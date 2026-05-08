Путин готов к переговорам со всеми, в том числе с ЕС, - Песков
В Кремле заявили, что Путин готов к переговорам со всеми, в том числе с Евросоюзом.
Об этом сообщил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Что известно?
По его словам, инициатором сведения отношений РФ и ЕС к нулю был именно Брюссель.
"Путин готов к переговорам со всеми, в том числе с ЕС. РФ не будет сама инициировать контакты с ЕС, хотя готова продвигаться в диалоге настолько, насколько к этому готова Европа", — добавил Песков.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что лидеры ЕС обсуждают подготовку к потенциальным переговорам с Россией о завершении войны.
Їм байдуже, куди відправити зайвохромосомного клоуна Мединського.
будуть один одному яйця вилизувати, поки україна стікає кров'ю.
PS: "Договір, підписаний з Росією, не коштує паперу, на якому написано". - Отто фон Бісмарк!