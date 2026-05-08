В Кремле заявили, что Путин готов к переговорам со всеми, в том числе с Евросоюзом.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Что известно?

По его словам, инициатором сведения отношений РФ и ЕС к нулю был именно Брюссель.

"Путин готов к переговорам со всеми, в том числе с ЕС. РФ не будет сама инициировать контакты с ЕС, хотя готова продвигаться в диалоге настолько, насколько к этому готова Европа", — добавил Песков.

Что предшествовало?

Напомним, ранее председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что лидеры ЕС обсуждают подготовку к потенциальным переговорам с Россией о завершении войны.

