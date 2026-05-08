У Кремлі заявили, що Путін готовий до переговорів з усіма, зокрема із Євросоюзом.

Про це повідомив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Що відомо?

За його словами, ініціатором згортання відносин РФ та ЄС до нуля був саме Брюссель.

"Путін готовий до переговорів з усіма, зокрема з ЄС. РФ не сама ініціюватиме контакти з ЄС, хоча готова просуватися в діалозі настільки, наскільки до цього готова Європа", - додав Пєсков.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше голова Євроради Антоніу Кошта заявив, що лідери ЄС обговорюють підготовку до потенційних переговорів із Росією про завершення війни.

