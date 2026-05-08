Путін готовий до переговорів з усіма, зокрема з ЄС, - Пєсков

У Кремлі заявили, що Путін готовий до переговорів з усіма, зокрема із Євросоюзом.

Про це повідомив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Що відомо?

За його словами, ініціатором згортання відносин РФ та ЄС до нуля був саме Брюссель.

"Путін готовий до переговорів з усіма, зокрема з ЄС. РФ не сама ініціюватиме контакти з ЄС, хоча готова просуватися в діалозі настільки, наскільки до цього готова Європа", - додав Пєсков.

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше голова Євроради Антоніу Кошта заявив, що лідери ЄС обговорюють підготовку до потенційних переговорів із Росією про завершення війни.

Хай спочатку пройде переговори у Гаазі !
Чмо шукає вихід із війни, добре хвоста йому підсмажили. Хоча показує вигляд, що готовий, але на його умовах, а там не тільки Україна, а Балтійські країни, Польша і так далі.
08.05.2026 13:52 Відповісти
******* - кацапи вже рік - при допомозі США - ведуть переговори з Україною і шо?
08.05.2026 13:55 Відповісти
баришня уже лягли і просять
08.05.2026 13:52 Відповісти
Сигналізують, що готові ще рік водити за носа кого завгодно.
Їм байдуже, куди відправити зайвохромосомного клоуна Мединського.
08.05.2026 15:12 Відповісти
ну, от і пєдокуколдская європа спіймалася на гачок кегебе.
будуть один одному яйця вилизувати, поки україна стікає кров'ю.
08.05.2026 13:55 Відповісти
Вони на гачку не кгб а їхніх корпорацій, які зацікавлені в дешевих ресурсах з раші.
08.05.2026 14:18 Відповісти
}{уйлу пора готовиться к переговорам с кабздоном.
08.05.2026 13:55 Відповісти
піськов завжди несе пургу
08.05.2026 14:09 Відповісти
08.05.2026 14:13 Відповісти
Прутін обісрався в Україні з 2014 року, і тепер чекає, хто йому витре лайно… Ось і уся «палітіка» ******, з майже, 2.000.000 здохлих орків в Україні …
08.05.2026 14:14 Відповісти
Вести переговоры с Путиным это все равно, что вести переговоры с Гитлером. Бесполезное занятие. Только понимают условия силы. Украина сдерживает это нашествие дикарей и защищает Европу. Украина это последний оплот, поэтому помогайте всеми доступными силами Украине, вводите войска НАТО в Украину
08.05.2026 14:19 Відповісти
В окопах на полі бою ???
08.05.2026 14:30 Відповісти
Унітазний йоржик, а жарт твій, мені сподобався,+1000!
PS: "Договір, підписаний з Росією, не коштує паперу, на якому написано". - Отто фон Бісмарк!
08.05.2026 15:51 Відповісти
З НАТО вони також "не готові". Бо НАТО на переговорах - це далеко не один Трамп
08.05.2026 18:42 Відповісти
 
 