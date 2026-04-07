Захарова пригрозила странам Балтии "ответом" из-за Украины

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова высказала угрозы в адрес прибалтийских государств из-за якобы оказанной Украине помощи в нанесении авиаударов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Этим странам было сделано соответствующее предупреждение. Если у этих режимов хватит ума, они прислушаются. А если нет, то им придется столкнуться с ответом", - заявила она.

В чем обвиняют Прибалтику

По утверждениям российской стороны, страны Балтии якобы позволяют Украине использовать их воздушное пространство для ударов по российским портам в Балтийском море.

Речь идет об атаках беспилотников, которые, по версии РФ, могли пролетать через территорию этих государств.

После первых случаев попадания украинских дронов на территорию балтийских стран в российском информационном пространстве начали распространять версию о "предоставлении неба" Украине.

В то же время официальных подтверждений таких обвинений со стороны самих стран Балтии нет.

Подобные заявления уже звучали

Ранее с похожими заявлениями выступал и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, который также намекал на возможный ответ в случае подтверждения таких действий.

На фоне активизации украинских ударов по военной и энергетической инфраструктуре РФ, в частности в районе Балтийского моря, Россия усиливает риторику в отношении стран-членов НАТО в регионе.

