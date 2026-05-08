Перемовини з РФ за участі США нікуди не ведуть. ЄС треба домовитися, про що саме говорити з Путіним, - Каллас

Перед можливими переговорами ЄС із Росією щодо мирного врегулювання для України державам-членам Спільноти необхідно насамперед узгодити, які саме питання мають бути предметом обговорення.

Про це заявила високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики Кая Каллас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Перемовини за участі США в глухому куті

"Ми бачимо, що мирні переговори, які тривають (за участю США. - Ред.), насправді нікуди не ведуть. І ми бачимо, що всі запити (мається на увазі вимоги. - Ред.) надсилаються українській стороні, а російській - жодного. Тож, перш ніж ми розмовлятимемо з росіянами, нам також потрібно домовитися про те, про що ми хочемо з ними розмовляти", - пояснила Каллас своє бачення цього питання.

Також читайте: Європа має бути за столом будь-яких перемовин, - Зеленський

За словами Високого представника, саме тому вона "вже кілька місяців тому запропонувала міністрам закордонних справ список речей, які нам потрібно побачити і з російської сторони, тому що є також запити до Європи, наприклад, скасування санкцій".

"І саме тому ми обговорюємо це з міністрами закордонних справ вже наприкінці травня. Що стосується Молдови, я думаю, що виведення російських військ з Придністров’я також має бути одним із запитів ЄС", - додала вона, не уточнивши, чи вивід російських військ з Придністров’я має бути у переліку запитів ЄС від РФ у питанні миру для України.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що Європа готується до потенційних переговорів з Росією щодо завершення війни в Україні.

Пєсков своєю чергою заявив, що Путін готовий до переговорів з усіма, зокрема з ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жодна мирна угода з РФ неможлива без згоди української сторони, - Фіцо