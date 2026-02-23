РУС
995 4

Милитаризация детей на оккупированной Луганщине: в суд направлено дело участницы "Юнармии"

В суд направлено дело участницы Юнармии

Прокуроры Луганской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении украинки - представительницы военизированной детско-юношеской организации РФ "Юнармия".

По данным следствия, обвиняемая занимала должность члена главного штаба "Юнармии", передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Подозреваемая также организовывала деятельность движения на временно оккупированной Луганщине, привлекая детей к мероприятиям в поддержку военных РФ.

В 2023–2025 годах она участвовала в массовых мероприятиях и выступала в эфирах пророссийских СМИ в Луганске, Алчевске и Кадиевке, героизируя военных РФ и формируя у детей положительное отношение к службе в армии государства-агрессора. Также задокументировано, что обвиняемая вручала награды детям в возрасте 11–14 лет во время торжественных мероприятий.

Эти действия нарушают международно-правовые гарантии защиты детей в период вооруженного конфликта.

Милитаризация детей через "Юнармию" носит организованный и системный характер:

  • создана в 2016 году как государственный инструмент военно-патриотического воспитания РФ;
  • распространена на оккупированные территории Украины, в частности - Крым, Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области;
  • в 2019-2025 годах к движению привлечено около 6 тыс. детей в возрасте 6-18 лет;
  • зафиксированы случаи вступления участников движения в вооруженные силы РФ после достижения совершеннолетия.

В феврале 2026 года ювенальные прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении восьми лицам, причастным к функционированию этой системы на оккупированной территории. Ранее, в октябре 2025 года, была разоблачена сетьруководителей ячеек "Юнармии", которые привлекали детей к милитаризации и распространяли пропаганду вооруженной агрессии РФ.

армия РФ (10410) дети (1249) Офис Генпрокурора (1212) Луганская область (853)
У майора "юнармии"(украинки по совмещению), много всяких значков. За коллажем не разобрать, но знатная...
23.02.2026 14:29 Ответить
У ворога немає ні статі, ні віку.
23.02.2026 14:34 Ответить
Жрица Молоха.
23.02.2026 14:39 Ответить
А проти батьків, які виховали/викохали цю (і не тільки) потвору, будуть висунути підозри? Чи батьки не при справах, то вона такою ******** народилась?
23.02.2026 14:52 Ответить
 
 