УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8488 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини
1 320 14

Перемовини з РФ за участі США нікуди не ведуть. ЄС треба домовитися, про що саме говорити з Путіним, - Каллас

Каллас про вступ до ЄС: Конкретної дати для України поки немає

Перед можливими переговорами ЄС із Росією щодо мирного врегулювання для України державам-членам Спільноти необхідно насамперед узгодити, які саме питання мають бути предметом обговорення.

Про це заявила високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики Кая Каллас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Перемовини за участі США в глухому куті

"Ми бачимо, що мирні переговори, які тривають (за участю США. - Ред.), насправді нікуди не ведуть. І ми бачимо, що всі запити (мається на увазі вимоги. - Ред.) надсилаються українській стороні, а російській - жодного. Тож, перш ніж ми розмовлятимемо з росіянами, нам також потрібно домовитися про те, про що ми хочемо з ними розмовляти", - пояснила Каллас своє бачення цього питання.

Також читайте: Європа має бути за столом будь-яких перемовин, - Зеленський

За словами Високого представника, саме тому вона "вже кілька місяців тому запропонувала міністрам закордонних справ список речей, які нам потрібно побачити і з російської сторони, тому що є також запити до Європи, наприклад, скасування санкцій".

"І саме тому ми обговорюємо це з міністрами закордонних справ вже наприкінці травня. Що стосується Молдови, я думаю, що виведення російських військ з Придністров’я також має бути одним із запитів ЄС", - додала вона, не уточнивши, чи вивід російських військ з Придністров’я має бути у переліку запитів ЄС від РФ у питанні миру для України.

Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жодна мирна угода з РФ неможлива без згоди української сторони, - Фіцо

Автор: 

Каллас Кая (495) переговори з Росією (1573)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Ніби молода ще для деменції.
показати весь коментар
08.05.2026 13:56 Відповісти
+2
путлеру тількі и потрібно щоб ви почали з ним домовлятися...
щоб це ху*ло вимагав від вас .... а ви як цуценята будете виконувати його забаганки, та сперечатися яккраще це зробити а він з вас буде ржати
показати весь коментар
08.05.2026 14:01 Відповісти
+2
Хто не дає домовитись "про що саме говорити"?
Хоча їхня безпека повністю залежить від гарантій США,якщо по суті.
показати весь коментар
08.05.2026 14:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ніби молода ще для деменції.
показати весь коментар
08.05.2026 13:56 Відповісти
Наче тут колись в коментах хтось писав, що в цієї "пані" чоловік має бізнес в рашці.
Це правда?
показати весь коментар
08.05.2026 13:58 Відповісти
Чоловік прем'єр-міністра Каї Каллас Арво Халлік оголосив, що продає всі свої акції в Stark Logistics.
Продав чи не немаю інформаціі . Транспортна компанія, в якій Халлік володіє міноритарною часткою, продовжувала здійснювати вантажоперевезення до Росії під час війни в Україні.
показати весь коментар
08.05.2026 14:04 Відповісти
"Бізнесвнєпалітікі!"
показати весь коментар
08.05.2026 16:52 Відповісти
ЄС треба домовитися, про що саме говорити

оооо.....
оце тєма!
до кінця року курорти розписані та заброньовані.
раунди, кластери, домовленості, гарантії.
так багато треба обговорити......
показати весь коментар
08.05.2026 14:00 Відповісти
путлеру тількі и потрібно щоб ви почали з ним домовлятися...
щоб це ху*ло вимагав від вас .... а ви як цуценята будете виконувати його забаганки, та сперечатися яккраще це зробити а він з вас буде ржати
показати весь коментар
08.05.2026 14:01 Відповісти
Коли раша накриє вас своїм шахедно- ракетним тазом - просимо до ,,діалогу"....
показати весь коментар
08.05.2026 14:02 Відповісти
Хто не дає домовитись "про що саме говорити"?
Хоча їхня безпека повністю залежить від гарантій США,якщо по суті.
показати весь коментар
08.05.2026 14:06 Відповісти
"...від гарантій США..." 😂😂😂
показати весь коментар
08.05.2026 16:54 Відповісти
Араб.монархії вже скористалися гарантіями від сша по повній... а їх території всі разом в рази менши укр.= висновок наочний.
показати весь коментар
08.05.2026 18:28 Відповісти
ЄС в першу чергу буде домовлятись за знижки на ресурси для себе, уже стільки років війна а торгівля іде повним ходом і ще мають наглість тиснути за удари по портам і прокачку нафти через Дружбу.
показати весь коментар
08.05.2026 14:13 Відповісти
Ну одну тему вже обрали: вихід російських військ з Придністров'я. До того часу війна в Україні має тривати + ЄС ще нові умови висуне. Їх все влаштовує.
показати весь коментар
08.05.2026 14:19 Відповісти
"ЄС треба домовитися, про що саме говорити з Путіним" Джерело: https://censor.net/ua/n4002155
Як "про що домовлятися"? Це всім відомо - про "дєшовиє енергоносітєлі"
показати весь коментар
08.05.2026 14:44 Відповісти
Лобстерна балаканина, поки нас женуть на смерть
показати весь коментар
08.05.2026 16:08 Відповісти
 
 