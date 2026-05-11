Шредер - це російський лобіст, він не може бути посередником між РФ та ЄС, - Каллас

Путін пропонував Шредера як посередника: що сказала Каллас?

Висока представниця ЄС Кая Каллас вважає, що ексканцлер Німеччини Герхард Шредер не може бути перемовинком від ЄС щодо завершення війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Що відомо?

"Я думаю, що Герхард Шредер був лобістом, високопоставленим лобістом російських державних компаній. Тож зрозуміло, чому Путін хоче, щоб це була саме ця особа - щоб, по суті, він сидів по обидва боки столу", - наголосила вона.

Каллас зауважила, що всі наразі побачили, що "припинення вогню, якого хотів Путін, було лише дуже цинічним для захисту його параду, тоді як вони насправді атакували цивільних осіб в Україні".

"Якщо ми дамо Росії право призначати перемовника від нашого імені, знаєте, це було б не дуже мудро", - підсумувала вона.

Що передувало?

  • Нагадаємо, що 9 травня російський диктатор Володимир Путін заявив, що ексканцлер ФРН Герхард Шредер є найкращим варіантом для переговорів між Євросоюзом і Росією.
  • За даними ЗМІ, уряд Німеччини відкинув ідею Путіна щодо Шредера як посередника між РФ та ЄС.

перемовини росія Шредер Герхард Каллас Кая
Шредер - це "продажна шлюха", яка, за кацапські гроші, разом з Меркель, розвалила бундесвер, і пробувала поставить Німеччину в енергетичну залежність від Росії...
11.05.2026 09:16 Відповісти
Він навіть не лобіст. Просто шльондра.
11.05.2026 09:23 Відповісти
Без сумніву .що куйло попередньо вже отримав згоду, від продажної душі Шредера.
11.05.2026 09:42 Відповісти
Шредер - це машинка для унічтоженія ненужного папірусу
11.05.2026 09:27 Відповісти
Шрьодер, шльондра ...

Вчити букву «Ш» почали,
Всі слова на «Ш» Шептали.
Шелестіли, Шурхотіли,
Шкряботіли і Шуміли.
Шаблю, Шпагу в руки взяли,
Верхи Швабру осідлали.
Воювали так завзято,
Що на Шум з'явився тато.
І сказав, чим воювати,
Краще Шайбу поганяти!
Шарф на Шию намотали,
Шапку і Штани Шукали.
Ми тому їх погубили,
Що погано букву вчили!
Бо ж відомо всій малечі,
Що у Шафі всі ці речі!
(Schredder) з німецької- знищівач документації (шредер).І це треба враховувати
11.05.2026 09:39 Відповісти
А Трамп шо, не лобіст *****?
11.05.2026 09:52 Відповісти
ну, це в переговорах між нами, касапами і агентом Красновим.
А тут мова йде за Євросоюз та інших членів НАТО
11.05.2026 11:11 Відповісти
Пнх гівнокацапе.
11.05.2026 10:05 Відповісти
А Штайнмаєр? Той, що з 2014 підспівував Пуйлу, і був згоден, що української нації не існує.
11.05.2026 10:33 Відповісти
Фокус "а_ля_медведчук" касапам на цей раз вже не пройде. Штазі_меркель на переговорах вже нема, та й Німеччина стала іншою...
11.05.2026 11:09 Відповісти
Ну чего уж так дипломатично.
Проститутка он. И еще полно по миру проституток и политических импотентов, типа оон.
11.05.2026 11:16 Відповісти
Давай Мая, запропонуй свою кандидатуру)
11.05.2026 12:38 Відповісти
Вони з Маей Санду подружки
11.05.2026 19:43 Відповісти
Хоче так - тіхо сам собою о чьом то говорю.
11.05.2026 14:44 Відповісти
І взагалі - )(уйло не повторюєтьс. При Обамі та Байдена перетирав через Грема, багаторічного помічника свого друга Кіси (Кісінджера).
До речі про Кісу. Колись Ходорковський з Браудером зробили Кісу в ЮКОСІ головою спостережної ради, але щойно Окурок виписав білет на війну, Кіса в момент перевзувся і почав отримувати гроші вже від Путіна
11.05.2026 14:50 Відповісти
Охреніти, москалі почали цю війну і щоб, типу, "закінчити" паперорізку пропонують у "посередники". Це то чмо, що сиділо на зарплаті у газпромі... чи я щось пропустив?
11.05.2026 15:40 Відповісти
Всі ми чудово розуміємо - Кая Каллас і її колеги роблять усе можливе, щоб не затягувати війну.
11.05.2026 16:00 Відповісти
Як завжди розумна і проукраїнська Кая Каллас. Дякую пані Каллас за підтримку і справедливу розстановку акцентів.
11.05.2026 18:34 Відповісти
 
 