Правительство Германии отвергло идею Путина о Шредере как посреднике между РФ и ЕС, - DW

Правительство Германии скептически оценило предложение российского диктатора Владимира Путина о привлечении бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в качестве посредника в переговорах между Россией и Евросоюзом.

Об этом пишет DW со ссылкой на ряд немецких СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

Что говорят в правительстве ФРГ?

В правительственных кругах эту инициативу Кремля назвали очередным "лицемерным предложением", которое является частью хорошо известной гибридной стратегии России.

В официальном Берлине подчеркнули, что хотя и "приняли во внимание" такие заявления Путина, однако в настоящее время такой вариант развития событий не представляется правдоподобным, ведь Россия до сих пор фактически не изменила ни одного из своих условий.

"Первым тестом на правдоподобность стало бы продление Россией перемирия", - подчеркнули в правительственных кругах в Берлине.

Что заявили в партии Шредера?

Тем временем в правящей Социал-демократической партии Германии, членом которой является Шредер, раздались призывы рассмотреть предложение о привлечении Шредера к процессу переговоров.

"Каждое предложение нужно серьезно проверять на предмет его надежности. Мы не можем допустить, чтобы судьбу Украины и европейской безопасности решали исключительно США и Россия. Нашей целью должно быть место за столом переговоров. Если одним из условий для этого является привлечение бывшего канцлера Германии, это следует взвесить в тесной координации с нашими европейскими партнерами, а не отвергать категорически с самого начала", - заявил спикер по вопросам внешней политики фракции СДПГ в Бундестаге Адис Ахметович.

Оппозиция против

В свою очередь руководство оппозиционной партии "Союз 90/Зеленые" решительно отвергает инициативу Путина о возможной посреднической роли Шредера.

"Путин несет ответственность за эту войну в Украине, которая нарушает международное право", - заявила информационному агентству AFP председатель фракции Зеленых Бритта Гассельманн.

Она подчеркнула, что именно Путин является агрессором и именно он мог бы "немедленно прекратить" войну против Украины.

Учитывая это, по словам лидера "Зеленых", предложение Путина относительно Шредера "абсурдно и должно быть решительно отклонено".

Что предшествовало?

Напомним, что 9 мая российский диктатор Владимир Путин заявил, что экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер является лучшим вариантом для переговоров между Евросоюзом и Россией.

Ну реально що таке шрьодер? Пробитий кацапами пєтух. ***** продовжує наганяти абсурд.
10.05.2026 16:36 Ответить
Я би ще на місці німців, набрався сміливості, згадав все ж таки про своє так би мовити " коріння". Досить. Зніміть вже нарешті сувій провини за другу світову, краще спокутування гріхів то є недопущення реваншизму, а не пацифізм. Взагалі заборонив би кацапав в Німеччині відмічати 9 травня. Це для вас має бути як приниження. Провина провиною, але гордість має бути. Як би повелася раша коли б авганці святкували день перемоги над СРСР? Чи Франції день знищення москви?
10.05.2026 16:38 Ответить
вистарчає .що "зезрадник" підписав формулу "штанмаєра" для України
10.05.2026 16:36 Ответить
Цікаво буде коли (і хто???) будуть юзати після нашої пермоги архіви ФСБ, які персонажі із світових політиків там повспливають.
показать весь комментарий
10.05.2026 17:53 Ответить
Besya #602532 Я би ще на місці німців, набрався сміливості, згадав все ж таки про своє так би мовити " коріння".

У районі Берліна все коріння слов'янські. Археологи копають і закопують назад. Німці це як угорці - мова інша, а генотип на 50% як у поляків, українців, білорусів і кацапів.
10.05.2026 16:46 Ответить
Написав коріння в лапках, маючи на увазі ідеологічне, як би вірно сказати, не фашизм в чистому вигляді, а мати самоповагу та гідність.
10.05.2026 16:51 Ответить
Добре, що вони цього не мають. Інакше давно б поділили Польщу з кацапами.
10.05.2026 16:57 Ответить
Меркель?)
10.05.2026 16:55 Ответить
Еу куколды уже готовы залезть путьке без смазки. Дайте только повод😛
10.05.2026 16:59 Ответить
А пу вже заплатив шро́деру ?
Ой як вийшло
10.05.2026 17:20 Ответить
Путіну насрати і на переговори з ЕС, і на Шредера.
10.05.2026 17:32 Ответить
"очільниці "Зелених""
10.05.2026 17:36 Ответить
цього когута разом з анжелою на одному дубі повісити
10.05.2026 17:37 Ответить
Шредер був одружений п'ять разів. У четвертому шлюбі з Доріс Шредер-Кепф вони усиновили двох дітей із російського сиротинця. Зараз у нього за жінку набагато молодша Кім Со Йон.
10.05.2026 18:46 Ответить
A Дорiс тепер в одне лiце виховуває двох гадят-байстрюкiв?
10.05.2026 20:04 Ответить
Дожили нiмцi, "Ахметович" вирiшує долю Нiметчiни((
10.05.2026 20:01 Ответить
Х*йло скучило за своєю старою подругою-шлюхою?
Настальжіііі....
10.05.2026 20:31 Ответить
орбана нужно было сразу назначать
10.05.2026 21:00 Ответить
Шрёдер из Хановера (гановера ) свой ирудовой путь начина с профсоюзов на заводе фольксвагена в Хановере. Там бусы делают.
10.05.2026 21:14 Ответить
До того ж тут думка Німеччини до політики ЄС? З новини стирчать ослячі вуха путіна.
10.05.2026 22:30 Ответить
 
 