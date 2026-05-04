Нет ни одной армии, способной вести современную войну так, как Украина, - Стубб
Нужно говорить не только о том, что Украина ждет от Европы, но и о том, что Европа ждет от Украины.
Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб на пресс-конференции после переговоров с чешским коллегой Петром Павелом в Праге 4 мая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Европе нужен опыт Украины
"Если бы у меня сегодня было только одно послание, то вместо того, чтобы говорить о том, что Украине нужно от Европы, возможно, нам стоит начать думать о том, что нам в Европе нужно от Украины… Мы в Европе должны избавиться от мысли, что только мы помогаем Украине", — сказал финский президент.
Стубб отметил, что он с самого начала был решительным сторонником членства Украины в ЕС и в НАТО.
"Нет ни одной армии в Европе или Соединенных Штатах, кстати, которая способна вести современную войну так, как это делает сейчас Украина", — сказал президент Финляндии.
Он указал, что это и является одной из причин, почему именно Украина сейчас помогает странам Ближнего Востока.
Также Стубб отметил, что у Европы около 2 млн солдат, не считая резервистов, у России — около 1 млн 300 тыс., у Украины — 800 тыс. солдат.
Прогноз Стубба относительно войны
Напомним, что Стубб также заявил о том, что, по его мнению, российская война против Украины продлится в течение 2026 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а тепер макетами фламінгів )
і зауважте ..не просто зельоною гнидою..а Zельоною гнидою )
війвідкрийте мені очі. Зараз привідкриваються.