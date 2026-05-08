Европейский Союз должен быть готов к переговорам с Россией, - Кошта

Председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что лидеры ЕС обсуждают подготовку к возможным переговорам с Россией о прекращении войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW со ссылкой на Financial Times.

По словам Кошты, есть потенциал для переговоров с Путиным.

"Я разговариваю с 27 национальными лидерами (ЕС), чтобы найти лучший способ организоваться и определить, что нам нужно эффективно обсудить с Россией, когда для этого наступит подходящий момент", - сказал Кошта.

Украина поддерживает координацию ЕС

Кошта отметил, что такая инициатива имеет поддержку президента Украины Владимира Зеленского.

В Офисе президента Украины подтвердили обсуждение этой темы, подчеркнув необходимость большей европейской координации и появления единого представителя, способного вести переговоры от имени всей Европы.

Он подчеркнул, что ЕС "будет избегать препятствования процессу, который возглавляет президент Трамп".

Кремль пока не демонстрирует готовности

В то же время Кошта признал, что пока нет признаков реальной готовности Кремля к серьезным переговорам с представителями ЕС.

"Пока никто не видит никаких признаков того, что Россия хочет эффективно участвовать в серьезных переговорах", - отметил глава Евросовета.

