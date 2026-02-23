Милитаризация детей на оккупированной Луганщине: в суд направлено дело участницы "Юнармии"
Прокуроры Луганской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении украинки - представительницы военизированной детско-юношеской организации РФ "Юнармия".
По данным следствия, обвиняемая занимала должность члена главного штаба "Юнармии", передает Цензор.НЕТ.
Подозреваемая также организовывала деятельность движения на временно оккупированной Луганщине, привлекая детей к мероприятиям в поддержку военных РФ.
В 2023–2025 годах она участвовала в массовых мероприятиях и выступала в эфирах пророссийских СМИ в Луганске, Алчевске и Кадиевке, героизируя военных РФ и формируя у детей положительное отношение к службе в армии государства-агрессора. Также задокументировано, что обвиняемая вручала награды детям в возрасте 11–14 лет во время торжественных мероприятий.
Эти действия нарушают международно-правовые гарантии защиты детей в период вооруженного конфликта.
Милитаризация детей через "Юнармию" носит организованный и системный характер:
- создана в 2016 году как государственный инструмент военно-патриотического воспитания РФ;
- распространена на оккупированные территории Украины, в частности - Крым, Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области;
- в 2019-2025 годах к движению привлечено около 6 тыс. детей в возрасте 6-18 лет;
- зафиксированы случаи вступления участников движения в вооруженные силы РФ после достижения совершеннолетия.
В феврале 2026 года ювенальные прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении восьми лицам, причастным к функционированию этой системы на оккупированной территории. Ранее, в октябре 2025 года, была разоблачена сетьруководителей ячеек "Юнармии", которые привлекали детей к милитаризации и распространяли пропаганду вооруженной агрессии РФ.
