Верховный представитель ЕС Кая Каллас считает, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер не может выступать в качестве переговорщика от ЕС по вопросу прекращения войны в Украине.

Что известно?

"Я думаю, что Герхард Шредер был лоббистом, высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний. Поэтому понятно, почему Путин хочет, чтобы это был именно этот человек - чтобы, по сути, он сидел по обе стороны стола", - подчеркнула она.

Каллас отметила, что все сейчас увидели, что "прекращение огня, которого хотел Путин, было лишь очень циничным шагом для защиты его парада, тогда как на самом деле они атаковали гражданских лиц в Украине".

"Если мы дадим России право назначать переговорщика от нашего имени, знаете, это было бы не очень мудро", - подытожила она.

Что предшествовало?

Напомним, что 9 мая российский диктатор Владимир Путин заявил, что экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер является лучшим вариантом для переговоров между Евросоюзом и Россией.

По данным СМИ, правительство Германии отвергло идею Путина о Шредере как посреднике между РФ и ЕС.

