Захарова пригрозила країнам Балтії "відповіддю" через Україну
Речниця МЗС РФ Марія Захарова озвучила погрози на адресу балтійських держав через нібито допомогу Україні у повітряних ударах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
"Цим країнам зробили відповідне попередження. Якщо у цих режимів вистачить розуму, вони дослухаються. А якщо ні, будуть мати справу з відповіддю", – заявила вона.
У чому звинувачують Балтію
За твердженнями російської сторони, країни Балтії нібито дозволяють Україні використовувати їхній повітряний простір для ударів по російських портах у Балтійському морі.
Йдеться про атаки безпілотників, які, за версією РФ, могли пролітати через територію цих держав.
Після перших випадків потрапляння українських дронів на територію балтійських країн у російському інформаційному просторі почали поширювати версію про "надання неба" Україні.
Водночас офіційних підтверджень таких звинувачень з боку самих країн Балтії немає.
Подібні заяви вже лунали
Раніше зі схожими заявами виступав і речник Кремля Дмітрій Пєсков, який також натякав на можливу відповідь у разі підтвердження таких дій.
На тлі активізації українських ударів по військовій та енергетичній інфраструктурі РФ, зокрема в районі Балтійського моря, Росія посилює риторику щодо країн-членів НАТО в регіоні.
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