Европейский Союз должен быть готов к переговорам с Россией, - Кошта
Председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что лидеры ЕС обсуждают подготовку к возможным переговорам с Россией о прекращении войны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW со ссылкой на Financial Times.
По словам Кошты, есть потенциал для переговоров с Путиным.
"Я разговариваю с 27 национальными лидерами (ЕС), чтобы найти лучший способ организоваться и определить, что нам нужно эффективно обсудить с Россией, когда для этого наступит подходящий момент", - сказал Кошта.
Украина поддерживает координацию ЕС
Кошта отметил, что такая инициатива имеет поддержку президента Украины Владимира Зеленского.
В Офисе президента Украины подтвердили обсуждение этой темы, подчеркнув необходимость большей европейской координации и появления единого представителя, способного вести переговоры от имени всей Европы.
Он подчеркнул, что ЕС "будет избегать препятствования процессу, который возглавляет президент Трамп".
Кремль пока не демонстрирует готовности
В то же время Кошта признал, что пока нет признаков реальной готовности Кремля к серьезным переговорам с представителями ЕС.
"Пока никто не видит никаких признаков того, что Россия хочет эффективно участвовать в серьезных переговорах", - отметил глава Евросовета.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Лавров погрожує відповіддю за удари на 9 травня: "Пощади не буде". ВIДЕО
Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Захід хоче зірвати святкування 9 травня в РФ через Україну.
"Я хочу сказати з усією прямотою і з усією відповідальністю: якщо те, що роблять зараз через Україну нацисти, що відроджуються на Заході, пощади їм не буде"
Слабкий оптимізм навіть з'являється.
Що значить "завершити війну"?
І хто відповість за щоденну брехню щодо "переговорів" українцям і всьому світові, яка була увесь 2025-й рік?
Європа навіть до першого крока у перемовинах НЕ ГОТОВА!
підготуємось до переговорів з ******!
купуємо, ще більше газу!
відкрити дружбу на повну потужність!
***** повинен бути впевнений, що грошей вистачить надовго!