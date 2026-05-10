УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13532 відвідувача онлайн
Новини Відновлення діалогу ЄС з РФ
3 948 22

Уряд Німеччини відкинув ідею Путіна щодо Шредера як посередника між РФ та ЄС, - DW

шредер

Уряд Німеччини скептично оцінив пропозицію російського диктатора Володимира Путіна щодо залучення колишнього канцлера ФРН Гергарда Шредера як посередника у переговорах між Росією та Євросоюзом.

Про це пише DW з посиланням на низку німецьких ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що кажуть в уряді ФРН?

В урядових колах цю ініціативу Кремля назвали черговою "удаваною пропозицією", яка є частиною добре відомої гібридної стратегії Росії.

В офіційному Берліні наголосили, що хоч і "взяли до уваги" такі заяви Путіна, однак нині такий варіант розвитку подій не видається правдоподібним, адже Росія досі фактично не змінила жодної зі своїх умов.

"Першим тестом на правдоподібність стало б продовження Росією перемир'я", - наголосили в урядових колах у Берліні.

Що заявили у партії Шредера?

Тим часом в урядовій Соціал-демократичній партії Німеччини, членом якої є Шредер, пролунали заклики розглянути пропозицію щодо залучення Шредера до процесу перемовин.

"Кожну пропозицію потрібно серйозно перевіряти на предмет її надійності. Ми не можемо допустити, щоб долю України та європейської безпеки вирішували виключно США та Росія. Нашою метою має бути місце за столом переговорів. Якщо однією з умов для цього є залучення колишнього канцлера Німеччини, це слід зважити у тісній координації з нашими європейськими партнерами, а не відкидати категорично від самого початку", - заявив речник питань зовнішньої політики фракції СДПН у Бундестазі Адіс Ахметович.

Читайте також: Путін заявив, що з-поміж усіх європейських політиків надав би перевагу спілкуванню зі Шредером

Опозиція проти

Своєю чергою керівництво опозиційної партії "Союз 90/Зелені" рішуче відкидає ініціативу Путіна щодо можливої посередницької ролі Шредера.

"Путін несе відповідальність за цю війну в Україні, що порушує міжнародне право", - заявила  інформаційному агентству AFP голова фракції Зелених Брітта Гассельманн.

Вона наголосила, що саме Путін є агресором і саме він міг би "негайно припинити" війну проти України.

З огляду на це, за словами очільниці "Зелених", пропозиція Путіна стосовно Шредера "є абсурдною і має бути рішуче відхилена".

Що передувало?

Нагадаємо, що 9 травня російський диктатор Володимир Путін заявив, що ексканцлер ФРН Герхард Шредер є найкращим варіантом для переговорів між Євросоюзом і Росією.

Читайте також: Європі доведеться повернутися до діалогу з РФ через позицію США, - Стубб

Автор: 

