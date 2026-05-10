Россияне на ВОТ учат детей видеть "террористов" в украинцах, - ЦНС

На временно оккупированных территориях Россия продолжает идеологическую обработку детей посредством так называемых "антитеррористических занятий".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Борьба с терроризмом"

Как отмечается, в Широковском сельском клубе для школьников провели отдельную лекцию о "террористической деятельности" и методах борьбы с ней. Формально такие мероприятия подают как обучение правилам безопасности. Однако, по информации ЦНС, во время подобных занятий детям системно навязывают российские пропагандистские нарративы, где Украина и все украинское подается как "угроза" или "терроризм".

Оккупанты меняют мировоззрение детей

В ЦНС отмечают, что таким образом оккупационная администрация пытается с раннего возраста изменить мировоззрение детей и сформировать у них лояльность к российской идеологии. Через школы, клубы и внешкольные мероприятия детям постепенно подменяют представления о собственной стране и истории.

Подобная практика является частью системной политики русификации и милитаризации молодого поколения на временно оккупированных территориях Украины.

