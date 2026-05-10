Уряд Німеччини відкинув ідею Путіна щодо Шредера як посередника між РФ та ЄС, - DW

Уряд Німеччини скептично оцінив пропозицію російського диктатора Володимира Путіна щодо залучення колишнього канцлера ФРН Гергарда Шредера як посередника у переговорах між Росією та Євросоюзом.

Про це пише DW з посиланням на низку німецьких ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Що кажуть в уряді ФРН?

В урядових колах цю ініціативу Кремля назвали черговою "удаваною пропозицією", яка є частиною добре відомої гібридної стратегії Росії.

В офіційному Берліні наголосили, що хоч і "взяли до уваги" такі заяви Путіна, однак нині такий варіант розвитку подій не видається правдоподібним, адже Росія досі фактично не змінила жодної зі своїх умов.

"Першим тестом на правдоподібність стало б продовження Росією перемир'я", - наголосили в урядових колах у Берліні.

Що заявили у партії Шредера?

Тим часом в урядовій Соціал-демократичній партії Німеччини, членом якої є Шредер, пролунали заклики розглянути пропозицію щодо залучення Шредера до процесу перемовин.

"Кожну пропозицію потрібно серйозно перевіряти на предмет її надійності. Ми не можемо допустити, щоб долю України та європейської безпеки вирішували виключно США та Росія. Нашою метою має бути місце за столом переговорів. Якщо однією з умов для цього є залучення колишнього канцлера Німеччини, це слід зважити у тісній координації з нашими європейськими партнерами, а не відкидати категорично від самого початку", - заявив речник питань зовнішньої політики фракції СДПН у Бундестазі Адіс Ахметович.

Опозиція проти

Своєю чергою керівництво опозиційної партії "Союз 90/Зелені" рішуче відкидає ініціативу Путіна щодо можливої посередницької ролі Шредера.

"Путін несе відповідальність за цю війну в Україні, що порушує міжнародне право", - заявила інформаційному агентству AFP голова фракції Зелених Брітта Гассельманн.

Вона наголосила, що саме Путін є агресором і саме він міг би "негайно припинити" війну проти України.

З огляду на це, за словами очільниці "Зелених", пропозиція Путіна стосовно Шредера "є абсурдною і має бути рішуче відхилена".

Що передувало?

Нагадаємо, що 9 травня російський диктатор Володимир Путін заявив, що ексканцлер ФРН Герхард Шредер є найкращим варіантом для переговорів між Євросоюзом і Росією.

