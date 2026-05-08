РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4919 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
1 309 14

Переговоры с РФ при участии США ни к чему не приведут. ЕС нужно договориться, о чем именно говорить с Путиным, - Каллас

Каллас о вступлении в ЕС: Конкретной даты для Украины пока нет

Перед возможными переговорами ЕС с Россией о мирном урегулировании ситуации в Украине государствам-членам Сообщества необходимо в первую очередь согласовать, какие именно вопросы должны стать предметом обсуждения.

Об этом заявила верховный представитель Европейского союза по вопросам внешней политики Кая Каллас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Переговоры с участием США в тупике

"Мы видим, что мирные переговоры, которые продолжаются (с участием США. — Ред.), на самом деле никуда не ведут. И мы видим, что все запросы (имеются в виду требования. — Ред.) направляются украинской стороне, а российской — ни одного. Поэтому, прежде чем мы будем разговаривать с россиянами, нам также нужно договориться о том, о чем мы хотим с ними разговаривать", — объяснила Каллас свое видение этого вопроса.

Читайте также: Европа должна быть за столом любых переговоров, - Зеленский

По словам Высокого представителя, именно поэтому она "уже несколько месяцев назад предложила министрам иностранных дел список вещей, которые нам нужно увидеть и со стороны России, потому что есть также запросы к Европе, например, отмена санкций".

"И именно поэтому мы обсуждаем это с министрами иностранных дел уже в конце мая. Что касается Молдовы, я думаю, что вывод российских войск из Приднестровья также должен быть одним из запросов ЕС", — добавила она, не уточнив, должен ли вывод российских войск из Приднестровья быть в списке запросов ЕС к РФ в вопросе мира для Украины.

Что предшествовало?

  • Ранее СМИ сообщили, что Европа готовится к потенциальным переговорам с Россией о завершении войны в Украине.
  • Песков, в свою очередь, заявил, что Путин готов к переговорам со всеми, в том числе с ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никакое мирное соглашение с РФ невозможно без согласия украинской стороны, - Фицо

Автор: 

Каллас Кая (416) переговоры с Россией (1459)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Ніби молода ще для деменції.
показать весь комментарий
08.05.2026 13:56 Ответить
+2
путлеру тількі и потрібно щоб ви почали з ним домовлятися...
щоб це ху*ло вимагав від вас .... а ви як цуценята будете виконувати його забаганки, та сперечатися яккраще це зробити а він з вас буде ржати
показать весь комментарий
08.05.2026 14:01 Ответить
+2
Хто не дає домовитись "про що саме говорити"?
Хоча їхня безпека повністю залежить від гарантій США,якщо по суті.
показать весь комментарий
08.05.2026 14:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ніби молода ще для деменції.
показать весь комментарий
08.05.2026 13:56 Ответить
Наче тут колись в коментах хтось писав, що в цієї "пані" чоловік має бізнес в рашці.
Це правда?
показать весь комментарий
08.05.2026 13:58 Ответить
Чоловік прем'єр-міністра Каї Каллас Арво Халлік оголосив, що продає всі свої акції в Stark Logistics.
Продав чи не немаю інформаціі . Транспортна компанія, в якій Халлік володіє міноритарною часткою, продовжувала здійснювати вантажоперевезення до Росії під час війни в Україні.
показать весь комментарий
08.05.2026 14:04 Ответить
"Бізнесвнєпалітікі!"
показать весь комментарий
08.05.2026 16:52 Ответить
ЄС треба домовитися, про що саме говорити

оооо.....
оце тєма!
до кінця року курорти розписані та заброньовані.
раунди, кластери, домовленості, гарантії.
так багато треба обговорити......
показать весь комментарий
08.05.2026 14:00 Ответить
путлеру тількі и потрібно щоб ви почали з ним домовлятися...
щоб це ху*ло вимагав від вас .... а ви як цуценята будете виконувати його забаганки, та сперечатися яккраще це зробити а він з вас буде ржати
показать весь комментарий
08.05.2026 14:01 Ответить
Коли раша накриє вас своїм шахедно- ракетним тазом - просимо до ,,діалогу"....
показать весь комментарий
08.05.2026 14:02 Ответить
Хто не дає домовитись "про що саме говорити"?
Хоча їхня безпека повністю залежить від гарантій США,якщо по суті.
показать весь комментарий
08.05.2026 14:06 Ответить
"...від гарантій США..." 😂😂😂
показать весь комментарий
08.05.2026 16:54 Ответить
Араб.монархії вже скористалися гарантіями від сша по повній... а їх території всі разом в рази менши укр.= висновок наочний.
показать весь комментарий
08.05.2026 18:28 Ответить
ЄС в першу чергу буде домовлятись за знижки на ресурси для себе, уже стільки років війна а торгівля іде повним ходом і ще мають наглість тиснути за удари по портам і прокачку нафти через Дружбу.
показать весь комментарий
08.05.2026 14:13 Ответить
Ну одну тему вже обрали: вихід російських військ з Придністров'я. До того часу війна в Україні має тривати + ЄС ще нові умови висуне. Їх все влаштовує.
показать весь комментарий
08.05.2026 14:19 Ответить
"ЄС треба домовитися, про що саме говорити з Путіним" Джерело: https://censor.net/ua/n4002155
Як "про що домовлятися"? Це всім відомо - про "дєшовиє енергоносітєлі"
показать весь комментарий
08.05.2026 14:44 Ответить
Лобстерна балаканина, поки нас женуть на смерть
показать весь комментарий
08.05.2026 16:08 Ответить
 
 