РФ відкрита до переговорів щодо України, але США зайняті Близьким Сходом, - Захарова
Росія відкрита до переговорів з Україною, але США зараз зайняті ситуацією на Близькому Сході.
Про це повідомила представниця міністерства закордонних справ країни-агресора Марія Захарова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Що відомо?
"Безумовно, ми відкриті, як завжди на цьому наголошувало російське керівництво, до переговорного процесу, до контактів, які матимуть реальний ефект, реальний результат", - зазначила вона.
Захарова додала, що зараз "відповідальні з американської сторони за переговори щодо України повністю залучені до ситуації на Близькому Сході"
"Але ще раз говорю: ми зі свого боку від концепції переговорного процесу, контактів, здійснення зустрічей, які були б націлені на заявлений нами результат, не відмовлялися", - сказала представниця МЗС країни-окупанта.
Що передувало?
- Раніше в МЗС України заявили, що тристоронні перемовини зараз на паузі, але команди між собою спілкуються щодня.
- Згодом у Кремлі також заявили про паузу в переговорах.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А зараз вони знову хочуть всю цю хрень "повторить".
Цікаве питання, чи розумів Нестор, ким були Рюрик і Віщий Олег? Бо це були наші місцеві версії Саула і Давида. Такі "фантазії".
Українські патріоти дуже неуважно дивилися американські "фантазії" представлені у фільмі "Матриця". А один патріот навіть заявив, що "достаточно перестать стрелять", тобто всі ці "фантазії" - повна фігня, і за це проголосувало 73 відсотка виборців.
Пришестя Путіна - це не фігня, в гори трупів і мільйони вбитих. І через пофігістичне відношення українських патріотів до всіх цих питань їх кожного разу в історії просто вбивали.
До України зараз завітав відомий проповідник Вова Путін. Він теж вміє перевертати столи з голуб'ями, вбиваючи при цьому величезну кількість людей. Тому я б порадив українським патріотам уважно ознайомитись з офіційною версією подій. Можна у Іоана Богослова, можна в скандинавському міфі про Рангарьок. Про Рангарьок написано навіть цікавіше, бо писалося на тисячу років пізніше і до нас значно ближче. Оскільки вікінги задумувались над цими питаннями, то в них у 862-882 р все і вийшло на відміну від дурних українських і російських патріотів, які за тисячу років так і не змогли розібратись, що то було.
Мене давно дивувала таке відношення російської дипломатії, бо відносини формують обидві сторони. Тому я вже зробив свої висновки стосовно українських патріотів.
То який сенс з тобою полемізувать?
А він тут до чого?
Ох і брехун, ти хлопче...
По-друге - ссср офіційно повідомив всі країни що він не є правонаступником царьського режиму.
По-трете - договір московського царя з Хмельницьким був - і саме тому оригінал досі ніхто не бачив - бо він засекреченний лежить у архівах росіі.
Росіяни можуть що завгодно говорити і придумувати собі любі назви. Але на рівні системи вони і зараз залишаються древньою імперією, а не республікою і нацією. А як називається імператор, великим князем, генеральним секретарем чи президентом, не має особливого значення, бо суть тут одна.
Ранувато кацапи стартують, ранувато, ось і в місті Пить-Ях у Ханти-Мансійському автономному окрузі приготувалися до "дня попєди". Хоч їм не привикати ...
Такий собі алко-марафон тривалістю два тижні
(там на фото слід повісити транспарант "С Днём "Мопеда"")
Після чого можеш стати на коліна і відсосати у вашого Рюрика-Антихриста. Таким і має бути тепер ваш національний міф, під назвою "Священне СВО".
вона алконавтка, але не дура.
Та й несе вона тільки те, що їй дають. Тобто, в конкретному випадку: що соссія воює не з Україною, а з США (яке очолює НАТО), тому переговори про мир ***** бажає вести з Трампом.
Щоб успішно гратись в такі ігри, що вони затіяли, треба мати своє вчення про богів і своє вчення про основи світоустрою. А якщо цими питаннями займаються алкоголіки, то буде те, що в них вийшло.
Ні Єльцин не зміг побудувати в Росії республіку і націю. Ні ці імперці не можуть відправити свій Мордор на наступний цикл.
Республіканці в Росії в черговий раз виявились мрійниками, а імперці - кровожерливими вбивцями. От вбивцею Марія Захарова і є.
Це будуть прекрасні розмови!
На чисто пролетарскій мові: РФ відкрита до переговорів щодо України, але Трамп тисне на Іран, і не дотискає Україну, як обіцяв...
==========
Якась *******, як і усі москалі. Піздюліну отримують від України, а домовляються з США.