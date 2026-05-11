Новости Восстановление диалога ЕС с РФ
Шредер - это российский лоббист, он не может быть посредником между РФ и ЕС, - Каллас

Путин предлагал Шредера в качестве посредника: что сказала Каллас?

Верховный представитель ЕС Кая Каллас считает, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер не может выступать в качестве переговорщика от ЕС по вопросу прекращения войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Что известно?

"Я думаю, что Герхард Шредер был лоббистом, высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний. Поэтому понятно, почему Путин хочет, чтобы это был именно этот человек - чтобы, по сути, он сидел по обе стороны стола", - подчеркнула она.

Каллас отметила, что все сейчас увидели, что "прекращение огня, которого хотел Путин, было лишь очень циничным шагом для защиты его парада, тогда как на самом деле они атаковали гражданских лиц в Украине".

"Если мы дадим России право назначать переговорщика от нашего имени, знаете, это было бы не очень мудро", - подытожила она.

Что предшествовало?

  • Напомним, что 9 мая российский диктатор Владимир Путин заявил, что экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер является лучшим вариантом для переговоров между Евросоюзом и Россией.
  • По данным СМИ, правительство Германии отвергло идею Путина о Шредере как посреднике между РФ и ЕС.

Топ комментарии
+26
Шредер - це "продажна шлюха", яка, за кацапські гроші, разом з Меркель, розвалила бундесвер, і пробувала поставить Німеччину в енергетичну залежність від Росії...
11.05.2026 09:16 Ответить
+16
Він навіть не лобіст. Просто шльондра.
11.05.2026 09:23 Ответить
+5
Без сумніву .що куйло попередньо вже отримав згоду, від продажної душі Шредера.
11.05.2026 09:42 Ответить
Шредер - це машинка для унічтоженія ненужного папірусу
Шрьодер, шльондра ...

Вчити букву «Ш» почали,
Всі слова на «Ш» Шептали.
Шелестіли, Шурхотіли,
Шкряботіли і Шуміли.
Шаблю, Шпагу в руки взяли,
Верхи Швабру осідлали.
Воювали так завзято,
Що на Шум з'явився тато.
І сказав, чим воювати,
Краще Шайбу поганяти!
Шарф на Шию намотали,
Шапку і Штани Шукали.
Ми тому їх погубили,
Що погано букву вчили!
Бо ж відомо всій малечі,
Що у Шафі всі ці речі!
(Schredder) з німецької- знищівач документації (шредер).І це треба враховувати
11.05.2026 09:39 Ответить
А Трамп шо, не лобіст *****?
ну, це в переговорах між нами, касапами і агентом Красновим.
А тут мова йде за Євросоюз та інших членів НАТО
Пнх гівнокацапе.
А Штайнмаєр? Той, що з 2014 підспівував Пуйлу, і був згоден, що української нації не існує.
Фокус "а_ля_медведчук" касапам на цей раз вже не пройде. Штазі_меркель на переговорах вже нема, та й Німеччина стала іншою...
Ну чего уж так дипломатично.
Проститутка он. И еще полно по миру проституток и политических импотентов, типа оон.
Давай Мая, запропонуй свою кандидатуру)
Вони з Маей Санду подружки
Хоче так - тіхо сам собою о чьом то говорю.
І взагалі - )(уйло не повторюєтьс. При Обамі та Байдена перетирав через Грема, багаторічного помічника свого друга Кіси (Кісінджера).
До речі про Кісу. Колись Ходорковський з Браудером зробили Кісу в ЮКОСІ головою спостережної ради, але щойно Окурок виписав білет на війну, Кіса в момент перевзувся і почав отримувати гроші вже від Путіна
Охреніти, москалі почали цю війну і щоб, типу, "закінчити" паперорізку пропонують у "посередники". Це то чмо, що сиділо на зарплаті у газпромі... чи я щось пропустив?
Всі ми чудово розуміємо - Кая Каллас і її колеги роблять усе можливе, щоб не затягувати війну.
Як завжди розумна і проукраїнська Кая Каллас. Дякую пані Каллас за підтримку і справедливу розстановку акцентів.
