Европейский Союз должен быть готов к переговорам с Россией, - Кошта

Председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что лидеры ЕС обсуждают подготовку к возможным переговорам с Россией о прекращении войны.

По словам Кошты, есть потенциал для переговоров с Путиным. 

"Я разговариваю с 27 национальными лидерами (ЕС), чтобы найти лучший способ организоваться и определить, что нам нужно эффективно обсудить с Россией, когда для этого наступит подходящий момент", - сказал Кошта.

Украина поддерживает координацию ЕС

Кошта отметил, что такая инициатива имеет поддержку президента Украины Владимира Зеленского.

В Офисе президента Украины подтвердили обсуждение этой темы, подчеркнув необходимость большей европейской координации и появления единого представителя, способного вести переговоры от имени всей Европы.

Он подчеркнул, что ЕС "будет избегать препятствования процессу, который возглавляет президент Трамп".

Кремль пока не демонстрирует готовности

В то же время Кошта признал, что пока нет признаков реальной готовности Кремля к серьезным переговорам с представителями ЕС.

"Пока никто не видит никаких признаков того, что Россия хочет эффективно участвовать в серьезных переговорах", - отметил глава Евросовета.

Автор: 

Зеленский Владимир (24186) Антониу Кошта (136)
Топ комментарии
+6
Ще один поціновувач заглядання в очко *****. Тьфу,***.
08.05.2026 12:47 Ответить
+5
Та ти задовбав вже. Іди накати рюмаху. Ось і вся підготовка.
08.05.2026 12:35 Ответить
+4
Про що "переговори"?
Що значить "завершити війну"?

І хто відповість за щоденну брехню щодо "переговорів" українцям і всьому світові, яка була увесь 2025-й рік?
08.05.2026 13:00 Ответить
Передайте йому хтось ось це:
Лавров погрожує відповіддю за удари на 9 травня: "Пощади не буде". ВIДЕО
Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Захід хоче зірвати святкування 9 травня в РФ через Україну.
"Я хочу сказати з усією прямотою і з усією відповідальністю: якщо те, що роблять зараз через Україну нацисти, що відроджуються на Заході, пощади їм не буде"
08.05.2026 12:35 Ответить
Дивно таке чути від європи. Але це добре, що нарешті і вони заговорили про переговори, щоб завершити війну.
Слабкий оптимізм навіть з'являється.
08.05.2026 12:37 Ответить
Точно, переговори можуть бути хіба що про пердомогу!
08.05.2026 14:01 Ответить
старі пердуни, від нема чого робити вирішили про себе таким чином нагадати
08.05.2026 12:40 Ответить
"коли для цього настане слушний момент" После перемоги естественно. Но пока в ЕС идёт обсуждени что именно считать перемогой. Пока не доглворяттся. Думаю у прибалтов и скажем французов на это могут быть разные взгляды. Даже интересно что придумают. Фантазия у них в целом работает хорошо. Это не наши клоуны.
08.05.2026 12:45 Ответить
Першим кроком в успішних перемовинах з Рашкою завжди був потужний воєнний ляпас!
Європа навіть до першого крока у перемовинах НЕ ГОТОВА!
08.05.2026 12:47 Ответить
європейці!
підготуємось до переговорів з ******!
купуємо, ще більше газу!
відкрити дружбу на повну потужність!

***** повинен бути впевнений, що грошей вистачить надовго!
08.05.2026 12:51 Ответить
Як вони вже занудили! Перед переговорами повинно відбутися бомбардування русні, як ірану! І то той вийо...ується...
08.05.2026 12:56 Ответить
Не до переговорів дурню, а до війни,і знищення мордора.Бо інакше майбутнього ні в нас ні у нас не буде!Ну дибі..и рожеві!Реально хочуть щоб маньяк почав їх ***...и.
08.05.2026 13:44 Ответить
Знищиш не знищиш - а індуси вже готові замінити.
08.05.2026 14:02 Ответить
лох лохом. Навіщо визначати якісь обговорення з парашею, якщо параша не збирається щось закінчувати? А тим більше з сьогоднішніми цінами на нафту?
08.05.2026 16:02 Ответить
 
 