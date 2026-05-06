РФ открыта для переговоров по Украине, но США заняты Ближним Востоком, - Захарова

Россия готова к переговорам с Украиной, но США сейчас заняты ситуацией на Ближнем Востоке.

Об этом сообщила представительница министерства иностранных дел страны-агрессора Мария Захарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Что известно?

"Безусловно, мы открыты, как всегда подчеркивало российское руководство, к переговорному процессу, к контактам, которые будут иметь реальный эффект, реальный результат", - отметила она.

Захарова добавила, что сейчас "ответственные с американской стороны за переговоры по Украине полностью вовлечены в ситуацию на Ближнем Востоке".

"Но еще раз говорю: мы со своей стороны от концепции переговорного процесса, контактов, проведения встреч, которые были бы нацелены на заявленный нами результат, не отказывались", - сказала представительница МИД страны-оккупанта.

Что предшествовало?

Ранее в МИД Украины заявили, что трехсторонние переговоры сейчас на паузе, но команды между собой общаются ежедневно.

Впоследствии в Кремле также заявили о паузе в переговорах.

