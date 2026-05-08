3 567 18
Путін готовий до переговорів з усіма, зокрема з ЄС, - Пєсков
У Кремлі заявили, що Путін готовий до переговорів з усіма, зокрема із Євросоюзом.
Про це повідомив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Що відомо?
За його словами, ініціатором згортання відносин РФ та ЄС до нуля був саме Брюссель.
"Путін готовий до переговорів з усіма, зокрема з ЄС. РФ не сама ініціюватиме контакти з ЄС, хоча готова просуватися в діалозі настільки, наскільки до цього готова Європа", - додав Пєсков.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше голова Євроради Антоніу Кошта заявив, що лідери ЄС обговорюють підготовку до потенційних переговорів із Росією про завершення війни.
Топ коментарі
+10 AbOriginal_UA
показати весь коментар08.05.2026 13:57 Відповісти Посилання
+8 Vitaliy #399296
показати весь коментар08.05.2026 13:52 Відповісти Посилання
+8 Валентин Коваль #620706
показати весь коментар08.05.2026 13:55 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Їм байдуже, куди відправити зайвохромосомного клоуна Мединського.
будуть один одному яйця вилизувати, поки україна стікає кров'ю.
PS: "Договір, підписаний з Росією, не коштує паперу, на якому написано". - Отто фон Бісмарк!