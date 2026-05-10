Сибига отправляется в Брюссель на встречи ЕС и НАТО

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 11 мая посетит Брюссель для участия в ряде международных мероприятий.

В рамках поездки глава МИД примет участие в мероприятиях по линии Европейского Союза и НАТО, а также во встрече Международной коалиции за возвращение украинских детей.

Фокус на ЕС и переговоры о вступлении

Во время визита Сибига выступит на заседании Совета министров иностранных дел ЕС. Там планируют обсудить усиление давления на Россию, поддержку Украины и дальнейшие шаги для достижения мира.

Отдельное внимание уделят вопросу вступления Украины в Европейский Союз и открытию переговорных кластеров.

Также в кулуарах встречи запланированы двусторонние переговоры с партнерами и подписание документов.

Переговоры в НАТО и вопрос похищенных детей

После мероприятий в ЕС министр посетит штаб-квартиру НАТО. Там он проведет переговоры с генеральным секретарем Марком Рютте.

Стороны обсудят укрепление обороноспособности Украины, защиту от российских угроз и продвижение мирного процесса.

Ключевым событием станет участие во встрече Международной коалиции за возвращение украинских детей. Мероприятие организуют совместно Украина, ЕС и Канада.

Участники планируют сосредоточиться на практических шагах. Речь идет о поиске детей, их возвращении, реабилитации и реинтеграции. Также обсудят усиление санкционного давления на Россию и координацию международных усилий.

Кроме того, 11 мая в Евросоюзе должны обсудить новые гарантии безопасности для Украины. Ожидается и введение новых санкций против РФ за депортацию украинских детей.

