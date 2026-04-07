Захарова пригрозила странам Балтии "ответом" из-за Украины
Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова высказала угрозы в адрес прибалтийских государств из-за якобы оказанной Украине помощи в нанесении авиаударов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"Этим странам было сделано соответствующее предупреждение. Если у этих режимов хватит ума, они прислушаются. А если нет, то им придется столкнуться с ответом", - заявила она.
В чем обвиняют Прибалтику
По утверждениям российской стороны, страны Балтии якобы позволяют Украине использовать их воздушное пространство для ударов по российским портам в Балтийском море.
Речь идет об атаках беспилотников, которые, по версии РФ, могли пролетать через территорию этих государств.
После первых случаев попадания украинских дронов на территорию балтийских стран в российском информационном пространстве начали распространять версию о "предоставлении неба" Украине.
В то же время официальных подтверждений таких обвинений со стороны самих стран Балтии нет.
Подобные заявления уже звучали
Ранее с похожими заявлениями выступал и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, который также намекал на возможный ответ в случае подтверждения таких действий.
На фоне активизации украинских ударов по военной и энергетической инфраструктуре РФ, в частности в районе Балтийского моря, Россия усиливает риторику в отношении стран-членов НАТО в регионе.
Що, дрони летять над територією РФ а потім різко і навіщось завертають на країни Балтії?
Так може вони летять над Білоруссю? Це і швидше і логічніше.
Перефразовуючи Булгакова "...Марія, а про це непогано було б Григорича спитати".