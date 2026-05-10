Россияне на ВОТ учат детей видеть "террористов" в украинцах, - ЦНС

На временно оккупированных территориях Россия продолжает идеологическую обработку детей посредством так называемых "антитеррористических занятий".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Борьба с терроризмом"

Как отмечается, в Широковском сельском клубе для школьников провели отдельную лекцию о "террористической деятельности" и методах борьбы с ней. Формально такие мероприятия подают как обучение правилам безопасности. Однако, по информации ЦНС, во время подобных занятий детям системно навязывают российские пропагандистские нарративы, где Украина и все украинское подается как "угроза" или "терроризм".

Читайте также: Милитаризация и русификация украинских детей: будут судить чиновника МОН РФ Омельчука, - Кравченко

Оккупанты меняют мировоззрение детей

В ЦНС отмечают, что таким образом оккупационная администрация пытается с раннего возраста изменить мировоззрение детей и сформировать у них лояльность к российской идеологии. Через школы, клубы и внешкольные мероприятия детям постепенно подменяют представления о собственной стране и истории.

Подобная практика является частью системной политики русификации и милитаризации молодого поколения на временно оккупированных территориях Украины.

Читайте: Милитаризация детей на оккупированной Луганщине: в суд направлено дело участницы "Юнармии"

дети (6806) оккупация (10211) Центр национального сопротивления (606)
а в Україні вільно себе почувают і проросійська церква і проросійські партії та мєри. ось тому ми і не можемо виграти війну.
10.05.2026 12:40 Ответить
Що обрали,повторюючи за ****** "только не Порошенко!".
10.05.2026 13:10 Ответить
Звична поведінкака терористів.
Звинувачувати інших в тому,що роблять самі.
Хамас,хусіти,хезбола,хуйло - соУпадєніє?!
10.05.2026 13:14 Ответить
Ну, тобі вдовбали і без пуКінців. Ти справжній кацапьонок, чи як і більшість ппосто украЫнэц кацапский чмирь?
10.05.2026 12:32 Ответить
Виїхати не судьба? Там вільний виїзд був практично 3 роки. Та й зараз можна при бажанні. Але їх батькам какая разніца. Ну от і поженуть їх та дітей їхніх з часом наштурпасадкі.
10.05.2026 12:50 Ответить
Выехать из собственного дома это тебе не на забор поссать,куда ехать,туда где керуе той,который кричал - "жрите шашлыки войны не будет"и "русские тоже люди",с таким переезжать придется десятки раз.
10.05.2026 12:58 Ответить
Армія була там де її розмістило політичне керівництво держави.
Тепер розкажи де був ти, чому не в армії і чому хрюкаєш свинособачою на українському ресурсі?
10.05.2026 12:56 Ответить
Вибачте, але я не розумію кацапську бидляцьку мову.

Вибачте, я не розумію російську - це не знущання, кидання виклику, спроба мати конфлікт, не жарт, не глуз, не тролінг, не екстремізм.

Це стійка спокійна позиція, це принцип. Я обираю не розуміти російську. Їбіться як хочте. Вчіть мови, якими Вас не вбивають, наприклад.
10.05.2026 14:02 Ответить
Вы зашли не с того ника,вернитесь обратно.
10.05.2026 15:28 Ответить
А хто не дає вчити дітей бачити в кожному кацапі, і в усьому кацапскому - тероризм? ( тим більше, шо так воно і є)
10.05.2026 12:27 Ответить
Ти ви що?((Це перебор,ми ж християни,європейці,"люді"((((
10.05.2026 12:52 Ответить
Таке враження,що в Україні і сама влада вирішили як лакмус визначити "а хто ще не проти бути в ТОТ"(((
10.05.2026 13:02 Ответить
А коли він таке казав ?
10.05.2026 14:55 Ответить
Вивчай цитати ху&ла уважно!
Наприклад "мы будем стоять за женщинами и детьми. Не впереди,а сзади!".
Вивчай ворога!
Хіба ху&ло і рашисти тобі не вороги,а партнери і "работодатели",як для зє!
10.05.2026 15:55 Ответить
Одразу декілька брехливих тверджень в вашому висері.

1. російська церква почувається не вільно. Гарантовано.
2. відверто проросійські партії та мери далеко не вільно себе почувають.
3. с хєра ти вирішило, що "ми не можемо виграти війну" - то зовсім не зрозуміло - мабуть в тебе напад стався і ти в своїй психіатричній помиральній ямі строчиш ці пости...
10.05.2026 21:37 Ответить
10.05.2026 13:14 Ответить
 
 