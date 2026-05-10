Правительство Германии отвергло идею Путина о Шредере как посреднике между РФ и ЕС, - DW

Правительство Германии скептически оценило предложение российского диктатора Владимира Путина о привлечении бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в качестве посредника в переговорах между Россией и Евросоюзом.

Об этом пишет DW со ссылкой на ряд немецких СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

Что говорят в правительстве ФРГ?

В правительственных кругах эту инициативу Кремля назвали очередным "лицемерным предложением", которое является частью хорошо известной гибридной стратегии России.

В официальном Берлине подчеркнули, что хотя и "приняли во внимание" такие заявления Путина, однако в настоящее время такой вариант развития событий не представляется правдоподобным, ведь Россия до сих пор фактически не изменила ни одного из своих условий.

"Первым тестом на правдоподобность стало бы продление Россией перемирия", - подчеркнули в правительственных кругах в Берлине.

Что заявили в партии Шредера?

Тем временем в правящей Социал-демократической партии Германии, членом которой является Шредер, раздались призывы рассмотреть предложение о привлечении Шредера к процессу переговоров.

"Каждое предложение нужно серьезно проверять на предмет его надежности. Мы не можем допустить, чтобы судьбу Украины и европейской безопасности решали исключительно США и Россия. Нашей целью должно быть место за столом переговоров. Если одним из условий для этого является привлечение бывшего канцлера Германии, это следует взвесить в тесной координации с нашими европейскими партнерами, а не отвергать категорически с самого начала", - заявил спикер по вопросам внешней политики фракции СДПГ в Бундестаге Адис Ахметович.

Оппозиция против

В свою очередь руководство оппозиционной партии "Союз 90/Зеленые" решительно отвергает инициативу Путина о возможной посреднической роли Шредера.

"Путин несет ответственность за эту войну в Украине, которая нарушает международное право", - заявила информационному агентству AFP председатель фракции Зеленых Бритта Гассельманн.

Она подчеркнула, что именно Путин является агрессором и именно он мог бы "немедленно прекратить" войну против Украины.

Учитывая это, по словам лидера "Зеленых", предложение Путина относительно Шредера "абсурдно и должно быть решительно отклонено".

Что предшествовало?

Напомним, что 9 мая российский диктатор Владимир Путин заявил, что экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер является лучшим вариантом для переговоров между Евросоюзом и Россией.

