і атєчєству"?
27.04.2026 12:14 Ответить
Александр Стубб має здоровий глузд-респект...
27.04.2026 07:39 Ответить
"Я був оптимістичним протягом кількох місяців, але це виявилося класичною російською тактикою затягування Джерело: https://censor.net/ua/n4000088" Романтик. Здоровий глузд це - безкомпромісний і безальтернативний розвал імперії зла!!! Все інше, то не здоровий глузд стосовно даного питання.
27.04.2026 09:39 Ответить
Прокинувся? Добрий ранок.
27.04.2026 07:40 Ответить
Без допомоги Європи Україна б довго вистоїла - ось зараз підійде допомога в 90 млд - міндічі ж не все зжеруть - ми потрібні один одному
27.04.2026 07:47 Ответить
Стубб толковий і адекватний.Їздив до рудої обізяна грать у гольф,пояснював,переконував,а потім махнув рукою на дебіла.Більше не їздить.Зробив висновок що без України ЄС ніхто не захистить.
27.04.2026 08:05 Ответить
Що з українцями зробили фіни наприклад?Крім надання військової і гуманітарної допомоги.Аби шо ляпнуть.
27.04.2026 08:24 Ответить
Перекладаю: Українці, ви неймовірні. Нащо вам ця Європа та НАТО, ви самодостатні. Єдине що - повоюйте років 5-10, ми тут в Європі не встигаєм
27.04.2026 08:08 Ответить
А він мав сказать-українці здавайтесь?Це в нас війна,а не в ЄС.То хто має воювать?
27.04.2026 08:35 Ответить
рашка хоче повернути НАТО на кордони 1997 року.
27.04.2026 09:58 Ответить
І тому напала на Україну яка не в НАТО.Л-логіка.
27.04.2026 10:30 Ответить
Україна - це майбутній член НАТО. Це записано в українській Конституції.
27.04.2026 11:22 Ответить
О'К.Тільки є один нюанс.Нас в НАТО не запрошують.Навіть після війни під великим питанням.Це як різниця між бажанням купить будинок і можливістю купить козу.
27.04.2026 11:47 Ответить
для рашки достатньо.
27.04.2026 11:52 Ответить
Ти реально віриш що вони напали бо Україна збиралась в НАТО? Це пропаганда кацапів.Вони напали тому що вважали нас слабкими,і що за нас ніхто не заступиться і не допоможе.Тому що пукін вважає себе хєр знає яким вялікім собіратєлєм нової імперії.А тут найшла коса на камінь.
27.04.2026 12:16 Ответить
Тик а " Містєр Бін" думаєш хто?
27.04.2026 12:19 Ответить
Англійський комік.
27.04.2026 12:22 Ответить
НАТО слабке, Трамп не воюватиме за НАТО, оскільки в договорі про НАТО нічого не говориться про обов'язок про війну. ст 5 договору говорить, що напад на країну НАТО означає напад на усі країни НАТО, але жодна країна не зобов'язана відбиватися.
27.04.2026 12:19 Ответить
А як там у вас у договорі ОДКБ на цей рахунок прописано?
27.04.2026 12:24 Ответить
А як там у вас у договорі ОДКБ на цей рахунок прописано?
27.04.2026 12:26 Ответить
Це бажання України. А більшість країн НАТО проти вступу України і твій карло- пу добре протце знав, коли почав широкомаштабну війну
27.04.2026 12:17 Ответить
Це зараз більшість, а до цього Україну НАТО саме запрошувало до співпраці та більшість країн НАТО підтримувало Україну в НАТО.
27.04.2026 12:21 Ответить
Я також підтриую,ющоб твого карло- пу винесли впепед ногами, далі що?
показать весь комментарий
27.04.2026 12:23 Ответить
ХАЙ ЖИВЕ БАВОВНА!

"Приплив справді змінився".

В ориґіналі: "I think the tide has actually turned" (тобто "Вітер розвернувся в інший бік").
27.04.2026 08:26 Ответить
ой ва
27.04.2026 09:04 Ответить
добре, тільки відпустять з армії тих, хто не хоче там знаходитися. Якщо ЄС і олігархам потрібен "щит", то хай набирають контракту армію з добровольців і платять за це, як належить, а не розраховують на армію рабів
27.04.2026 10:15 Ответить
Пока воюет, то да.
27.04.2026 10:28 Ответить
 
 