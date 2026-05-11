27-28 мая главы МИД ЕС обсудят переговоры с Путиным и требования к России, - Каллас

На неформальном заседании глав МИД стран ЕС 27–28 мая состоится обсуждение возможных переговоров Евросоюза с Россией и требований, которые ЕС должен предъявить РФ.

Об этом заявила верховный представитель ЕС Кая Каллас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"С Россией мы должны обсудить между собой, о чем мы хотим с ними говорить. Именно поэтому у нас приближается встреча в Гимнихе с министрами иностранных дел, где мы обсудим предложения, которые я вынесла на обсуждение, чтобы решить стоящие перед нами вопросы", - сказала она.

Каллас отметила, что "вопрос европейской безопасности заключается в том, что Россия постоянно нападает на своих соседей, и как мы можем этому предотвратить. Для этого нам нужны уступки также со стороны России".

Также чиновница заявила, что есть еще много вопросов, связанных с тем, "каковы наши требования к России для того, чтобы иметь стабильную и мирную Европу".

Читайте также: Шредер - это российский лоббист, он не может быть посредником между РФ и ЕС, - Каллас

Что предшествовало?

Напомним, что 9 мая российский диктатор Владимир Путин заявил, что экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер является лучшим вариантом для переговоров между Евросоюзом и Россией.

По данным СМИ, правительство Германии отвергло идею Путина о Шредере как посреднике между РФ и ЕС.

Читайте: Сибига отправляется в Брюссель на встречу ЕС и НАТО