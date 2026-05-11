Шредер - це російський лобіст, він не може бути посередником між РФ та ЄС, - Каллас
Висока представниця ЄС Кая Каллас вважає, що ексканцлер Німеччини Герхард Шредер не може бути перемовинком від ЄС щодо завершення війни в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Що відомо?
"Я думаю, що Герхард Шредер був лобістом, високопоставленим лобістом російських державних компаній. Тож зрозуміло, чому Путін хоче, щоб це була саме ця особа - щоб, по суті, він сидів по обидва боки столу", - наголосила вона.
Каллас зауважила, що всі наразі побачили, що "припинення вогню, якого хотів Путін, було лише дуже цинічним для захисту його параду, тоді як вони насправді атакували цивільних осіб в Україні".
"Якщо ми дамо Росії право призначати перемовника від нашого імені, знаєте, це було б не дуже мудро", - підсумувала вона.
Що передувало?
- Нагадаємо, що 9 травня російський диктатор Володимир Путін заявив, що ексканцлер ФРН Герхард Шредер є найкращим варіантом для переговорів між Євросоюзом і Росією.
- За даними ЗМІ, уряд Німеччини відкинув ідею Путіна щодо Шредера як посередника між РФ та ЄС.
А тут мова йде за Євросоюз та інших членів НАТО
Проститутка он. И еще полно по миру проституток и политических импотентов, типа оон.
До речі про Кісу. Колись Ходорковський з Браудером зробили Кісу в ЮКОСІ головою спостережної ради, але щойно Окурок виписав білет на війну, Кіса в момент перевзувся і почав отримувати гроші вже від Путіна