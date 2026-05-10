Россияне на ВОТ учат детей видеть "террористов" в украинцах, - ЦНС
На временно оккупированных территориях Россия продолжает идеологическую обработку детей посредством так называемых "антитеррористических занятий".
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
"Борьба с терроризмом"
Как отмечается, в Широковском сельском клубе для школьников провели отдельную лекцию о "террористической деятельности" и методах борьбы с ней. Формально такие мероприятия подают как обучение правилам безопасности. Однако, по информации ЦНС, во время подобных занятий детям системно навязывают российские пропагандистские нарративы, где Украина и все украинское подается как "угроза" или "терроризм".
Оккупанты меняют мировоззрение детей
В ЦНС отмечают, что таким образом оккупационная администрация пытается с раннего возраста изменить мировоззрение детей и сформировать у них лояльность к российской идеологии. Через школы, клубы и внешкольные мероприятия детям постепенно подменяют представления о собственной стране и истории.
Подобная практика является частью системной политики русификации и милитаризации молодого поколения на временно оккупированных территориях Украины.
Тепер розкажи де був ти, чому не в армії і чому хрюкаєш свинособачою на українському ресурсі?
Вибачте, я не розумію російську - це не знущання, кидання виклику, спроба мати конфлікт, не жарт, не глуз, не тролінг, не екстремізм.
Це стійка спокійна позиція, це принцип. Я обираю не розуміти російську. Їбіться як хочте. Вчіть мови, якими Вас не вбивають, наприклад.
1. російська церква почувається не вільно. Гарантовано.
2. відверто проросійські партії та мери далеко не вільно себе почувають.
3. с хєра ти вирішило, що "ми не можемо виграти війну" - то зовсім не зрозуміло - мабуть в тебе напад стався і ти в своїй психіатричній помиральній ямі строчиш ці пости...
