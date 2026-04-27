Украина нужна Европе больше, чем мы нужны Украине, - Стубб
Украинская армия является самой надежной гарантией безопасности в Европе и обладает опытом, которого не хватает странам НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report, об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб.
Он отметил, что в настоящее время Украина имеет мощную армию в 800 тысяч военных, обладающих уникальным боевым опытом современной войны.
"Это сильная вооруженная сила и способность вести современную войну, в отличие от любой другой страны-члена НАТО. Ситуация действительно изменилась. Мы, европейцы, должны понять, что Украина нужна нам больше, чем мы ей. Они знают, как это сделать", - добавил Стубб.
Он также раскритиковал позицию Путина относительно мирных переговоров.
"Я просто не вижу, чтобы Путин изменил свое мнение. Я был оптимистичен в течение нескольких месяцев, но это оказалось классической российской тактикой затягивания", - резюмировал свое мнение Стубб.
Что предшествовало?
Правительство Великобритании рассматривает возможность создания так называемого "оборонного банка", который может стать инструментом финансирования перевооружения североевропейских союзников в рамках НАТО. Известно, что в прошлом месяце Великобритания, Финляндия и Нидерланды согласились начать работу над новым механизмом.
"Приплив справді змінився".
В ориґіналі: "I think the tide has actually turned" (тобто "Вітер розвернувся в інший бік").