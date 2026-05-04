РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12059 посетителей онлайн
Новости Безопасность Европы
1 907 18

Нет ни одной армии, способной вести современную войну так, как Украина, - Стубб

Стубб заявил, что Украина не имеет равных в ведении современной войны

Нужно говорить не только о том, что Украина ждет от Европы, но и о том, что Европа ждет от Украины.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб на пресс-конференции после переговоров с чешским коллегой Петром Павелом в Праге 4 мая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Европе нужен опыт Украины

"Если бы у меня сегодня было только одно послание, то вместо того, чтобы говорить о том, что Украине нужно от Европы, возможно, нам стоит начать думать о том, что нам в Европе нужно от Украины… Мы в Европе должны избавиться от мысли, что только мы помогаем Украине", — сказал финский президент.

Стубб отметил, что он с самого начала был решительным сторонником членства Украины в ЕС и в НАТО.

"Нет ни одной армии в Европе или Соединенных Штатах, кстати, которая способна вести современную войну так, как это делает сейчас Украина", — сказал президент Финляндии.

Он указал, что это и является одной из причин, почему именно Украина сейчас помогает странам Ближнего Востока.

Также Стубб отметил, что у Европы около 2 млн солдат, не считая резервистов, у России — около 1 млн 300 тыс., у Украины — 800 тыс. солдат.

Читайте также: Европа нуждается в видении своей безопасности на 360 градусов, — Кошта

Прогноз Стубба относительно войны 

Напомним, что Стубб также заявил о том, что, по его мнению, российская война против Украины продлится в течение 2026 года.

Читайте также: Тесное партнерство с Украиной важно для европейской безопасности, — Павел

Автор: 

Европа (2379) Стубб Александр (196)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
а як би могла вести війну Україна бех ********* Zельоних Гнид ... війни і не було б - пуйло не напав би..
показать весь комментарий
04.05.2026 17:12 Ответить
+4
Чого потребує Європа? - шоб Україна билась до кінця
показать весь комментарий
04.05.2026 17:16 Ответить
+2
таким зебілам як ти потрібно задавати питання чого хочуть zельоні гниди - а це питання риторичне
показать весь комментарий
04.05.2026 17:25 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а як би могла вести війну Україна бех ********* Zельоних Гнид ... війни і не було б - пуйло не напав би..
показать весь комментарий
04.05.2026 17:12 Ответить
100%
показать весь комментарий
04.05.2026 17:25 Ответить
Чого потребує Європа? - шоб Україна билась до кінця
показать весь комментарий
04.05.2026 17:16 Ответить
таким зебілам як ти потрібно задавати питання чого хочуть zельоні гниди - а це питання риторичне
показать весь комментарий
04.05.2026 17:25 Ответить
В пусті голови лохторату ЗЕ любе лайно зайде в любій кількості.Достатньо,щоб хтось ляпнув і все стадо за ним
показать весь комментарий
04.05.2026 17:27 Ответить
Чого тобі? - риторик ****
показать весь комментарий
04.05.2026 17:29 Ответить
від Вас прям тхне ригоАнальною освітою )) ..
показать весь комментарий
04.05.2026 17:32 Ответить
Нах ти мені здався - за таких їбланів мене вже 9 р банили - ти ж обізвав мене зеленою гнидою
показать весь комментарий
04.05.2026 17:37 Ответить
бо саме zельоні гниди спихують все на Європу .. ніби вона розміновувала Чонгар, поховала ракетну програму, відвела війська, знімала клістрони та влаштовувала диверсії бракованими мінами

а тепер макетами фламінгів )

і зауважте ..не просто зельоною гнидою..а Zельоною гнидою )
показать весь комментарий
04.05.2026 17:40 Ответить
***** пишеш - в нас одні злодії - так шо посипати голову попелом і здатися
показать весь комментарий
04.05.2026 17:46 Ответить
Так хрена вы выеживаетесь и нас в НАТО не берёте? Или боитесь что путин нападёт?
показать весь комментарий
04.05.2026 17:34 Ответить
Їх й так все влаштовує
показать весь комментарий
04.05.2026 17:59 Ответить
А зачем?
показать весь комментарий
04.05.2026 18:47 Ответить
Мало у Европы солдат, надо поделится проверенным способом, как это исправить. Все збс.
показать весь комментарий
04.05.2026 17:48 Ответить
Тому українці будуть вічним захисним м"ясом еуропи
показать весь комментарий
04.05.2026 17:58 Ответить
Стубб вій відкрийте мені очі. Зараз привідкриваються.
показать весь комментарий
04.05.2026 18:08 Ответить
 
 