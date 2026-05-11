27-28 мая главы МИД ЕС обсудят переговоры с Путиным и требования к России, - Каллас
На неформальном заседании глав МИД стран ЕС 27–28 мая состоится обсуждение возможных переговоров Евросоюза с Россией и требований, которые ЕС должен предъявить РФ.
Об этом заявила верховный представитель ЕС Кая Каллас, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
"С Россией мы должны обсудить между собой, о чем мы хотим с ними говорить. Именно поэтому у нас приближается встреча в Гимнихе с министрами иностранных дел, где мы обсудим предложения, которые я вынесла на обсуждение, чтобы решить стоящие перед нами вопросы", - сказала она.
Каллас отметила, что "вопрос европейской безопасности заключается в том, что Россия постоянно нападает на своих соседей, и как мы можем этому предотвратить. Для этого нам нужны уступки также со стороны России".
Также чиновница заявила, что есть еще много вопросов, связанных с тем, "каковы наши требования к России для того, чтобы иметь стабильную и мирную Европу".
Что предшествовало?
- Напомним, что 9 мая российский диктатор Владимир Путин заявил, что экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер является лучшим вариантом для переговоров между Евросоюзом и Россией.
- По данным СМИ, правительство Германии отвергло идею Путина о Шредере как посреднике между РФ и ЕС.
