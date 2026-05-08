Європейський Союз має бути готовим до переговорів із Росією, - Кошта

Кошта: ЄС має бути готовим до переговорів із Путіним щодо завершення війни

Голова Євроради Антоніу Кошта заявив, що лідери ЄС обговорюють підготовку до потенційних переговорів із Росією про завершення війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW із посиланням на  Financial Times.

За словами Кошти, має потенціал для переговорів з Путіним. 

"Я розмовляю з 27 національними лідерами (ЄС), щоб знайти найкращий спосіб організуватися та визначити, що нам потрібно ефективно обговорити з Росією, коли для цього настане слушний момент", - сказав Кошта.

Україна підтримує координацію ЄС

Кошта зазначив, що така ініціатива має підтримку президента України Володимир Зеленський.

В Офісі президента України підтвердили обговорення цієї теми, наголосивши на необхідності більшої європейської координації та появи єдиного представника, здатного вести переговори від імені всієї Європи.

Він підкреслив, що ЄС "уникатиме перешкоджання процесу, який очолює президент Трамп".

Кремль поки не демонструє готовності

Водночас Кошта визнав, що наразі немає ознак реальної готовності Кремля до серйозних переговорів із представниками ЄС.

"Поки що ніхто не бачить жодних ознак того, що Росія хоче ефективно брати участь у серйозних переговорах", - зазначив голова Євроради.

Автор: 

Зеленський Володимир (27707) Кошта Антоніу (137)
Ще один поціновувач заглядання в очко *****. Тьфу,***.
08.05.2026 12:47
08.05.2026 12:47
08.05.2026 12:35
08.05.2026 13:00
Та ти задовбав вже. Іди накати рюмаху. Ось і вся підготовка.
08.05.2026 12:35
08.05.2026 12:35
Передайте йому хтось ось це:
Лавров погрожує відповіддю за удари на 9 травня: "Пощади не буде". ВIДЕО
Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Захід хоче зірвати святкування 9 травня в РФ через Україну.
"Я хочу сказати з усією прямотою і з усією відповідальністю: якщо те, що роблять зараз через Україну нацисти, що відроджуються на Заході, пощади їм не буде"
08.05.2026 12:35
Дивно таке чути від європи. Але це добре, що нарешті і вони заговорили про переговори, щоб завершити війну.
Слабкий оптимізм навіть з'являється.
08.05.2026 12:37
Про що "переговори"?
Що значить "завершити війну"?

І хто відповість за щоденну брехню щодо "переговорів" українцям і всьому світові, яка була увесь 2025-й рік?
08.05.2026 13:00
Точно, переговори можуть бути хіба що про пердомогу!
08.05.2026 14:01
старі пердуни, від нема чого робити вирішили про себе таким чином нагадати
08.05.2026 12:40
"коли для цього настане слушний момент" После перемоги естественно. Но пока в ЕС идёт обсуждени что именно считать перемогой. Пока не доглворяттся. Думаю у прибалтов и скажем французов на это могут быть разные взгляды. Даже интересно что придумают. Фантазия у них в целом работает хорошо. Это не наши клоуны.
08.05.2026 12:45
08.05.2026 12:47
Першим кроком в успішних перемовинах з Рашкою завжди був потужний воєнний ляпас!
Європа навіть до першого крока у перемовинах НЕ ГОТОВА!
08.05.2026 12:47
європейці!
купуємо, ще більше газу!
відкрити дружбу на повну потужність!

***** повинен бути впевнений, що грошей вистачить надовго!
08.05.2026 12:51
Як вони вже занудили! Перед переговорами повинно відбутися бомбардування русні, як ірану! І то той вийо...ується...
08.05.2026 12:56
Не до переговорів дурню, а до війни,і знищення мордора.Бо інакше майбутнього ні в нас ні у нас не буде!Ну дибі..и рожеві!Реально хочуть щоб маньяк почав їх ***...и.
08.05.2026 13:44
Знищиш не знищиш - а індуси вже готові замінити.
08.05.2026 14:02
лох лохом. Навіщо визначати якісь обговорення з парашею, якщо параша не збирається щось закінчувати? А тим більше з сьогоднішніми цінами на нафту?
08.05.2026 16:02
 
 