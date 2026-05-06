РФ відкрита до переговорів щодо України, але США зайняті Близьким Сходом, - Захарова

Росія відкрита до переговорів з Україною, але США зараз зайняті ситуацією на Близькому Сході.

Про це повідомила представниця міністерства закордонних справ країни-агресора Марія Захарова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Що відомо?

"Безумовно, ми відкриті, як завжди на цьому наголошувало російське керівництво, до переговорного процесу, до контактів, які матимуть реальний ефект, реальний результат", - зазначила вона.

Захарова додала, що зараз "відповідальні з американської сторони за переговори щодо України повністю залучені до ситуації на Близькому Сході"

"Але ще раз говорю: ми зі свого боку від концепції переговорного процесу, контактів, здійснення зустрічей, які були б націлені на заявлений нами результат, не відмовлялися", - сказала представниця МЗС країни-окупанта.

Що передувало?

Раніше в МЗС України заявили, що тристоронні перемовини зараз на паузі, але команди між собою спілкуються щодня.

Згодом у Кремлі також заявили про паузу в переговорах.

