РФ открыта для переговоров по Украине, но США заняты Ближним Востоком, - Захарова
Россия готова к переговорам с Украиной, но США сейчас заняты ситуацией на Ближнем Востоке.
Об этом сообщила представительница министерства иностранных дел страны-агрессора Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Что известно?
"Безусловно, мы открыты, как всегда подчеркивало российское руководство, к переговорному процессу, к контактам, которые будут иметь реальный эффект, реальный результат", - отметила она.
Захарова добавила, что сейчас "ответственные с американской стороны за переговоры по Украине полностью вовлечены в ситуацию на Ближнем Востоке".
"Но еще раз говорю: мы со своей стороны от концепции переговорного процесса, контактов, проведения встреч, которые были бы нацелены на заявленный нами результат, не отказывались", - сказала представительница МИД страны-оккупанта.
Что предшествовало?
- Ранее в МИД Украины заявили, что трехсторонние переговоры сейчас на паузе, но команды между собой общаются ежедневно.
- Впоследствии в Кремле также заявили о паузе в переговорах.
Та й несе вона тільки те, що їй дають. Тобто, в конкретному випадку: що соссія воює не з Україною, а з США (яке очолює НАТО), тому переговори про мир ***** бажає вести з Трампом.
На чисто пролетарскій мові: РФ відкрита до переговорів щодо України, але Трамп тисне на Іран, і не дотискає Україну, як обіцяв...
Якась *******, як і усі москалі. Піздюліну отримують від України, а домовляються з США.