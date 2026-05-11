РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11426 посетителей онлайн
Новости Восстановление диалога ЕС с РФ
792 6

27-28 мая главы МИД ЕС обсудят переговоры с Путиным и требования к России, - Каллас

В ЕС обсудят переговоры с Россией и требования к Кремлю

На неформальном заседании глав МИД стран ЕС 27–28 мая состоится обсуждение возможных переговоров Евросоюза с Россией и требований, которые ЕС должен предъявить РФ.

Об этом заявила верховный представитель ЕС Кая Каллас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"С Россией мы должны обсудить между собой, о чем мы хотим с ними говорить. Именно поэтому у нас приближается встреча в Гимнихе с министрами иностранных дел, где мы обсудим предложения, которые я вынесла на обсуждение, чтобы решить стоящие перед нами вопросы", - сказала она.

Каллас отметила, что "вопрос европейской безопасности заключается в том, что Россия постоянно нападает на своих соседей, и как мы можем этому предотвратить. Для этого нам нужны уступки также со стороны России".

Также чиновница заявила, что есть еще много вопросов, связанных с тем, "каковы наши требования к России для того, чтобы иметь стабильную и мирную Европу".

Читайте также: Шредер - это российский лоббист, он не может быть посредником между РФ и ЕС, - Каллас

Что предшествовало?

  • Напомним, что 9 мая российский диктатор Владимир Путин заявил, что экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер является лучшим вариантом для переговоров между Евросоюзом и Россией.
  • По данным СМИ, правительство Германии отвергло идею Путина о Шредере как посреднике между РФ и ЕС.

Читайте: Сибига отправляется в Брюссель на встречу ЕС и НАТО

Автор: 

россия (97493) Евросоюз (18053) Каллас Кая (419)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Такі тільки в ЄС наївні. Думають, що з Путіним можливі домовляння. Вже як рої Шахедів над головами європейців загудуть, тоді аж до них дійде. Хвороба Путіна невиліковна, як у скаженої собаки.,,..
показать весь комментарий
11.05.2026 10:09 Ответить
Они не наивные. Как раз наоборот, очень расчётливый. Договоряться.
показать весь комментарий
11.05.2026 11:26 Ответить
Хоч хтось вимоги озвучить. Бо від Зелі ніяких вимог. Тільки обговорення лінії пасрєдінє.
показать весь комментарий
11.05.2026 10:32 Ответить
Дивно що не листопада.
показать весь комментарий
11.05.2026 10:38 Ответить
Пані Кая Каллас - довіряю цілком і повністю.
показать весь комментарий
11.05.2026 11:06 Ответить
А раха разве с ЕС воюет?)) Я думал это мы должны какие-то требования выдвигат. Как же кава в Ялте и кардоны 91 года. Или вместо Трампа, который хотел порешать свои вопросы с ******, теперь их порешают озабоченцы. )
показать весь комментарий
11.05.2026 11:24 Ответить
 
 