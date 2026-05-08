Європейський Союз має бути готовим до переговорів із Росією, - Кошта

Голова Євроради Антоніу Кошта заявив, що лідери ЄС обговорюють підготовку до потенційних переговорів із Росією про завершення війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW із посиланням на Financial Times.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами Кошти, має потенціал для переговорів з Путіним.

"Я розмовляю з 27 національними лідерами (ЄС), щоб знайти найкращий спосіб організуватися та визначити, що нам потрібно ефективно обговорити з Росією, коли для цього настане слушний момент", - сказав Кошта.

Україна підтримує координацію ЄС

Кошта зазначив, що така ініціатива має підтримку президента України Володимир Зеленський.

В Офісі президента України підтвердили обговорення цієї теми, наголосивши на необхідності більшої європейської координації та появи єдиного представника, здатного вести переговори від імені всієї Європи.

Він підкреслив, що ЄС "уникатиме перешкоджання процесу, який очолює президент Трамп".

Кремль поки не демонструє готовності

Водночас Кошта визнав, що наразі немає ознак реальної готовності Кремля до серйозних переговорів із представниками ЄС.

"Поки що ніхто не бачить жодних ознак того, що Росія хоче ефективно брати участь у серйозних переговорах", - зазначив голова Євроради.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ відкрита до переговорів щодо України, але США зайняті Близьким Сходом, - Захарова