Німеччина (8028) перемовини (3762) путін володимир (25357) росія (69961) Шредер Герхард (87)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Ну реально що таке шрьодер? Пробитий кацапами пєтух. ***** продовжує наганяти абсурд.
показати весь коментар
10.05.2026 16:36 Відповісти
+11
Я би ще на місці німців, набрався сміливості, згадав все ж таки про своє так би мовити " коріння". Досить. Зніміть вже нарешті сувій провини за другу світову, краще спокутування гріхів то є недопущення реваншизму, а не пацифізм. Взагалі заборонив би кацапав в Німеччині відмічати 9 травня. Це для вас має бути як приниження. Провина провиною, але гордість має бути. Як би повелася раша коли б авганці святкували день перемоги над СРСР? Чи Франції день знищення москви?
показати весь коментар
10.05.2026 16:38 Відповісти
+9
вистарчає .що "зезрадник" підписав формулу "штанмаєра" для України
показати весь коментар
10.05.2026 16:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вистарчає .що "зезрадник" підписав формулу "штанмаєра" для України
показати весь коментар
10.05.2026 16:36 Відповісти
Сам Штанмайер вже давно вибачився за свою "формулу". З'їздив до Бучі ще у 2022-му, і одразу все зрозумів і вибачився.
показати весь коментар
11.05.2026 08:28 Відповісти
що вартує вибачення німецького рашистського холуя для сотень тисяч українців .котрі лежать в могилах ,вбиті його рашистським роботодавцем???Хто продав Тебе один раз, продаватиме завжди.
показати весь коментар
11.05.2026 09:39 Відповісти
Ну реально що таке шрьодер? Пробитий кацапами пєтух. ***** продовжує наганяти абсурд.
показати весь коментар
10.05.2026 16:36 Відповісти
Цікаво буде коли (і хто???) будуть юзати після нашої пермоги архіви ФСБ, які персонажі із світових політиків там повспливають.
показати весь коментар
10.05.2026 17:53 Відповісти
Я би ще на місці німців, набрався сміливості, згадав все ж таки про своє так би мовити " коріння". Досить. Зніміть вже нарешті сувій провини за другу світову, краще спокутування гріхів то є недопущення реваншизму, а не пацифізм. Взагалі заборонив би кацапав в Німеччині відмічати 9 травня. Це для вас має бути як приниження. Провина провиною, але гордість має бути. Як би повелася раша коли б авганці святкували день перемоги над СРСР? Чи Франції день знищення москви?
показати весь коментар
10.05.2026 16:38 Відповісти
Besya #602532 Я би ще на місці німців, набрався сміливості, згадав все ж таки про своє так би мовити " коріння".

У районі Берліна все коріння слов'янські. Археологи копають і закопують назад. Німці це як угорці - мова інша, а генотип на 50% як у поляків, українців, білорусів і кацапів.
показати весь коментар
10.05.2026 16:46 Відповісти
Написав коріння в лапках, маючи на увазі ідеологічне, як би вірно сказати, не фашизм в чистому вигляді, а мати самоповагу та гідність.
показати весь коментар
10.05.2026 16:51 Відповісти
Добре, що вони цього не мають. Інакше давно б поділили Польщу з кацапами.
показати весь коментар
10.05.2026 16:57 Відповісти
Меркель?)
показати весь коментар
10.05.2026 16:55 Відповісти
Еу куколды уже готовы залезть путьке без смазки. Дайте только повод😛
показати весь коментар
10.05.2026 16:59 Відповісти
А пу вже заплатив шро́деру ?
Ой як вийшло
показати весь коментар
10.05.2026 17:20 Відповісти
Путіну насрати і на переговори з ЕС, і на Шредера.
показати весь коментар
10.05.2026 17:32 Відповісти
"очільниці "Зелених""
показати весь коментар
10.05.2026 17:36 Відповісти
цього когута разом з анжелою на одному дубі повісити
показати весь коментар
10.05.2026 17:37 Відповісти
Шредер був одружений п'ять разів. У четвертому шлюбі з Доріс Шредер-Кепф вони усиновили двох дітей із російського сиротинця. Зараз у нього за жінку набагато молодша Кім Со Йон.
показати весь коментар
10.05.2026 18:46 Відповісти
A Дорiс тепер в одне лiце виховуває двох гадят-байстрюкiв?
показати весь коментар
10.05.2026 20:04 Відповісти
Дожили нiмцi, "Ахметович" вирiшує долю Нiметчiни((
показати весь коментар
10.05.2026 20:01 Відповісти
Х*йло скучило за своєю старою подругою-шлюхою?
Настальжіііі....
показати весь коментар
10.05.2026 20:31 Відповісти
орбана нужно было сразу назначать
показати весь коментар
10.05.2026 21:00 Відповісти
Шрёдер из Хановера (гановера ) свой ирудовой путь начина с профсоюзов на заводе фольксвагена в Хановере. Там бусы делают.
показати весь коментар
10.05.2026 21:14 Відповісти
До того ж тут думка Німеччини до політики ЄС? З новини стирчать ослячі вуха путіна.
показати весь коментар
10.05.2026 22:30 Відповісти
 
 