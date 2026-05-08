Перемовини з РФ за участі США нікуди не ведуть. ЄС треба домовитися, про що саме говорити з Путіним, - Каллас
Перед можливими переговорами ЄС із Росією щодо мирного врегулювання для України державам-членам Спільноти необхідно насамперед узгодити, які саме питання мають бути предметом обговорення.
Про це заявила високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики Кая Каллас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Перемовини за участі США в глухому куті
"Ми бачимо, що мирні переговори, які тривають (за участю США. - Ред.), насправді нікуди не ведуть. І ми бачимо, що всі запити (мається на увазі вимоги. - Ред.) надсилаються українській стороні, а російській - жодного. Тож, перш ніж ми розмовлятимемо з росіянами, нам також потрібно домовитися про те, про що ми хочемо з ними розмовляти", - пояснила Каллас своє бачення цього питання.
За словами Високого представника, саме тому вона "вже кілька місяців тому запропонувала міністрам закордонних справ список речей, які нам потрібно побачити і з російської сторони, тому що є також запити до Європи, наприклад, скасування санкцій".
"І саме тому ми обговорюємо це з міністрами закордонних справ вже наприкінці травня. Що стосується Молдови, я думаю, що виведення російських військ з Придністров’я також має бути одним із запитів ЄС", - додала вона, не уточнивши, чи вивід російських військ з Придністров’я має бути у переліку запитів ЄС від РФ у питанні миру для України.
Що передувало?
- Раніше ЗМІ повідомили, що Європа готується до потенційних переговорів з Росією щодо завершення війни в Україні.
- Пєсков своєю чергою заявив, що Путін готовий до переговорів з усіма, зокрема з ЄС.
Це правда?
Продав чи не немаю інформаціі . Транспортна компанія, в якій Халлік володіє міноритарною часткою, продовжувала здійснювати вантажоперевезення до Росії під час війни в Україні.
щоб це ху*ло вимагав від вас .... а ви як цуценята будете виконувати його забаганки, та сперечатися яккраще це зробити а він з вас буде ржати
Хоча їхня безпека повністю залежить від гарантій США,якщо по суті.
Як "про що домовлятися"? Це всім відомо - про "дєшовиє енергоносітєлі"