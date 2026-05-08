Переговоры с РФ при участии США ни к чему не приведут. ЕС нужно договориться, о чем именно говорить с Путиным, - Каллас

Перед возможными переговорами ЕС с Россией о мирном урегулировании ситуации в Украине государствам-членам Сообщества необходимо в первую очередь согласовать, какие именно вопросы должны стать предметом обсуждения.

Об этом заявила верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней политики Кая Каллас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Переговоры с участием США в тупике

"Мы видим, что мирные переговоры, которые продолжаются (с участием США. — Ред.), на самом деле никуда не ведут. И мы видим, что все запросы (имеются в виду требования. — Ред.) направляются украинской стороне, а российской — ни одного. Поэтому, прежде чем мы будем разговаривать с россиянами, нам также нужно договориться о том, о чем мы хотим с ними разговаривать", — объяснила Каллас свое видение этого вопроса.

По словам Высокого представителя, именно поэтому она "уже несколько месяцев назад предложила министрам иностранных дел список вещей, которые нам нужно увидеть и со стороны России, потому что есть также запросы к Европе, например, отмена санкций".

"И именно поэтому мы обсуждаем это с министрами иностранных дел уже в конце мая. Что касается Молдовы, я думаю, что вывод российских войск из Приднестровья также должен быть одним из запросов ЕС", — добавила она, не уточнив, должен ли вывод российских войск из Приднестровья быть в списке запросов ЕС к РФ в вопросе мира для Украины.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что Европа готовится к потенциальным переговорам с Россией о завершении войны в Украине.

Песков, в свою очередь, заявил, что Путин готов к переговорам со всеми, в том числе с ЕС.

