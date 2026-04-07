Захарова пригрозила странам Балтии "ответом" из-за Украины

В России пригрозили странам Балтии "последствиями" из-за якобы помощи Украине

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова высказала угрозы в адрес прибалтийских государств из-за якобы оказанной Украине помощи в нанесении авиаударов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Этим странам было сделано соответствующее предупреждение. Если у этих режимов хватит ума, они прислушаются. А если нет, то им придется столкнуться с ответом", - заявила она.

В чем обвиняют Прибалтику

По утверждениям российской стороны, страны Балтии якобы позволяют Украине использовать их воздушное пространство для ударов по российским портам в Балтийском море.

Речь идет об атаках беспилотников, которые, по версии РФ, могли пролетать через территорию этих государств.

После первых случаев попадания украинских дронов на территорию балтийских стран в российском информационном пространстве начали распространять версию о "предоставлении неба" Украине.

В то же время официальных подтверждений таких обвинений со стороны самих стран Балтии нет.

Подобные заявления уже звучали

Ранее с похожими заявлениями выступал и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, который также намекал на возможный ответ в случае подтверждения таких действий.

На фоне активизации украинских ударов по военной и энергетической инфраструктуре РФ, в частности в районе Балтийского моря, Россия усиливает риторику в отношении стран-членов НАТО в регионе.

Цікаво,а хто надав повітряний простір для удару по Новоросійську?Краснодарський режим? Треба нанести удар у відповідь.Пукін,ввєді вайска.
07.04.2026 06:47 Ответить
Пригрозила лютим перегаром?
07.04.2026 06:37 Ответить
Машка утрам пахмєлівшись тєм же надушившись...
07.04.2026 06:33 Ответить
07.04.2026 06:33 Ответить
Святе і не порочне руzzкоє ґосударство в боротьбі за правоє дєло поднімєт лєвую бровь да как скрєпаньот...!!!
07.04.2026 06:35 Ответить
07.04.2026 06:37 Ответить
Ще гірше пообіцяла закодуватись.
07.04.2026 07:05 Ответить
В кінці кінців буде збирати пусті пляшки в районі трьох вокзалів.
07.04.2026 08:34 Ответить
не регайся машка .ти мені коментаторів зіпсуєш
07.04.2026 06:41 Ответить
07.04.2026 06:47 Ответить
Москаль авлупитт по РЛС будь якої Прибалтійської республіки. У відповідь НАТа скиглитиме про міжнародне право. Трамп пообіцяє врегулювати суперечку. На тому кінець потужності
07.04.2026 06:48 Ответить
Зовсім кепська тітка. А шо ж вичекали як шо бухате вона майже з дитинства.
07.04.2026 07:08 Ответить
Знає прекрасно що бреше,але кукурікає. Бо треба шось кукурікати. Україні не пред'явиш. Вона х#й ложила на цей вереск. Вирішили до прибалтів причепитися. Бо скрєпи трєбуют хоч якось виї@нутися.
07.04.2026 07:47 Ответить
Щось тут не чисто.
Що, дрони летять над територією РФ а потім різко і навіщось завертають на країни Балтії?
Так може вони летять над Білоруссю? Це і швидше і логічніше.
Перефразовуючи Булгакова "...Марія, а про це непогано було б Григорича спитати".
07.04.2026 07:13 Ответить
....А мне не пьющему тогда ещё попались пьющие товарищи.... Споїли дівчину. Після чого кінь ху...ла привів ще й білочку. А білочка як прийшла так вже йти не захотіла. Або може це чмо переплутало кому пити треба, щоб сподобатися
07.04.2026 07:26 Ответить
Стара холера знов смердить 😅
07.04.2026 07:26 Ответить
У маньки захерової сьогодні бояришник закінчився, от і несе всяку муйню.
07.04.2026 07:37 Ответить
Машка Алкашка погрожувала всім країнам, що почне бухати на брудершафт з Дмітрієм Алкогольєвічем...
07.04.2026 08:11 Ответить
После того как Украина шпилит ******** во все места которые можно шпилить все грозные кваканья ч болот не вызывают ничего кроме смеха...
