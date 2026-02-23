Мілітаризація дітей на окупованій Луганщині: до суду скеровано справу учасниці "Юнармії"

Прокурори Луганської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно українки - представниці воєнізованої дитячо-юнацької організації РФ "Юнармія".

За даними слідства, обвинувачена обіймала посаду члена головного штабу "Юнармії", передає Цензор.НЕТ.

Підозрювана також організовувала діяльність руху на тимчасово окупованій Луганщині, залучаючи дітей до заходів на підтримку військових РФ.

У 2023–2025 роках вона брала участь у масових подіях та виступала в ефірах проросійських медіа в Луганську, Алчевську та Кадіївці, героїзуючи військових РФ і формуючи у дітей позитивне ставлення до служби в армії держави-агресора. Також задокументовано, що обвинувачена вручала відзнаки дітям віком 11–14 років під час урочистих заходів.

Ці дії порушують міжнародно-правові гарантії захисту дітей у період збройного конфлікту.

Мілітаризація дітей через "Юнармію" має організований і системний характер:

створена у 2016 році як державний інструмент військово-патріотичного виховання РФ;

поширена на окуповані території України, зокрема - Крим, Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області;

у 2019–2025 роках до руху залучено близько 6 тис. дітей віком 6–18 років;

зафіксовані випадки вступу учасників руху до збройних сил рф після досягнення повноліття.

У лютому 2026 року ювенальні прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру восьми особам, причетним до функціонування цієї системи на окупованій території. Раніше, у жовтні 2025 року, викрито мережу керівників осередків "Юнармії", які залучали дітей до мілітаризації та поширювали пропаганду збройної агресії РФ.

